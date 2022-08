Plzeň rozehraje play off o skupinu Ligy mistrů proti Karabachu

Baku - Fotbalisté Plzně rozehrají v Baku závěrečné play off Ligy mistrů proti Karabachu. Úřadující čeští šampioni, kteří v letošní kvalifikaci elitní soutěže vyhráli všechny čtyři zápasy, se v ázerbájdžánské metropoli chtějí přiblížit ke čtvrté účasti ve skupině. Utkání má výkop v 18:45 středoevropského letního času, odveta je na programu příští týden v úterý na západě Čech.

Plzeňští mají na Karabach příjemné vzpomínky, protože ho před šesti lety vyřadili ve 3. předkole Ligy mistrů. Viktoria tehdy po domácí remíze 0:0 v Baku zachránila výsledek 1:1 gólem Michaela Krmenčíka z 85. minuty a postoupila díky pravidlu o vyšším počtu branek venku, které už neplatí. České týmy v dosavadních deseti pohárových duelech s ázerbájdžánskými soupeři neprohrály.

Karabach v minulém předkole předčil Ferencváros. Po domácí remíze 1:1 zvítězil v Budapešti 3:1. "Pro nás jsou nepříjemní, kvalita hráčů je opravdu veliká. I vzhledem k tomu, kam jsme se dostali, nás čeká nejtěžší soupeř. Jejich útočná vozba by se neztratila ani v lepších týmech," řekl před odletem novinářům plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

"Hodně drží balon a hodně i presují po ztrátě míče. Obzvlášť v domácích zápasech byli hodně odvážní a úspěšní v presinku, měli hodně zisků, což trestali. Pro nás hodně vykřičníků, čeho se nesmíme dopustit," doplnil Horváth.

Západočeši ve 3. předkole vyřadili Tiraspol po dvou výhrách 2:1 a vydělali si minimálně 8,63 milionu eur (asi 211 milionů korun) za účast v play off a jistotu nejméně skupiny Evropské ligy plus několik dalších desítek milionů korun za desetiletý koeficient. Za postup do skupiny Ligy mistrů by Plzeň dostala minimálně 15,64 milionu eur (asi 383 milionů korun) plus další finance za desetiletý koeficient a televizní práva.

Klub na play off hodně posiloval. Obránce Václav Jemelka přestoupil z Olomouce, křídelník Erik Jirka přišel po vypršení smlouvy v druholigovém španělském Oviedu a útočník Fortune Bassey z Ferencvárose na hostování s opcí.

Nigerijský hráč už v letošní kvalifikaci nastoupil za budapešťský tým, takže ho trenér Michal Bílek nasadit nemůže. Chybí i zraněný krajní bek Radim Řezník, do nominace se nevešli ani stoper Filip Kaša, záložník Kristi Qose a útočník Matej Trusa.

Plzeňští v Baku, kde Karabach už od roku 1993 hraje domácí zápasy kvůli bezpečnostní situaci, očekávají náročné podmínky. "Problémů bude víc. Určitě to bude domácí prostředí, kde bude velké teplo, je tam jiná vlhkost. Poženou je i fanoušci," uvedl Horváth.

"Plus hráči, na které nejsme u nás v lize zvyklí. Jsou to Brazilci, Francouzi, Afričani, kvalita je vysoká. Troufnu si říct, že tam není hráč, který bezhlavě odkopne balon. Vždycky se snažíte najít v sestavě slabiny, ale tady jich fotbalově moc není," dodal bývalý reprezentant.

Viktoria letos bojuje o Ligy mistrů jako jediný český zástupce. Skupinu si dosud zahrála třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol a v roce 2018 přímo coby vítěz české ligy.

