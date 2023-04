Plzeň prohrála v Ostravě 1:2 a na vedoucí Spartu ztrácí osm bodů

Ostrava - Fotbalisté Plzně prohráli v 27. kole první ligy v Ostravě 1:2 a nevyhráli pátý z posledních šesti zápasů. Úřadující mistr ztrácí z třetí pozice osm bodů na vedoucí Spartu a šest bodů na Slavii.

Vítězství Baníku zařídil dvěma góly nigerijský útočník Muhamed Tijani, který skóroval v obou poločasech. V 79. minutě snížil kapitán hostů Lukáš Hejda a v nastavení trefil střídající Matěj Vydra tyč. Viktoria v lize s Ostravou prohrála poprvé od srpna 2009 po 27 utkáních. Na hřišti Slezanů nebodovala v nejvyšší soutěži po 12 duelech. Svěřenci trenéra Pavla Hapala vyhráli druhé kolo po sobě a posunuli se na deváté místo.

"Postřehl jsem, že se o tom psalo v médiích, že Baník dlouho Plzeň neporazil. Já si pamatuju, že když jsem byl v Baníku naposledy, Plzeň jsme porazil. Dnes nás podržel (brankář) Letáček, byli jsme i produktivní," řekl Hapal na tiskové konferenci.

Utkání nabralo od první minuty vysoké tempo a spád. Už ve třetí minutě zabránil Kaloč ve skluzu v poslední chvíli Chorému v téměř jisté gólové dorážce, aby hned z rychlého protiútoku Klíma vyzkoušel Staňka.

V šesté minutě měli hosté další příležitost, jenže Vlkanova z první zamířil nepřesně. Vzápětí se domácí dostali zásluhou Juroškova průniku do dalšího kontru, jeho centr prudce hlavičkoval na bránu Plavšič a Staněk balon vyrazil pouze před Tijaniho, který už pohodlně rozvlnil síť. Ostrava doma v lize vstřelila gól po třech duelech. "Míč se odrazil přede mě a nebylo těžké ho trefit do branky," prohlásil Tijani.

Plzeň si poté vydobyla územní převahu a v 17. minutě mohla srovnat, ale šanci Chorého zlikvidoval Letáček. Až do začátku druhé půle domácí dokázali převahu soupeře eliminovat, zato po změně stran měla Viktoria během chvilky dvě velké možnosti na vyrovnání. Letáček však reflexivně pokryl Sýkorův volej, následnou dorážku a krátce nato nohou vychytal i Buchův průnik.

Ostrava byla nebezpečná hlavně z brejků a v 58. minutě ji po jednom z nich Tijani zajistil dvoubrankové vedení, když blízka hlavou usměrnil za Staňkova záda přihrávku Klímy. Dvaadvacetiletý Nigerijec si připsal pátý gól v ligové sezoně a v čele týmové tabulky střelců dorovnal Almásiho s Klímou. V české lize zaznamenal poprvé v kariéře v jednom utkání dvě branky.

"Pochvala jde za spoluhráči. Opět jsem dostal ideální balon od Klímy a nebylo už těžké skórovat. Dnes jsem jenom zúročil práci celého našeho týmu. Jsem rád, že jsme se po sérii špatných výsledků dokázali zvednout proti kvalitním soupeřům," uvedl Tijani.

Záhy Ostrava zajásala potřetí, jenže Bitriho trefu sudí Starý po poradě s viderozhodčím neuznal. Hosté se i z druhého direktu zvedli a poté, co znovu převzali iniciativu, Hejdovou hlavičkou v 79. minutě snížili. Třiatřicetiletý stoper skóroval premiérově v ročníku nejvyšší soutěže.

V závěru měla Plzeň obrovský tlak, do ostravského vápna létal míč za míčem a Vydra dokonce trefil v třetí minutě nastavení tyčku. Více ale hosté nestihli a venku v lize počtvrté za sebou nevyhráli, z toho potřetí prohráli. Naopak Baník doma v nejvyšší soutěži zvítězil po čtyřech zápasech.

"Teď už nekoukáme na to, co se děje před námi, ale jen na svůj výkon. Myslím, že jsme odehráli jedno z těch lepších utkání, měli jsme 23 střel, lepší držení míče, dobře jsme kombinovali, ale produktivita v celé jarní části dobrá není. V šancích, které si vytváříme musíme být lepší a přesnější, protože pak nás to stojí výsledky," mínil kouč Viktorie Michal Bílek.

Hlasy po utkání:

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Byl to zápas se spoustou šancí. Šli jsme rychle do vedení a hráli vysoko, co jsme chtěli. Ve druhé půli jsem viděl, že to nebylo z naší strany ideální. Kazili jsme, ztráceli jsme míče, chtělo to více mezihry a soupeře unavit. Hodně jsme chybovali, ale mužstvo musím pochválit za to, jak to odjezdilo. Byli jsme odměněni třemi body. Tijani musí stále pracovat, ještě není vybroušený. Ale v tréninku pracuje a dnes dal dva góly. Přáli jsme mu to, za tu práci si to zaslouží."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Teď už nekoukáme na to, co se děje před námi, ale jen na svůj výkon. Myslím, že jsme odehráli jedno z těch lepších utkání, měli jsme 23 střel, lepší držení míče, dobře jsme kombinovali, ale prostě ta produktivita v celé té jarní části dobrá není. V těch šancích, které si vytváříme, musíme být lepší a přesnější, protože pak nás to stojí výsledky. Dostávali jsme se do zakončení, byly tam vyložené šance. Nedostával se do toho jen jeden hráč, bylo jich více, kteří je měli. Ale stejně jsme je neproměnili. Znovu opakuju, výkon dobrý, ale je to pro nás hodně kruté, protože to utkání jsme měli vyhrát."

Baník Ostrava - Viktoria Plzeň 2:1 (1:0)

Branky: 7. a 58. Tijani - 79. Hejda. Rozhodčí: Starý - Paták, Machač - Adámková (video). ŽK: Tijani, Šehič, Kaloč - Mosquera, Sýkora, Hejda. Diváci: 7100.

Sestavy:

Ostrava: Letáček - Juroška, Bitri, Pojezný, Šehič - Kaloč - Buchta (90. Lischka), Klíma (78. Fleišman), Boula (68. Kuzmanovič), Plavšič - Tijani (78. Almási). Trenér: Hapal.

Plzeň: Staněk - Holík (86. Jirka), Hejda, Jemelka, Havel (33. Kopic) - Kalvach, Bucha (86. Květ) - Sýkora, Vlkanova (46. Vydra), Mosquera - Chorý (74. Durosinmi). Trenér: Bílek.