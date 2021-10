Plzeň testuje novou tramvaj od místní Škody Transportation

Plzeň - Škoda Transportation dnes představila vedení města Plzně svoji novou velkokapacitní tramvaj Škoda Forcity Smart 40T. Tříčlánkový vůz nové generace od místních strojíren křižuje už několik týdnů ulice města, kde najíždí zkušební kilometry. Plzeň si zatím objednala 12 tramvají a na dalších deset má opci. Nová tramvaj už má najeto předepsaných 20.000 kilometrů bez cestujících. Ve zkušebním provozu s pasažéry začne jezdit na přelomu tohoto a příštího týdne, zatím na lince číslo 1, později bude nasazována také na lince 2, řekl ČTK generální ředitel Plzeňského městského dopravního podniku (PMDP) Jiří Ptáček.

"Během zkušebního provozu bez cestujících se objevilo několik drobnějších závad a nedostatků, které byly s výrobcem průběžně řešeny. Tramvaj prozatím vykazuje vysokou provozní spolehlivost," uvedl mluvčí PMDP René Vávro. Zkušební provoz s cestujícími, při němž musí vůz najet také 20.000 km, má být ukončený do konce března příštího roku.

Škoda už dodala také druhý vůz, který se připojí do zkušebního provozu s cestujícími na konci letošního roku. Obě tramvaje převezme město po dokončení tohoto zkušebními provozu a po následném schválení Drážním úřadem, řekl Vávro. Podle Ptáčka převezme město do konce roku 2022 z dosavadního kontraktu dalších osm vozů a zbylé dva do srpna 2023. Budeme je používat na všech linkách. Začneme na jedničce, přidáme dvojku a postupně i čtyřku, uvedl Ptáček.

Podle hlavního projektanta Škody Transportation Romana Zakopala je to od základů nové vozidlo s novou koncepcí. Nové je také uspořádání článků i koncepce čtyř podvozků. "Inovativní jsou také zvýšená kapacita, tedy lépe využitý prostor ve vozidle, maximálně zmenšené technologické prostory a větší energetická úspora," uvedl. Hlavní výhoda otočných podvozků je v tom, že se tolik neobrušují kola a provoz je tišší.

Největší inovací je podle viceprezidenta Škody pro realizaci Zdeňka Sváty menší kabina, která je ale pohodlnější než u předchozích typů, a všechny ovládací prvky má řidič na dosah. "Tramvaj je přehledná, prostorná a vzdušná. Podařilo se tam dát hodně sedaček a díky složité konstrukci podvozku jsou přístupné bez schodů," uvedl. Vůz je také podle Sváty bezpečnější. Čelo vozu by po kolizi nevtáhlo chodce pod tramvaj, ale mělo by ho odrazit stranou. A nejsou tam ostré rohy, které by mohly způsobit těžká zranění.

Podle Vávry je výhodou také to, že je vůz obousměrný a hlavně stoprocentně nízkopodlažní, nemá žádné schody. "Příští rok bychom se chtěli dostat na stoprocentní nízkopodlažnost u tramvají a pravděpodobně bychom byli prvním městem v ČR, kterému se to povede. U autobusů a trolejbusů už to máme," uvedl mluvčí. Pokud nakoupí všech 22 vozidel včetně opce, činila by jejich celková cena téměř 1,3 miliardy Kč.

Vozy ze stejné "rodiny" ForCity X s typovým označením Škoda 39T objednala také Ostrava. Základní rozdíl je v tom, že plzeňský je tříčlánkový a ostravský dvoučlánkový, ale s maximalizovanou délkou článku. "Takže Ostrava bude mít laicky řešeno nejdelší možný dvojčlánek a Plzeň nejkratší možný tříčlánek," uvedl Sváta. Podle Zakopala má ostravská tramvaj kapacitu 200 lidí při pěti stojících cestujících na metr čtvereční. Kapacita plzeňské se čtyřmi podvozky je jen o něco vyšší. Plzeň si objednala šedesátikilowattové motory, Ostrava stokilowattové. "Ostrava si vozy také pochvaluje. Ale jsme dál než oni. Máme za sebou prvních 20.000 kilometrů a Ostrava teprve začíná," dodal Ptáček.