Statistické údaje před utkáním 4. předkola Ligy mistrů FK Karabach - Viktoria Plzeň: Výkop: středa 17. srpna, 18:45 SELČ. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Kajtazovič (video, všichni Slovin.). Bilance (klubová): Ázerbájdžán - ČR 10 0-4-6 4:21. 1997/98 UEFA: Jablonec - Karabach 5:0, 3:0, 2000/01 LM: Slavia Praha - Šamkir 1:0, 4:1, 2006/07 UEFA: Karvan Jevlach - Slavia Praha 0:2, 0:0, 2016/17 LM: Plzeň - Karabach 0:0, 1:1, 2016/17 EL: Karabach - Liberec 2:2, 0:3. Karabach v Evropě: LM/PMEZ 45 19-15-11 57:39 PVP 4 0-1-3 1:12 EL/UEFA 80 27-18-35 85:108 EKL 12 7-4-1 17:10 Celkem 141 53-38-50 160:169 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 45 21-8-16 75:80 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 58 27-12-19 90:69 EKL 6 4-0-2 11:10 Celkem 111 52-20-39 177:166 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Karabach: Magomedalijev - Vesovič, Mustafazade, B. Hüsejnov, Bajramov - Jankovič, Qarajev - Šejdajev, Kady, Zoubir - Wadji. Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Bucha - Kopic, Sýkora, Mosquera - Kliment. Absence: Medina, Medveděv (oba nejistý start) - Řezník (zranění), Bassey (nemůže nastoupit kvůli startu za Ferencváros v kvalifikaci LM), Kaša, Qose, Trusa (všichni chybí v nominaci). Disciplinární ohrožení: Andrade, Bajramov, Jankovič, Šejdajev, Vešovič - Hejda, Kopic (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Plzeň ázerbájdžánského šampiona v roce 2016 vyřadila ve 3. předkole LM po remízách 0:0 doma a 1:1 venku díky pravidlu o vyšším počtu branek venku, které už neplatí - Plzeň v červenci 2019 remizovala v přípravě s Karabachem 2:2, v roce 2014 s ním na kempu v Rakousku prohrála 1:3 - české týmy z dosavadních 10 pohárových zápasů s ázerbájdžánskými soupeři neprohrály (6 výher a 4 remízy) - Plzeň je ve 4. předkole LM počtvrté v historii, v letech 2011 vyřadila FC Kodaň a o dva roky později Maribor, v roce 2016 vypadla s Ludogorcem Razgrad - Karabach v úvodním předkole vyřadil Poznaň (venkovní prohra 0:1, domácí výhra 5:1), ve 2. předkole zdolal FC Curych (domácí výhra 3:2, venkovní remíza 2:2 po prodloužení) a ve 3. předkole přešel přes Ferencváros Budapešť (domácí remíza 1:1, venkovní vítězství 3:1) - Plzeň zvítězila ve všech 4 letošních duelech kvalifikace LM, ve 2. předkole vyřadila Helsinky po výhrách 2:1 venku a 5:0 doma, ve 3. předkole 2x porazila Tiraspol 2:1 - Karabach, který si skupinu LM zahrál pouze jednou v sezoně 2017/18, doma v kvalifikacích evropských pohárů neprohrál 10x za sebou - Plzeň v sobotní generálce ve 3. ligovém kole venku porazila Hradec Králové 2:1; sobotní utkání 4. kola s Brnem si Viktoria nechala odložit - Karabach v ázerbájdžánské lize zvítězil na hřišti Sumqayitu 2:0 a poslední 3 soutěžní zápasy vyhrál o dva góly - Plzeň v této sezoně ze 7 soutěžních zápasů 6x zvítězila a remizovala (v 5 případech a v posledních 4 utkáních vyhrála 2:1) - Plzeň si dosud zahrála skupinu LM 3x, v letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 pak přímo coby vítěz české ligy - posledních 5 účastí v kvalifikaci LM Viktorii účast v hlavní fázi nevyneslo, neuspěla v letech 2015, 2016, 2017, 2019 ani 2020, kdy ve 2. předkole vypadla s Alkmaarem - Plzeň už si v kvalifikaci vydělala minimálně 8,63 milionu eur (asi 211 milionů korun) za účast v play off a jistotu nejméně skupiny EL plus několik dalších desítek milionů korun za desetiletý koeficient - Plzeň by za postup do skupiny LM dostala minimálně 15,64 milionu eur (asi 383 milionů korun) plus další finance za desetiletý koeficient a televizní práva - Sýkora (Plzeň) dal v roce 2016 na půdě Karabachu v dresu Liberce nejrychlejší gól v historii EL v čase 10,69 sekundy - Karabach hraje kvůli bezpečnostní situaci domácí zápasy v Baku