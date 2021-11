Plzeň přivítá v první lize Olomouc, Slavii čekají Pardubice

Praha - Fotbalisté Plzně přivítají ve 14. kole první ligy Olomouc a před reprezentační pauzou budou hájit vedení v tabulce. Mistrovská Slavia, která se v minulém týdnu přiblížila k Západočechům na rozdíl jediného bodu, se představí proti Pardubicím v jejich azylu v pražském Ďolíčku. Třetí Slovácko bude na hřišti poslední Karviné, kterou po návratu z karantény poprvé povede trenér Bohumil Páník, usilovat o sedmou výhru v nejvyšší soutěži po sobě. Spartu doma čekají předposlední Teplice.

Plzeň v lize s Olomoucí ve 14 zápasech za sebou neprohrála a doma ji zdolala sedmkrát v řadě. Viktorii však budou chybět Jhon Mosquera, Luděk Pernica a Radim Řezník, kteří v minulém kole na Slavii při prohře 0:2 dostali červenou kartu.

"Všichni víme, jakých jsme se v zápase se Slavií dopustili chyb, určitě to nechceme opakovat. Chceme se z toho zápasu poučit a na Olomouc jsme připraveni. Sigma tři zápasy po sobě prohrála, což určitě není příjemné. Jak pro ně, tak i pro nás, protože se budou potřebovat chytit," řekl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Slavia, která ve čtvrtek zdolala v Evropské konferenční lize Maccabi Haifa 1:0, prohrála jediný z posledních 59 ligových zápasů. Pardubice naopak nezvítězily osm kol po sobě. "Pardubice tenhle ročník nezahájily tak dobře jako ten minulý. Dá se říct, že možná trošku začínají hrát o život. Ale poslední zápas v Jablonci zvládly velmi dobře. Navíc hrají v Ďolíčku, kde není to prostředí tak úplně příznivé pro fotbal. Přesvědčili jsme se o tom vloni, kdy jsme tam s nimi ztratili," uvedl asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

Slovácko prohrálo jediný z 11 ligových zápasů s Karvinou, s níž se příští týden utká v osmifinále domácího poháru. Slezané jako jediní v sezoně nejvyšší soutěže ještě nezvítězili. Kvůli koronaviru naposledy hráli 17. října v Olomouci, jejich následující dva duely byly odloženy.

"Stalo se, postihlo nás to a teď to je o tom, abychom se s tím vypořádali. Bude to náročné, to bezpochyby. Věřím ale, že čas bude hrát pro nás. Je potřeba, aby se mužstvo dostalo do kondice a herní pohody," konstatoval kouč Páník, který kvůli onemocnění v Olomouci chyběl.

Sparta v lize s Teplicemi prohrála jediný z posledních 14 zápasů, na jaře je na Letné rozdrtila 7:2. Minulý týden na Stínadlech v poháru zvítězila 2:0. "Těšíme se, že po sérii tří soutěžních zápasů venku hrajeme doma. Hlavně se musíme zlepšit v obraně," poznamenal trenér Pavel Vrba, jehož svěřenci ve čtvrtek v Evropské lize prohráli v Lyonu 0:3.

Severočeši nezvítězili devět kol po sobě a pod trenérem Jiřím Jarošíkem prohráli v lize všechny čtyři zápasy. "Na Spartě můžeme jen překvapit. Upínat se musíme k zápasům, které pro nás budou životně důležité, jako třeba ten další proti Pardubicím. Máme teď velké problémy se složením obrany, ale i zálohy. Šanci dostanou hráči, kteří budou moct ukázat, jestli mají na to hrát za Teplice," uvedl Jarošík, který se Spartou získal jako hráč čtyři tituly.

Jablonec hraje ve Zlíně, s nímž v posledních 14 ligových utkáních neprohrál. Svěřenci trenéra Petra Rady už šest kol po sobě nezvítězili, ve čtvrtek ale dosáhli v Evropské konferenční lize na cennou remízu 2:2 na půdě dánských Randers, když smazali dvoubrankovou ztrátu.

Nováček z Hradce Králové, jemuž nečekaně patří šesté místo, hostí v azylu v Mladé Boleslavi pátou Ostravu. "Votroci" minulý týden zvítězili na hřišti Slezanů v domácím poháru 2:1. "Chtěli bychom odčinit pohárovou porážku, je to pro nás motivace navíc," prohlásil trenér Baníku Tomáš Galásek.

České Budějovice čeká Mladá Boleslav, která vyhrála tři z posledních čtyř kol. V utkání může dojít na souboj bratrů Škodových mezi českobudějovickým Michalem a mladoboleslavským Milanem. Ve zbylém duelu Liberec přivítá Bohemians 1905, s nimiž doma v samostatné lize v 19 zápasech neprohrál.

