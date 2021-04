Plzeň postoupila do semifinále poháru, Liberec udolala gólem z 87. minuty

Plzeň - Fotbalisté Plzně postoupili do semifinále domácího poháru MOL Cupu. Viktoria ve čtvrtfinále udolala loňského finalistu Liberec 1:0 díky gólu střídajícího Ondřeje Mihálika z 87. minuty, pod který se podepsal velkou chybou brankář Filip Nguyen.

Jedinou velkou šanci opatrného prvního poločasu si ve 30. minutě vytvořila Plzeň. Beauguel nacentroval do pokutového území a Ba Louovu hlavičku zlikvidoval Nguyen.

Druhá půle dlouho pokračovala v podobném duchu jako ta úvodní. Domácí sice měli optickou převahu, ale Severočeši bezchybně bránili a nepouštěli soupeře ani do náznaků šancí. V 65. minutě Liberečtí zakončili ojedinělý brejk nepřesným pokusem střídajícího Mary.

Když už se bojovný duel blížil k bezbrankovému výsledku a prodloužení, Plzeňští z nenápadné akce udeřili. Dlouhý výkop brankáře Hrušky prodloužil Beauguel hlavou, vybíhající Nguyen promáchnul a Mihálik míč snadno dostal do sítě. Domácí hráč se dočkal prvního gólu v sezoně.

Západočeši tak Slovanu částečně oplatili dvě porážky v této prvoligové sezoně a vyhráli šestý soutěžní zápas po sobě. Do semifinále poháru prošli podruhé za sebou.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Důležitý byl dobrý vstup do zápasu. Soupeře jsme sice neotevřeli, ale výborně jsme zachytávali jeho případné snahy o kontry. Do ničeho jsme Liberec nepustili. Sice to od nás bylo v určitých pasážích pomalejší, ale chlapci vytrvale čekali na ten jeden gól. Jsem rád, že jsme ho vstřelili a že ho vstřelil Pišta (Ondřej Mihálik). Je to pro nás cenné vítězství. Toužili jsme postoupit dál, cíl je splněný a můžeme se koncentrovat na další zápas."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Myslím, že jsme dobře bránili celý zápas. Plzni jsme prakticky až na jednu šanci nedarovali nic, maximálně tam byly standardní situace. Ale chyběla nám trošku větší kvalita dopředu, abychom byli překvapivější a využili třeba soupeřových chyb a děr. Když jdou do ofenzivy, zůstávají volné krajní prostory. Bohužel jsme nevyužili žádnou z brejkových možností a zároveň jsme inkasovali po chybě branku."

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 1:0 (0:0)

Branka: 87. Mihálik. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Flimmel. ŽK: Brabec, Ba Loua - Cancola, Pešek, J. Šulc, Mikula, Hoftych (trenér). Bez diváků.

Plzeň: Hruška - Havel, Kaša, Brabec, Limberský (82. Mihálik) - Bucha (67. Káčer), Kalvach, P. Šulc (58. Čermák) - Ba Loua, Beauguel, Falta. Trenér: Guľa.

Liberec: Nguyen - Fukala, Chaluš, Jugas, Mikula - Karafiát (90. Rabušic), Sadílek, Cancola (58. Mara) - Pešek (69. Koscelník), Rondič (69. Matoušek), Nečas (58. J. Šulc). Trenér: Hoftych.