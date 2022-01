Plzeň prohrála v přípravě poprvé od června 2019, Sparta porazila Rostov

Praha/Marbella (Španělsko) - Fotbalisté Plzně utrpěli v letošní zimní přípravě první porážku, Mladé Boleslavi ve svém tréninkovém areálu podlehli 0:1. Zápas dvou prvoligových celků rozhodl v 72. minutě hlavičkou Lukáš Mašek. Zlín zvítězil nad třetiligovou Kroměříží 2:0. Sparta zvítězila v prvním utkání na soustředění ve Španělsku nad Rostovem 2:0. Jan Kuchta při prvním startu za Lokomotiv Moskva skóroval a přispěl k remíze 1:1 s Jabloncem.

Plzeň v pátém utkání této zimní přípravy poprvé narazila na prvoligového soupeře. Druhý celek nejvyšší soutěže měl proti Mladé Boleslavi především v prvním poločase výraznou převahu, ale branku nedokázal vstřelit ani Chorý, který trefil tyč.

Po změně stran šestý tým ligové tabulky vyrovnal hru a v 72. minutě rozhodl poté, co se do přímého kopu od Matějovského položil Mašek a hlavičkou na přední tyč překonal gólmana Tvrdoně.

Plzeňští v přípravě prohráli poprvé od června 2019 a po dlouhých 27 utkáních. Naopak Mladá Boleslav zvítězila i v pátém duelu probíhající zimní přípravy. Středočeský celek na úvod vyhrál všechny tři zápasy ve své skupině Tipsport ligy a má blízko k tomu, aby celý turnaj ovládl. Mladoboleslavské může o prvenství připravit už jen lídr druhé ligy Brno, které zatím odehrálo jen jedno utkání.

"Prohráli jsme, tudíž nemůžeme být spokojeni. Na druhou stranu jsme sehráli velmi dobrou první půli, měli jsme spoustu šancí. Ve druhé půli dal soupeř ze standardky gól, což zamrzelo. Prvních 60 minut bylo podle představ, jen efektivita nebyla taková, jakou bychom si představovali. Na tolik šancí nějaký gól musíme dát," řekl v nahrávce pro média plzeňský trenér Michal Bílek.

"Po třech týdnech přípravy můžu říct, že vše šlape. Byť jsme nakonec neodjeli na zahraniční soustředění, podmínky jsou tu dobré. Máme 14 dní do startu jarní části ligy, věřím, že se ještě zlepšíme, že zlepšíme zakončení," dodal Bílek.

Zlín v přípravě i potřetí nastoupil proti týmu z nižší soutěže a po dvou remízách si připsal první vítězství. Proti lídrovi třetí ligy (MSFL) Kroměříži otevřel už ve druhé minutě skóre Poznar po přihrávce staronové posily Vukadinoviče, v polovině druhé půle přidal pojistku na 2:0 Tkáč.

"Vyzkoušeli jsme si jiné rozestavení, na kterém jsme také pracovali. Zkoušeli jsme také presink. Myslím, že nám to fungovalo, ale bylo vidět, že je to takové rozhárané. Na můj vkus jsme byli strašně moc nepřesní. S tímhle moc spokojený nejsem," řekl asistent zlínského trenéra Jan Jelínek.

Teplice v prvním utkání na soustředění v Turecku porazily Rapid Vídeň 2:1. Předposlední tým české ligy využil i toho, že pátý celek rakouské ligy, který v létě vypadl v kvalifikaci Ligy mistrů se Spartou, dnes nastoupil k dvěma přípravným duelům. Vítězný gól Severočechů dal v 86. minutě po sólu střídající Kodad.

Sparta na soustředění ve Španělsku porazila Rostov 2:0

Fotbalisté pražské Sparty zvítězili v prvním utkání na soustředění ve Španělsku nad Rostovem 2:0. Třetí tým české ligy poslal do vedení v 21. minutě Lukáš Haraslín, po změně stran si pak čtrnáctý celek ruské nejvyšší soutěže dal vlastní gól po střele zimní posily Letenských Tomáše Čvančary.

Sparťané přišli v průběhu první půle o dva zraněné hráče. Nejprve musel střídat Ladislav Krejčí mladší, který krátce předtím nahrál na úvodní gól. Ještě do přestávky pak odstoupil ze hry stoper Vitík.

Sparta byla proti soupeři, s nímž před pěti lety vypadla ve vyřazovací fázi Evropské ligy, po celý zápas aktivnější a mohla přidat ještě další branky. Letenští vyhráli i druhý duel zimní přípravy, ještě v domácích podmínkách porazili Chrudim 5:0. V součtu se závěrem podzimní části Pražané v posledních pěti utkáních inkasovali jediný gól.

