Plzeň rozstřílela Teplice 7:0 a po čtyřech kolech zvítězila

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 12. kole první ligy doma deklasovali Teplice 7:0 a vyhráli po čtyřech zápasech. Hattrickem se blýskl Aleš Čermák, další góly přidali Jean-David Beauguel, Adriel Ba Loua, David Limberský a Pavel Bucha. Severočeši dohrávali závěrečnou půlhodinu bez vyloučeného Jana Hoška. Viktoria vyrovnala své nejvyšší vítězství v samostatné nejvyšší soutěži nad Ústí nad Labem ze září 2010 a poskočila na páté místo neúplné tabulky. Čtrnácté Teplice ve třetím utkání pod novým trenérem Radimem Kučerou poprvé prohrály.

Do první zajímavé situace se dostali v sedmé minutě hosté, Trubačovu střelu však vyrazil brankář Hruška. Na druhé straně Beauguelův první gól ještě neplatil kvůli ofsajdu francouzského útočníka.

Ve 23. minutě už se Beauguel dočkal regulérní trefy. Po Kayambově přihrávce se otočil v pokutovém území a tvrdou ranou zaznamenal šestou ligovou branku v sezoně.

Plzeňští dominovali a za devět minut zvýšili. Havel nacentroval a Ba Loua zblízka nezaváhal. Křídelník z Pobřeží slonoviny za okamžik v další velké šanci těsně minul. V nastavení první půle po další akci z pravé strany přidal třetí gól Čermák umístěnou střelou po Buchově přihrávce.

Na začátku druhého dějství se blýskl teplický brankář Němeček proti Kalvachově ráně po zblokovaném přímém kopu Beauguela. V 56. minutě Severočeši zahodili svou největší příležitost v zápase. Černý z dálky napálil tyč a Radostovu dorážku zlikvidoval Hruška.

Prakticky z protiútoku Viktoria skórovala. Centr Ba Louy srazil bývalý plzeňský hráč Kučera k Čermákovi a ten znovu překonal Němečka. Teplický zmar ještě prohloubil Hošek, jenž po hodině hry dostal červenou kartu za faul na Ba Louu.

V 70. minutě Čermák křížnou ranou zkompletoval svůj třetí ligový hattrick a hned po třech minutách přidal šestý zásah Limberský, jenž z dálky propálil Němečka. V 84. minutě obranu hostů potrestal ještě Bucha.

Teplice utrpěly nejtěžší ligovou porážku od domácího debaklu 0:8 s Mladou Boleslaví z května 2019, v Plzni nevyhrály potřinácté za sebou.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Víme, co jsme zažívali v minulém období. To vítězství je opravdu krásné, podstatné pro nás všechny, ale je potřebné ho potvrdit v dalším zápase. Jasně, že cítíte intenzitu a zodpovědnost, to je úplně přirozené. Ale nevím, co se píše. Věřím, že ani chlapci to nevědí. Tím pádem na to správně reagovali. Ale teď je pro nás podstatné, aby si uvědomili, že zodpovědnost ležela na nás všech. Za klub a naši výkonnost. Proto jsem rád, že to zvládli týmově, byli u sebe, jako celek jsme byli jednotní. Věřím, že to bude velmi důležitý bod zlomu pro celý náš klub. Ale je podstatné, abychom zítra já i chlapci už přepnuli na ještě vyšší level. Bude potřeba, abychom se ještě zlepšili a měli za sebou vítězné série zápasů."

Radim Kučera (trenér Teplic): "Do zápasu jsme nevstoupili až tak špatně, čekali jsme velký tlak, ale domácí jsme do toho moc nepouštěli. Ale postupem času, když přišel první neuznaný gól, začala Plzeň daleko víc zlobit. První poločas prakticky každou střelu využila k tomu, aby to zavánělo gólem nebo aby z toho padl gól. My jsme většinou minuli branku. Druhý poločas jsem nabádal hráči, že kontaktní gól by určitě mohl Plzni situaci zkomplikovat. Za stavu 3:0 jsme trefili tyč a z dorážky jsme nedali. Pak jsme dostali další gól a v 60. minutě červenou kartu, takže bylo po zápase. Ale čekal bych, že se mužstvo víc semkne. Určitě je rozdíl prohrát 0:4, nebo 0:7. Tohle už zavánělo ostudou. Samozřejmě mě to mrzí, sedmička je hodně."

Viktoria Plzeň - FK Teplice 7:0 (3:0)

Branky: 45.+2, 56. a 70. Čermák, 23. Beauguel, 32. Ba Loua, 73. Limberský, 84. Bucha. Rozhodčí: Berka - Podaný, Vlček - Marek (video). ŽK: Hořava - Mareš, Fortelný, Kozák. ČK: 63. Hošek (Teplice). Bez diváků.

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský (74. Káčer) - Bucha (87. Alvir), Kalvach, Čermák (74. Hořava) - Kayamba (62. Kovařík), Beauguel (62. Ondrášek), Ba Loua. Trenér: Guľa.

Teplice: Němeček - Vondrášek, T. Kučera, Hošek, Černý - Jukl, Fortelný (90. Ljevakovič) - Radosta (71. Řezníček), Trubač (79. Kozák), Moulis (79. Vukadinovič) - Mareš. Trenér: R. Kučera.