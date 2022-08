Plzeň rozehraje v Moldavsku 3. předkolo Ligy mistrů proti Tiraspolu

Kišiněv - Fotbalisty Plzně po suverénním vyřazení Helsinek čeká druhý soupeř v kvalifikaci Ligy mistrů. Čeští šampioni se dnes v úvodním duelu 3. předkola utkají v Kišiněvě s Tiraspolem a budou si chtít vytvořit příznivou pozici do domácí odvety v příštím týdnu. Zápas má v Moldavsku výkop v 19:00 SELČ.

Šeriff hraje v azylu v Kišiněvě, protože Tiraspol leží v prorusky orientované separatistické oblasti Podněstří, kde se z rozhodnutí UEFA nemohou konat pohárová utkání kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu.

Mírným favoritem na postup je Plzeň. "Šeriff má v týmu výrazné individuality a budeme se muset zaměřit na to, abychom je pokryli. Na druhou stranu by mužstvo Tiraspolu nemuselo být úplně kompaktní. Toho bychom zase měli využít naším týmovým výkonem, " řekl novinářům před odletem plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Svěřenci kouče Michala Bílka ve 2. předkole po úvodní výhře 2:1 v Helsinkách deklasovali finského mistra v odvetě 5:0 a vyrovnali své nejvyšší pohárové vítězství. Plzeňští si tím zajistili minimálně účast ve skupině Evropské konferenční ligy a návrat do hlavní fáze pohárů po tříleté absenci.

Kdyby Viktoria zvládla i dvojzápas s Tiraspolem, bude mít zaručené nejméně místo ve skupině Evropské ligy. Na cestě do hlavní fáze nejprestižnější Ligy mistrů by pak Západočeši museli vyřadit ještě jednoho soupeře.

Tiraspol, který vloni šokoval fotbalový svět výhrou 2:1 ve skupině na půdě pozdějšího vítěze soutěže Realu Madrid, za sebou má dvě předkola. Proti Mostaru i Mariboru po úvodních bezbrankových remízách v domácí odvetě v Moldavsku zvítězil 1:0.

"Nedali v utkáních moc branek, ale vepředu mají moc šikovné hráče. Musíme si na ně dát pozor, vyvarovat se zbytečných chyb a odvézt si co nejlepší výsledek do Plzně," uvedl obránce Viktorie Milan Havel.

Tým Šeriffu se oproti loňskému podzimu hodně proměnil. Ze 14 hráčů, kteří zasáhli do utkání v Madridu, zůstali pouze obránce Keston Julien a záložník Edmund Addo, ale ten v začínajícím ročníku ještě nenastoupil. V létě přišel i nový trenér Chorvat Stjepan Tomas.

"Je tam spousta hráčů, kteří v průběhu půlroku přišli jako noví. Mužstvo se tvoří za pochodu, hráči jsou individuálně hodně silní a uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti," prohlásil Havel.

Viktorii se nepovedla generálka na duel s moldavským mistrem a v sobotním prvním ligovém kole v Teplicích pouze zachránila remízu 2:2. Tiraspol na úvod moldavské ligy v Kišiněvě, kde přivítá západočeský tým, hrál s tamním Zimbru 1:1.

"Něco jsme si k Teplicím řekli, ale teď už se soustředíme jenom na Tiraspol a jedeme dál. Ukázali jsme si určitě chyby při brankách soupeře, pár situací, které nebyly dobré v defenzivě. Ukázali jsme si, i kolik šancí jsme měli," podotkl Havel.

Plzeň letos bojuje o Ligu mistrů jako jediný český zástupce, skupinu si dosud zahrála třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 pak přímo coby vítěz domácí ligy. Posledních pět účastí v kvalifikaci ale Viktorii postup do hlavní fáze nevyneslo. Pokud Plzeň vyřadí tři soupeře, dostane za postup do skupiny Ligy mistrů prémii ve výši zhruba 385 milionů korun.

Z českých mužstev má s Tiraspolem v pohárech nejčerstvější zkušenosti Zlín, který ve skupině Evropské ligy před pěti lety doma remizoval 0:0 a venku prohrál 0:1. V roce 2009 zase Šeriff ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadil Slavii po remízách 0:0 doma a 1:1 v Praze, kde moldavský celek skóroval v nastavení.