Statistické údaje před zápasy 14. kola první ligy: FC Hradec Králové (v tabulce: 6.) - Baník Ostrava (5.) Výkop: sobota 6. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Batík - Caletka, Kotík - Petřík (video). Bilance: 26 6-5-15 19:38. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Hradec: Fendrich - Čech, Král, Leibl - Mejdr, Soukeník, Rada, Novotný - Dvořák, Vašulín, Vlkanova. Ostrava: Budinský - Juroška, Svozil, Lischka, Fleišman - Ndefe, Tetour, Kaloč, Kuzmanovič, Buchta - Almási. Absence: Reichl (zranění), Kateřiňák, Kodeš (oba nejistý start) - Sor (4 ŽK), Laštůvka (zranění), Kukučka (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Král - Kuzmanovič, Potočný (všichni 3 ŽK) . Nejlepší střelci: Dvořák - Almási (oba 5) . Zajímavosti: - Hradec v posledním vzájemném ligovém zápase v květnu 2015 zvítězil 1:0, ale předtím nad Ostravou v nejvyšší soutěži 5x za sebou nevyhrál (z toho 4 porážky) - Hradec v minulém týdnu vyhrál v domácím poháru v Ostravě 2:1 - Hradec prohrál jediné z posledních 5 domácích ligových utkání s Ostravou - Hradec v minulém kole prohrál, ale předtím v lize 3x za sebou bodoval - Hradec doma v lize 8x za sebou neprohrál - Hradec hraje domácí zápasy kvůli nevyhovujícímu stadionu v azylu v M. Boleslavi - Ostrava prohrála jediný z posledních 7 ligových zápasů, v posledních 2 kolech ale nezvítězila - Ostrava venku v lize 3x za sebou neprohrála - Ostrava má k dobru odložený zápas v Karviné - trenér Hradce Koubek v minulosti trénoval Ostravu Dynamo České Budějovice (9.) - FK Mladá Boleslav (7.) Výkop: sobota 6. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Orel - Mokrusch, Slavíček - Adámková (video). Bilance: 24 5-5-14 29:45. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Talověrov, Králik, Sladký - Čavoš, Hellebrand - Van Buren, Hora, Mršič - Bassey. M. Boleslav: Šeda - Karafiát, Suchý, Preisler - Skalák, Hlavatý, Dancák, Jurásek - Ladra, Milan Škoda, Ewerton. Absence: Skovajsa (trest za ČK), Novák (4 ŽK) - Matějovský (trest za ČK), Douděra (4 ŽK), Šimek (zranění), D. Mašek (rekonvalescence), Disciplinární ohrožení: Vorel - Dancák, Hlavatý, Karafiát, Milan Škoda (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Bassey (4) - Ewerton (5). Zajímavosti: - M. Boleslav poslední 4 vzájemné ligové zápasy neprohrála (z toho 3 vítězství) - M. Boleslav v lize v Č. Budějovicích 2x po sobě zvítězila s celkovým skóre 5:1 - Č. Budějovice minule v lize prohrály po 4 zápasech a v posledních 3 kolech nezvítězily - Č. Budějovice doma v lize 3x po sobě neprohrály a získaly tam 13 z celkových 15 bodů v sezoně - M. Boleslav vyhrála 3 z posledních 4 kol - M. Boleslav venku v lize zvítězila v jediném z 6 zápasů sezony a získala tam jen 4 z celkových 17 bodů - může dojít na souboj bratrů Michala (Č. Budějovice) a Milana (M. Boleslav) Škodových Slovan Liberec (10.) - Bohemians Praha 1905 (12.) Výkop: sobota 6. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Radina - Ratajová, Vlček - Štěrba (video). Bilance: 38 19-10-9 55:34. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula - Tiéhi, Havelka - Koscelník, Frýdek, Matoušek - Hilál. Bohemians: Bačkovský - Köstl, Krch, Bederka - Dostál, Ljovin, Hronek, Květ, Vondra - Keita, Puškáč. Absence: Fukala, Mészáros, Stoch, Tupta (všichni nejistý start) - Bartek, Hůlka, Kovařík (všichni zranění), Chramosta, Necid, Puškáč (všichni nejistý start). Disciplinární omezení: Chaluš, Koscelník, Matoušek, Tiéhi - Hronek, Ljovin (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hilál, Rondič, Tupta (všichni 2) - Chramosta (5). Zajímavosti: - Bohemians prohráli jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů - Liberec v dosavadních 19 domácích ligových zápasech s Bohemians neprohrál - Liberec v lize 2x po sobě zvítězil - Liberec vyhrál 2 z posledních 3 domácích ligových zápasů - Bohemians prohráli 4 z posledních 5 ligových zápasů a 2x po sobě nebodovali - Bohemians venku v lize 3x po sobě prohráli - Bohemians mají k dobru odložený zápas s Karvinou - trenér Liberce Kozel hrával za Bohemians, kouč Pražanů Klusáček zase působil v Liberci Viktoria Plzeň (1.) - Sigma Olomouc (8.) Výkop: sobota 6. listopadu, 18:00. Rozhodčí: Ginzel - Nádvorník, Antoníček - Berka (video). Bilance: 44 26-6-12 58:42. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Hejda, Hybš - Kalvach, Bucha - Kopic, Sýkora, Šulc - Beauguel. Olomouc: Macík - Látal, Hubník, Jemelka, Zmrzlý - Sedlák - Zahradníček, Růsek, Daněk, Hála - Zifčák. Absence: Mosquera, Pernica, Řezník (všichni trest za ČK), Míka, Pachlopnik (oba zranění) - Breite, González (oba 4 ŽK), Vaněček, Yunis (oba zranění), Chvátal, Greššák (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Chorý, Havel, Janošek, Kalvach, Mosquera, Řezník - Poulolo (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Beauguel (8) - Hála (6). Zajímavosti: - Plzeň v lize s Olomoucí 14x za sebou neprohrála (z toho 12 vítězství) - Plzeň doma v lize s Olomoucí 7x za sebou zvítězila - Plzeň v minulém kole prohrála na Slavii a v lize nebodovala po 6 vítězstvích - Plzeň doma v lize 8x za sebou zvítězila, v nejvyšší soutěži tam v posledních 15 duelech neprohrála a je v tomto ohledu nejlepším týmem sezony - Plzeň má s 10 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy - Olomouc 3 kola po sobě prohrála a zvítězila v jediném z posledních 8 ligových utkání - Olomouc venku v lize 3x po sobě prohrála a v posledních 4 duelech tam neskórovala FK Pardubice (14.) - Slavia Praha (2.) Výkop: neděle 7. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Petřík - Horák, Paták - Adámková (video). Bilance: 2 0-1-1 1:4. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Pardubice: Boháč - Kostka, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Chytil, Tischler, Šimek, Cadu - Černý. Slavia: Mandous - Masopust, Ousou, Kačaraba, Oscar - Samek, Ševčík - Ekpai, Lingr, Olayinka - Kuchta. Absence: Čihák, Sláma, Solil (všichni zranění), Beran, Červ, Markovič (všichni dohoda klubů), Matějka, Vít (oba nejistý start) - Bořil, Kúdela, Takács, Tecl (všichni zranění), Hovorka, Provod (oba rekonvalescence), Schranz, Stanciu (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Cadu, Čelůstka, Kostka, Tischler - Ekpai, Hromada, Traoré (všichni 3). Nejlepší střelci: Tischler (3) - Kuchta, Schranz (oba 6). Zajímavosti: - Slavia ve 2 ligových zápasech s Pardubicemi neprohrála, v minulé sezoně na soupeřově půdě remizovala 1:1 - Pardubice 8 kol po sobě nevyhrály a v posledních 2 ligových zápasech remizovaly - Pardubice v domácím azylu v pražském Ďolíčku 4x za sebou nevyhrály, získaly tam však 7 z celkových 8 bodů v ligové sezoně - Slavia prohrála jediný z posledních 59 ligových zápasů a ve 3 z posledních 4 duelů nejvyšší soutěže zvítězila (pokaždé doma) - Slavia venku v lize vyhrála jediný z posledních 4 zápasů, přesto je tam nejlepším týmem soutěže - Slavia má s 32 góly spolu se Spartou nejlepší útok ligy - Slavia ve čtvrtek v Evropské konferenční lize porazila Maccabi Haifa 1:0 a ve 3 soutěžních zápasech po sobě neinkasovala - Toml (Pardubice) může odehrát 50. zápas v nejvyšší soutěži, Kačaraba (Slavia) si může připsat 100. start v české lize MFK Karviná (16.) - 1. FC Slovácko (3.) Výkop: neděle 7. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Leška - Štěrba (video). Bilance: 11 1-3-7 3:15. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Karviná: Bolek - Křapka, Stropek, Šindelář, Buchta, Šehič - Sinjavskij, Mangabeira, Qose, Bartošák - Papadopulos. Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Sadílek, Navrátil - Cicilia. Absence: Čmelík, Dramé, Tavares (všichni zranění), Neuman (nejistý start) - Mareček (zranění), Jurečka (nemoc). Disciplinární ohrožení: Bartošák, Čmelík, Papadopulos, Qose, Šehič - Reinberk (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Papadopulos (3) - Jurečka (6). Zajímavosti: - Slovácko prohrálo jediný z 11 ligových zápasů s Karvinou a v posledních 6 zvítězilo (pokaždé 2:0) - Karviná vyhrála jediný z 5 domácích zápasů se Slováckem - Karviná v lize 12x po sobě nevyhrála a jako jediná v této sezoně nejvyšší soutěže nezvítězila - Karviná minulá 2 kola nehrála kvůli koronaviru v týmu - Karvinou v lize poprvé povede nový trenér Páník, který v minulém utkání v Olomouci scházel kvůli koronaviru - Karviná doma v lize zvítězila v jediném z posledních 8 duelů a s 3 body je tam nejhorší v soutěži - Karviná má s 10 brankami spolu s Teplicemi nejhorší útok ligy - Slovácko 6 po sobě vyhrálo - Slovácko prohrálo jediný z posledních 5 venkovních ligových zápasů - Bartošák může nastoupit ke 150. zápasu v lize, brankář Bolek (oba Karviná) si může připsat 50. start Fastav Zlín (11.) - FK Jablonec (13.) Výkop: neděle 7. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Krejsa - Hájek, Pochylý - Zelinka (video). Bilance: 30 4-9-17 24:49. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov - Conde - Fillo, R. Hrubý, Tkáč, Čanturišvili - Poznar. Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Hübschman - Pleštil, Považanec, Kratochvíl, Pilař - Doležal. Absence: Reiter (trest za ČK), Kolář (zranění), Dostál (rekonvalescence) - Čvančara (4 ŽK), Houska, V. Hrubý, Martinec (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Hlinka, Poznar, Procházka - Kubista, Pilař, Považanec, Zelený (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar, Tkáč - Čvančara (všichni 4). Zajímavosti: - Jablonec v lize se Zlínem 14x za sebou neprohrál a v posledních 5 vzájemných duelech v nejvyšší soutěži zvítězil (inkasoval při tom jediný gól) - Zlín doma v lize s Jabloncem 9x za sebou nevyhrál - Zlín minule porazil Č. Budějovice a zvítězil po 6 kolech - Zlín doma v lize minule zvítězil, ale předtím tam 4x za sebou prohrál - Zlín má s 28 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Jablonec 6 kol po sobě nezvítězil, ve 3 z posledních 4 ligových duelů remizoval - Jablonec v 6 venkovních zápasech ligové sezony nevyhrál a získal tam jen 2 z celkových 12 bodů - Jablonec je s 6 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy - Jablonec ve čtvrtek remizoval v Evropské konferenční lize na půdě Randers 2:2 - V. Hrubý (Jablonec) čeká na 200. zápas v lize Sparta Praha (4.) - FK Teplice (15.) Výkop: neděle 7. listopadu, 18:00. Rozhodčí: Machálek - Kubr, Hurych - Franěk (video). Bilance: 50 25-16-9 77:44. Poslední zápas: 7:2. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Hancko, Vindheim - Pavelka, Sáček - Pešek, Dočkal, Haraslín - Minčev. Teplice: Grigar - Vondrášek, Mareček, Hasil, Hyčka - Jukl, Krunert - Kodad, Trubač, Moulis - Rezek. Absence: Čelůstka, Höjer, Juliš, Polidar, Souček (všichni zranění), Karlsson, Hložek, Štetina (všichni nejistý start) - Knapík (trest za ČK), Chlumecký (4 ŽK), Čtvrtečka, Fortelný (oba dohoda klubů), Kučera, Ledecký, Mazuch, Shejbal, Žitný (všichni zranění), Černý, Diallo, Radosta, Vondrášek (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Černý, Jukl, Knapík, Laňka, Moulis (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Pešek (6) - Mareš, Trubač (oba 2). Zajímavosti: - Sparta v lize s Teplicemi prohrála jediný z posledních 14 zápasů a 3x po sobě zvítězila - Sparta v minulém týdnu v poháru vyhrála v Teplicích 2:0 - Sparta doma v lize s Teplicemi prohrála jediný z posledních 10 duelů a minule zvítězila vysoko 7:2 - Sparta 6 kol po sobě neprohrála a nebodovala v jediném z posledních 22 ligových utkání - Sparta pod trenérem Vrbou v 15 domácích ligových duelech neprohrála (z toho 14 vítězství) - Sparta má spolu se Slavií s 32 brankami nejlepší útok v lize - Sparta ve čtvrtek prohrála v Evropské lize v Lyonu 0:3 - Teplice 9 kol po sobě nezvítězily a pod novým trenérem Jarošíkem prohrály všechny 4 ligové zápasy - Teplice venku v lize 16x za sebou nezvítězily a s jediným bodem jsou tam nejhorším týmem soutěže - Teplice mají s 10 brankami spolu s Karvinou nejhorší útok ligy - Pulkrab (Sparta) může odehrát 100. ligový zápas - teplický trenér Jarošík působil jako hráč ve Spartě