Kuchta při prvním startu za Lokomotiv skóroval a přispěl k remíze s Jabloncem

Útočník Jan Kuchta hned ve svém prvním utkání za fotbalisty Lokomotivu Moskva skóroval. Pětadvacetiletý český reprezentant na soustředění ve Španělsku otevřel skóre přípravného zápasu proti Jablonci a novému klubu pomohl k remíze 1:1. Za Severočechy se trefil Jan Silný.

Kuchta zamířil do Lokomotivu před pár dny z pražské Slavie a hned v prvním přípravném utkání dostal v dresu šestého týmu ruské ligy šanci v základní sestavě. Ve 32. minutě vystihl špatnou zpětnou přihrávku jabloneckého Kubisty na gólmana Vajnera a do prázdné branky pohodlně otevřel skóre.

Severočeši podali mnohem lepší výkon než v úvodním utkání ve Španělsku, v němž překvapivě prohráli s gibraltarským mistrem Lincolnem 1:2. V 62. minutě Jablonečtí srovnali, když se po dvou minutách na trávníku prosadil střídající Silný. Šestadvacetiletý útočník se trefil poprvé od svého příchodu do čtrnáctého týmu české ligy. Silný pak v nastavení hlavou těsně minul.

"Výsledek je to dobrý po tom prvním zápase, který jsme prohráli. Kvalita soupeře byla někde jinde a spolu s tím stoupla i motivace hráčů. Odehráli jsme dobré utkání, především v druhém poločase," řekl pro jablonecký web trenér Petr Rada.

"Měli jsme spoustu šancí, ale nepadá nám to tam. To je teď naše bolest. Jen v závěru jsme měli dvě stoprocentní příležitosti Holíkem a Silným, mohli jsme to i otočit. Jsme v přípravě, kéž bychom si to nasazení a přístup přenesli i do ligy," dodal Rada, který byl zhruba čtvrthodinu před koncem vykázán z lavičky po druhé žluté kartě za protesty.

Přípravná fotbalová utkání: Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:0) Branka: 72. L. Mašek. Sestavy: Plzeň: Hruška (46. Tvrdoň) - Řezník (83. Kayamba), Hejda (73. Kaša), Pernica, Havel (83. Žilák) - Bucha (60. Ndiaye), Kalvach (83. Janošek) - Sýkora (60. Šulc), Čermák (73. Káčer), Mosquera (77. Kronus) - Chorý (60. Potočný). Trenér: Bílek. M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát (77. Langhamer), Preisler - Smrž, Matějovský - Ladra (70. Pech), L. Mašek (83. Dufek), Ewerton - Fila (46. Mužík). Trenér: Jarolím. Fastav Zlín - Kroměříž 2:0 (1:0) Branka: 2. Poznar, 67. Tkáč. Sestava Zlína: Rakovan (46. Dostál) - Cedidla (46. Kolář), Procházka (46. Simerský), Vraštil, Matejov (46. Nečas) - Vukadinovič, Hrubý (46. Janetzký), Conde (68. Kulíšek), Tkáč (68. Hellebrand), Fantiš (46. Hrdlička) - Poznar (68. Bobčík). Trenér: Kalivoda. Sparta Praha - FK Rostov 2:0 (1:0) Branky: 21. Haraslín, 70. vlastní Muchin. Sestava Sparty: I. poločas: Holec - Wiesner, Čelůstka, Vitík (40. Panák), Hancko - Pešek, Ladislav Krejčí II (21. Pavelka), Dočkal, Hložek, Haraslín - Pulkrab. II. poločas: Heča - Wiesner (60. Gabriel), Panák, Hancko, Höjer - Pešek (60. Minčev), Sáček, Pavelka, Karabec, Ladislav Krejčí I - Pulkrab (60. Čvančara). Trenér: Vrba. FK Teplice - Rapid Vídeň 2:1 (0:0) Branky: 62. Trubač, 86. Kodad - 73. Knasmüllner. Sestava Teplic: Grigar - Hyčka, Knapík, Tijani (60. Chaloupek), Vondrášek (75. Prošek) - Fortelný, Mareček, Kučera, Trubač - Žák (65. Kodad), Mareš (60. Ledecký). Trenér: Jarošík. FK Jablonec - Lokomotiv Moskva 1:1 (0:1) Branky: 62. Silný - 32. Kuchta. Zimní fotbalová Tipsport liga: Skupina B (Mladá Boleslav): Táborsko - Varnsdorf 1:0 (0:0). Skupina D (Brno): Brno - Vyškov 3:1 (1:1). Skupina E (Trnava): Zlaté Moravce-Vráble - Senica 1:2 (1:0).