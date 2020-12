Plzeň přestřílela díky Přikrylovu hattricku Zlín 7:5

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 24. kole extraligy Zlín 7:5 a připsali si sedmou výhru z osmi domácích utkání. Západočeši v divoké přestřelce sice vedli v 39. minutě 6:0, hosté však odkázali ještě do druhé přestávky dvakrát skórovat a ve třetí třetině stáhli plzeňské vedení dokonce jen na dva góly. V barvách Indiánů se blýskl premiérovým hattrickem devatenáctiletý Filip Přikryl a tři asistence si připsal Jaroslav Kracík.

V dresu Beranů si odbyl premiéru útočník Lukáš Vopelka, který přišel do Zlína po působení v Košicích na měsíční zkoušku, a uvedl se gólem a asistencí.

Domácí i bez zraněných klíčových útočníků Tomáše Mertla, Pavla Musila a Petra Kodýtka začali aktivněji. Kracík ještě po objetí branky pálil vedle, za chvíli Pour z levého kruhu trefil tyčku a v osmé minutě už se po Robově ideální přihrávce od levého mantinelu trefil zblízka Přikryl.

Vzápětí zlikvidoval Kantnerovu šanci Kašík. Zlínský gólman poté svůj tým podržel také během dvou oslabení a hosté poprvé zahrozili Poletínovou dorážkou. Necelé tři minuty před první pauzou však po Gulašově ideální přihrávce zvýšil střelou do odkryté branky Čerešňák na 2:0.

Na začátku prostřední části připravil Honejsek příležitost Šlahařovi, ale gólman Frodl Indiány podržel a v 23. minutě Kantner z přečíslení přidal třetí gól. Hosté nestíhali bránit dobře kombinujícího soupeře a o tři minuty později Straka dorážkou Budíkovy střely vyhnal Kašíka na střídačku.

V polovině utkání navíc potrestal Suhradovo vyloučení přesnou trefou nad Hufův pravý beton Gulaš a následně Přikryl při akci dvou na jednoho pálil do horní tyče.

Berani mohli odpovědět při Kantnerově trestu, nekrytý Köhler však na brankovišti neuspěl a v 39. minutě se po individuálním průniku prosadil Přikryl. O 35 vteřin později dokázal přesným švihem překonat Frodla Karafiát a krátce před druhou sirénou snížil po Kaňakově zaváhání Vopelka na 2:6.

Zlínské probuzení potvrdil v 45. minutě Novotný, který během početní výhody skóroval bombou tečovanou bránícím Kvasničkou. Pouhých 45 vteřin nato však při přečíslení dva na jednoho využil bekhendovým zakončením Malátovu nabídku Přikryl a dovršil hattrick. Divoký průběh pokračoval, když Čerešňákovo vyloučení potrestal dorážkou na 4:7 Poletín.

Hosté poté sice promarnili minutovou přesilovku pět na tři, ale v 55. minutě vrátil Karafiátovu střelu do sítě Herman a snížil na 5:7. Další zdramatizování výsledku už domácí nepřipustili a Berani nesáhli ani ke hře bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Měli jsme dobrý vstup do utkání. Byl tam vynikající pohyb a prosazovali jsme se gólově. Až do konce druhé třetiny tam od nás nebylo nic špatně. Tam jsme pak za minutu dvakrát inkasovali a to byla jediná kaňka. Do té doby jsem byl spokojen. Se třetí třetinou jsem ale krajně nespokojen. Chyběla nám disciplína, nakonec nás Zlín i přestřílel. Těch posledních dvacet jedna minut v našem podání nebylo dobrých. Měli jsme přitom původně našlápnuto na daleko lepší výsledek. Byli jsme ale nedůrazní v předbrankovém prostoru. Filip Přikryl konečně pochopil, o čem je dospělý hokej. A góly jsou mu odměnou. Přeji si, ať se stejně jako všichni naši kluci dostane z kempu na mistrovství světa."

Martin Hamrlík (Zlín): "Hodnotí se mi to dnes strašně. Začali jsme bez pohybu, můžeme být rádi, že neodjíždíme s větším výpraskem. Začali jsme hrát klasicky až poslední třetinu. Začátek byl hrůzostrašný. Upozorňovali jsme přitom na to, ze nesmíme začít vlažně. Čtyři branky jsme dostali z předbrankového prostoru, i když jsme s těmi hráči byli. Lituji gólmany, mají to teď těžké s tím, co tam předvádíme. Máme dvanáct útočníků a dvanáct jich hraje. Na některé se opravdu hrozně dívá, nemáme ale zatím páky, co s tím dělat. Nevracel bych se k tomu, že nakonec není výsledek tak strašný. Bylo to náš hrůzostrašný výkon. Nevěřili jsme si na power play. Necítili jsme se na to, že bychom něco uhráli."

HC Škoda Plzeň - PSG Berani Zlín 7:5 (2:0, 4:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 8. F. Přikryl (Rob), 18. Čerešňák (Gulaš, Kracík), 23. Kantner (Kracík), 26. P. Straka (Budík, Kracík), 30. Gulaš (Kantner, F. Suchý), 39. F. Přikryl, 46. F. Přikryl (Malát) - 39. Karafiát (Honejsek, Ferenc), 40. Vopelka (Kubiš), 45. M. Novotný (Suhrada, Herman), 49. Poletín (Suhrada, Vopelka), 55. Herman (Karafiát). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Komárek, Kis. Vyloučení: 9:6. Využití: 1:2. Bez diváků.

Sestavy:

Plzeň: Frodl - Čerešňák, L. Kaňák, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, Vráblík, Budík - Gulaš, Kracík, F. Suchý - Eberle, Stach, P. Straka - Rob, Kantner, Pour - F. Přikryl, Malát. Trenér: Čihák.

Zlín: Kašík (27. Huf) - Řezníček, Ferenc, M. Novotný, Suhrada, Gazda, Žižka, Dluhoš - Karafiát, Herman, Köhler - Šlahař, Honejsek, Okál - Vopelka, P. Sedláček, Kubiš - J. Ondráček, Poletín, Václavek. Trenér: R. Svoboda.