S plzeňskou výpravou dnes neodcestovali zranění záložník Aleš Čermák a obránce Robin Hranáč. Další defenzivní hráč Mohamed Tijani a záložník Ondřej Mihálik se znovu nevešli do nominace.

Hlavním rozhodčím zápasu je Danny Makkelie z Nizozemska.

Statistické údaje před úvodním utkáním 3. předkola fotbalové Ligy mistrů: Šeriff Tiraspol - Viktoria Plzeň Výkop: úterý 2. srpna, 19:00 SELČ (Kišiněv). Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). Bilance (klubová): Moldavsko - ČR 14 1-5-8 7:19. 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Zimbru Kišiněv 4:3, 2:0, 1999/2000 UEFA: Šeriff Tiraspol - Sigma Olomouc 1:1, 0:0, 2000/2001 LM: Zimbru Kišiněv - Sparta Praha 0:1, 0:1, 2004/05 UEFA: Nistru Otaci - Sigma Olomouc 1:2, 0:4, 2008/09 LM: Šeriff Tiraspol - Sparta Praha 0:1, 0:2, 2009/10 LM: Šeriff Tiraspol - Slavia Praha 0:0, 1:1, 2017/18 EL: Zlín - Šeriff Tiraspol 0:0, 0:1. Tiraspol v Evropě: LM/PMEZ 88 33-19-36 92:89 EL/UEFA 51 10-21-20 34:52 Celkem 139 43-40-56 126:141 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 43 19-8-16 71:78 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 58 27-12-19 90:69 EKL 6 4-0-2 11:10 Celkem 109 50-20-39 173:164 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Tiraspol: Abalora - Renan Guedes, Kiki, Radeljič, Kpozo - Badolo, Kyabou, Luškja - Pernambuco, Tejan, Akanbi. Plzeň: Staněk - Řezník, Pernica, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic, Sýkora, Mosquera - Chorý. Absence: Atiemwen (zranění) - Čermák, Hranáč (oba rekonvalescence), Mihálik, Tijani (oba chybí v nominaci). Zajímavosti: - Tiraspol se naposledy s českým týmem utkal v pohárech ve skupině Evropské ligy v roce 2017, kdy ve Zlíně remizoval 0:0 a doma "Ševce" porazil 1:0; v roce 2009 zase Šeriff ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadil Slavii po remízách 0:0 doma a 1:1 v Praze - české týmy prohrály jediný z dosavadních 14 pohárových zápasů s moldavskými soupeři - hraje se v Kišiněvě, protože Tiraspol leží v prorusky orientované separatistické oblasti Podněstří, kde se z rozhodnutí UEFA nemohou konat pohárová utkání kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu - Plzeň ve 2. předkole vyřadila Helsinky po výhrách 2:1 venku a 5:0 doma - Tiraspol na úvod kvalifikace LM vyřadil Mostar a ve 2. předkole Maribor, Šeriff v obou případech po venkovní remíze 0:0 doma zvítězil 1:0 - Plzeň si postupem přes Helsinky zajistila účast ve skupině Evropské konferenční ligy, vyřazení Tiraspolu by Viktorii zaručilo místo v Evropské lize - Plzeň v sobotu vstoupila do nové ligové sezony remízou 2:2 v Teplicích - Tiraspol na úvod moldavské ligy v Kišiněvě hrál se Zimbru 1:1 - Plzeň venku v pohárech vyhrála jen 4 z posledních 27 zápasů - Plzeň letos jako jediná z českých klubů hraje kvalifikaci LM, když vyřadí 3 soupeře, dostane za postup do hlavní fáze elitní soutěže prémii v přepočtu téměř 400 milionů korun - Plzeň si dosud zahrála skupinu LM 3x, v letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 pak přímo coby vítěz české ligy - posledních 5 účastí v kvalifikaci LM Viktorii start v hlavní fázi nevyneslo, neuspěla v letech 2015, 2016, 2017, 2019 ani 2020, kdy ve 2. předkole vypadla s Alkmaarem - Tiraspol v minulém ročníku ve skupině LM senzačně zvítězil na hřišti Realu Madrid 2:1, nakonec z 3. místa postoupil do jarní fáze Evropské ligy