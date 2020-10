Plzeň poskočila po výhře 7:3 v Brně do čela tabulky

Brno - Hokejisté Plzně zvítězili v utkání 8. kola hokejové extraligy v Brně 7:3 a bodovali i v šestém zápase této sezony. Dvěma brankami k tomu přispěli Filip Suchý a Milan Gulaš. Západočeši se tak v neúplné tabulce posunuli na první místo. Kometa hrála první extraligový zápas a na jejím výkonu byla příliš znát nerozehranost a z ní pramenící chyby.

V první minutě se sice dostal za plzeňskou obranu domácí Freibergs, ale Frodla nepřekonal. Iniciativu převzali hosté, kteří lépe bruslili i kombinovali, na Brňanech, jimž chyběl americký kanonýr Mueller, byla až příliš znát dlouhá herní přestávka. V osmé minutě udělal hrubku na vlastní modré čáře Freibergs a Gulaš krátké sólo na Vejmelku proměnil, byť platnost gólu muselo posvětit video.

I další nedůslednost v obraně se stala pro Kometu osudnou. Straka naservíroval před branku puk Kodýtkovi, jemuž Bartejs poskytl až příliš mnoho času a plzeňský útočník zvýšil vedení svého celku.

Kometa se otřepala až v závěru první třetiny, ale Valského slibný bekhend na Frodla nestačil. Jenže ani po přestávce se Brno nedostalo do klidu a herní pohody, ve 23. minutě navýšil vedení Suchý tečí po nahozeném puku.

Domácí postavil na nohy kontaktní gól letní rakouské posily Schneidera. Brno po brance ožilo, získalo půdu pod nohama a převzalo otěže zápasu, naději pak ještě zvýšil Freibergs, který tak odčinil chybu při prvním gólu.

Jenže místo vyrovnání v první přesilovce zápasu přišla další chyba brněnské defenzívy a Suchý svým druhým gólem opět poslal Plzeň do dvoubrankového vedení.

Závěrečné dějství se neslo ve snaze Brna o korekci výsledku. Plzeň ale na aktivitu domácích odpovídala důslednou a pečlivou obranou, kterou podpořila brejkovými výpady.

K pátému gólu jí zase nahrála chybná rozehrávka brněnských hráčů, kterou potrestal Přikryl pátým gólem ve Vejmelkově síti. Na Zaťovičovu korekci v přesilovce bleskově zareagoval Gulaš a v posledních vteřinách zápasu i jeho parťák v prvním útoku Mertl.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "My jsme úvod zápasu nezachytili, byla na nás znát velká nerozehranost. Když to vezme celkově, tak jsme soupeři darovali tři góly. Ve druhé třetině jsme se nadechli, ale rozhodující pro další vývoj byl inkasovaný gól při naší přesilovce. Ve třetí třetině zase přišly individuální chyby a soupeř je potrestal. Teď se musíme připravit na nedělní utkání s Budějovicemi a pak se uvidí, co bude."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání, výborně jsme se pohybovali a Kometu jsme přehrávali a to jsme podložili góly. Ve druhé třetině jsme Kometu dostali do hry, domácí se nadechli. Klíčový pro vývoj byl náš gól v oslabení, kdy jsme zase odskočili na rozdíl dvou branek. Ve třetí třetině jsme opět předváděli naši hru, zase jsme měli lepší pohyb a osobně se domnívám, že jsme si zasloužili vyhrát."