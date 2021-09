Plzeň přivítá Mladou Boleslav, druhá předehrávka nabídne duel Brna s Pardubicemi

Praha - Čtvrtečními předehrávkami začne 4. kolo hokejové extraligy. Plzeň čeká souboj proti Mladé Boleslavi, v němž se pokusí odčinit další jasnou venkovní porážku. Brno se ve druhém utkání střetne s Pardubicemi. Kometa bude usilovat o první tříbodovou výhru v sezoně.

Tým Škody dosud ukázal dvě tváře. Venku ve dvou zápasech inkasoval shodně po čtyřech gólech a za 120 minut hry vstřelil jediný gól. Mezitím se však Indiánům podařilo zdolat doma obhájce mistrovského titulu Třinec. Po úterním vystoupení v Olomouci (1:4) však byli trenéři zklamaní. "Neměli jsme správné úsilí a správný drajv. Chybělo hlavně nasazení, pohyb a agresivita celkově," prohlásil kouč Miloš Říha mladší.

Středočeši v úterý jednoznačně přehráli Brno a na první bodový zisk sezony chtějí navázat i v Plzni, kde odehrají čtvrtý zápas v rozmezí sedmi dnů. "Je pravda, že začátek je nezvyklý, ale mně to od minulého roku, kdy byla přerušená sezona a covid, nevadí. Docela mi to vyhovovalo. Jsme dobře natrénovaní," řekl útočník David Šťastný.

Po poslední výhře je navíc nálada v týmu dobrá. "Kdybychom to nezvládli, bylo by to mnohem horší," pousmál se elitní střelec Bruslařů. Oba týmy se utkaly dvakrát v přípravě a vždy vyhráli hosté, v minulé sezoně Mladá Boleslav třikrát za sebou Západočechy porazila.

Podobně jako Plzeň neuspěli v úterý ani hokejisté Brna a Pardubic, které nyní na jižní Moravě čeká vzájemný souboj o body. "Dostali jsme pět gólů a naše produktivita nebyla vůbec dobrá," dal brněnský trenér Jiří Kalous jasně najevo rozladění z posledního výkonu svých svěřenců.

Dynamo vzdorovalo Spartě po celý zápas, jenže v závěrečných minutách třikrát inkasovalo, prohrálo 2:5 a nepřidalo tak třetí zápas s plným bodovým ziskem za sebou. "Neřešíme, co se stalo, a jdeme dál. Nemůžeme se hroutit nad jedním zápasem," zdůraznil obránce Jan Košťálek.

Statistické údaje před čtvrtečními předehrávkami 4. kola hokejové extraligy HC Škoda Plzeň (12.) - BK Mladá Boleslav (8.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Ludwig Blomstrand, Matyáš Kantner oba 3 zápasy/2 body (1 branka + 1 asistence) - Valentin Claireaux 3/4 (2+2). Statistiky brankářů: Dominik Furch průměr 4,08 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 86,67 procenta, Dominik Pavlát 0 a 100 - Gašper Krošelj 1,94 a 92,98, Jan Růžička 4,00 a 84,00. Zajímavosti: - Plzeň v nové sezoně vyhrála ze tří zápasů jeden. V neděli doma porazila mistrovský Třinec 3:2, venku v pátek v Pardubicích (0:4) a v úterý v Olomouci (1:4) nebodovala. - Mladá Boleslav v úterý na třetí pokus poprvé v sezoně vyhrála. Po prohrách v Olomouci (2:3 v prodloužení) a doma s Pardubicemi (3:4) zvítězila před vlastním publikem nad Kometou Brno (5:1). - Bruslařský klub vyhrál ve vzájemných zápasech v extralize třikrát za sebou a posledních pěti duelů s Plzní prohrál jediný. - V přípravě se Plzeň s Mladou Boleslaví utkala v srpnu dvakrát. Venku vyhrála 2:1 a doma podlehla 1:5. - Útočník Martin Lang z Plzně dnes slaví 20. narozeniny. - Obránci Davidu Moravcovi z Mladé Boleslavi bude v sobotu 18 let. HC Kometa Brno (13.) - HC Dynamo Pardubice (3.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Marek Ďaloga 3/3 (1+2) - David Cienciala 3/6 (2+4). Statistiky brankářů: Matej Tomek 2,66 a 87,04, Lukáš Klimeš 9,23 a 75,00 - Dominik Frodl 2,33, 90,00 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa získala ze tří utkání dva body za nedělní domácí výhru nad Zlínem 3:2 v prodloužení. Ve středu prohrála v Karlových Varech (3:4) a v úterý v Mladé Boleslavi (1:5). - Dynamo po úvodních dvou duelech bez ztráty doma s Plzní (4:0) a v Mladé Boleslavi (4:3) v úterý na vlastním ledě prohrálo se Spartou (2:5). - Pardubice vyhrály šest z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Útočník Daniel Rákos z Komety může sehrát 700. zápas v extralize, obránce Dalimila Mikysku čeká 100. duel v nejvyšší soutěži.