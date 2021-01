Plzeň se dál trápí, v Příbrami nedala penaltu a remizovala 0:0

Příbram - Fotbalisté Plzně zahájili jarní část prvoligové sezony bezbrankovou remízou v Příbrami a po 15. kole zůstali na devátém místě neúplné tabulky. Hostující Aleš Čermák v 87. minutě neproměnil penaltu a předtím trefil břevno. Svěřenci trenéra Adriana Guľy v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nedali gól a venku nezvítězili pošesté v řadě. Příbramští vedení bývalým plzeňským kapitánem Pavlem Horváthem jsou dál předposlední, ale mají zápas k dobru.

V záloze Plzně od začátku nastoupili navrátilec z hostování Šulc a zimní posila z Olomouce Falta, kteří za Viktorii debutovali v soutěžním utkání.

Západočeši odstartovali aktivně a Kayambův centr brankář Kočí vytáhnul nad břevno. Domácí už v sedmé minutě přišli o zraněného kapitána a bývalého plzeňského záložníka Rezka. O chvíli později musel kvůli zdravotním problémům odstoupit i hostující obránce Hejda.

Příbramští zpočátku drželi s favoritem krok. Pilík z dálky protáhnul bývalého spoluhráče Hrušku, ale jeho branku o kousek minul. Plzeň se do nebezpečného zakončení dostala až ve 39. minutě, kdy Faltu zblízka výborně vychytal Kočí. Domácí gólman před pauzou zlikvidoval i Kašovu střelu po standardní situaci.

Hosté pokračovali v náporu i na začátku druhé půle, do které nenastoupil další zraněný obránce Limberský. Tečovaná rána Kalvacha skončila těsně nad břevnem.

Domácí se nenechali zatlačit na dlouho a zahrozili v 57. minutě. Hruška pouze vyrazil Kingueho střelu a s obtížemi zlikvidoval také Voltrovu dorážku. Na druhé straně Kočího zachránilo břevno po hlavičce střídajícího Čermáka. Plzeňský záložník pak těsně minul po standardce.

V závěru domácí Soldát v pokutovém území fauloval náhradníka Matějku a rozhodčí Orel po kontrole u videa nařídil pro Viktorii penaltu. Tu však neproměnil Čermák, když přízemní střelou vůbec netrefil branku. Viktoria se tak dál trápí a vyhrála v jediném z posledních osmi kol.

Hlasy po utkání:

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "Přežili jsme dvě stoprocentní šance Plzně i penaltu, naše dvě střelecké příležitosti jsme nevyužili. Asi jsme mohli prohrát. Já jsem hrozně rád za bod, protože kluci podali výkon v enormním nasazení. Velmi dobře plnili taktické věci, o kterých jsme se před zápasem bavili. Doufám, že to pro nás bude odrazový můstek k dalším zápasům. Prostě musíme sbírat body, abychom se dostali z pásma sestupu a mohli přemýšlet o záchraně. Pro nás určitě cenný bod."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Oproti podzimu tam možná byly trochu větší zodpovědnost a důslednost při defenzivních věcech, ale stále potřebujete soupeře otevřít. Bylo to o jednom gólu. Pořád je problém produktivita. Aleš Čermák byl na penaltu určený. Penalty nám proměnil, dával góly, v sezoně je na šesti. Vzal na sebe zodpovědnost. I někteří renomovanější hráči světových kvalit nepromění penaltu. Měli jsme na to, abychom dali gól ze hry a z jiných herních situací, ale tahle byla nejvíc viditelná. Dobíhá nás minulost, o to bolestivější to je. Věřím, že jsme si to v uvozovkách fotbalové neštěstí vyčerpali na dlouhou dobu a začneme vyhrávat."

1. FK Příbram - Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Orel - Kotík, Vlček - Hocek (video). ŽK: Pilík - Ondrášek, Čermák. Bez diváků.

Příbram: Kočí - Laňka, Tregler, Soldát, Kingue, Cmiljanovič - Pilík (90.+3 Kvída), Rezek (7. Hájek), Nový - Zorvan (82. Vávra), Voltr (82. Dočekal). Trenér: Horváth.

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda (18. Kaša), Brabec, Limberský (46. Kovařík) - Bucha - Kayamba (80. Matějka), Šulc (64. Čermák), Kalvach, Falta - Ondrášek. Trenér: Guľa.