Plzeň se ve druhém předkole LM představí v Alkmaaru

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Ligy mistrů utkají s Alkmaarem. Hrát se bude na jeden zápas v Nizozemsku 25. nebo 26. srpna. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu.

Svěřenci slovenského trenéra Adriana Guľy vstoupí do nového ročníku evropských pohárů jako první český zástupce. Pokud plzeňský tým druhé předkolo zvládne, zajistí si minimálně účast v základní skupině Evropské ligy. Loni Viktoria ve stejné fázi kvalifikace LM vypadla s řeckým Olympiakosem Pireus.

"Myslím, že informací budeme mít dostatek. Pro nás je klíčové, abychom je dokázali vložit přímo na plochu, přímo do toho jednoho zápasu. V takovém případě všichni cítíme, že je pro nás obrovská výzva udělat maximum pro postup," uvedl Guľa v nahrávce pro média.

Český vicemistr poprvé v pohárech narazí na nizozemského soupeře. Alkmaar se v minulosti potkal v EL a její kvalifikaci dvakrát s Libercem a jednou s Jabloncem, z pěti zápasů AZ dvakrát vyhrál a třikrát remizoval.

Kvalifikace evropských pohárů se až na závěrečné čtvrté předkolo Ligy mistrů bude hrát kvůli koronavirové pandemii jen na jeden zápas místo tradičních dvou. O dějišti utkání rozhodl los. Při něm byli Západočeši nasazení a mohli dostat ještě Lokomotivu Záhřeb a PAOK Soluň.

Alkmaar v minulé sezoně nizozemské ligy, která byla předčasně ukončena kvůli koronaviru, obsadil druhé místo o skóre za Ajaxem Amsterodam. "Holandská liga byla jedna z mála lig, které se nedohrávaly. Věřím, že může být pro nás mikrovýhoda naše rozehranost a způsob, jakým chlapci museli pracovat v natlačeném závěru sezony," konstatoval Guľa.

V AZ působil plzeňský útočník Ondřej Mihálik, který po ročním hostování letos v červnu do Viktorie přestoupil. "Čeká nás mladý, dravý soupeř, který nepodcení absolutně žádnou situaci. Je založený na fyzické, běhavé zátěži. Určitě to nebude jednoduché, na druhou stranu, který soupeř je v Lize mistrů jednoduchý? Nemůžeme si vybírat, máme před sebou výzvu AZ Alkmaar. Chceme to zvládnout a přivézt do Plzně vítězství," řekl Mihálik.

Mistrovská Slavia má velkou šanci, že stejně jako vloni vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů až ve čtvrtém předkole. K tomu Pražané potřebují, aby aktuální ročník vyhrál tým, který si zároveň zajistí účast ve skupině také z domácí soutěže. Pokud by se tak nestalo, šli by "Červenobílí" do třetího předkola. V případě účasti ve 4. předkole by měli jistou minimálně skupinu Evropské ligy.

Los 2. předkola fotbalové Ligy mistrů

(hraje se na jeden zápas 25. a 26. srpna):

Mistrovská část:

Floriana Valletta (Malta)/Kluž - Dinamo Záhřeb, Young Boys Bern - Klaksvík (Faer. o.)/Slovan Bratislava, Celtic Glasgow/KR Reykjavík - Ferencváros Budapešť/Djurgaarden, Flora Tallinn/Suduva (Lit.) - Maccabi Tel Aviv/FC Riga, Legia Varšava/Drita (Kos.)/Linfield (Sev. Ir.) - Ararat-Armenia (Arm.)/Omonia Nikósie, Celje (Slovin.)/Dundalk (Ir.) - Molde (Nor.)/Kuopio (Fin.), Budučnost Podgorica/Ludogorec Razgrad - Midtjylland (Dán.), Dinamo Brest (Běl.)/FC Astana - Connah's Quay Nomads (Wal.)/FK Sarajevo, Karabach (Ázerb.)/Sileks Kratovo (Mak.) - Šeriff Tiraspol (Mold.)/Fola Esch (Luc.), Dinamo Tbilisi/KF Tirana - Crvena zvezda Bělehrad/FC Europa (Gibr.).

Nemistrovská část:

Alkmaar - Plzeň, PAOK Soluň - Besiktas Istanbul, Lokomotiva Záhřeb - Rapid Vídeň.