Plzeň porazila Slovácko 3:0 a v lize zvítězila počtvrté za sebou

Plzeň - Fotbalisté Plzně v šestém kole první ligy porazili Slovácko 3:0, v nejvyšší soutěži zvítězili počtvrté za sebou a zůstávají jediným neporaženým týmem v sezoně. Už v první minutě otevřel skóre Jan Kopic, v nastavení úvodního poločasu zvýšil Pavel Bucha a po změně stran přidal třetí gól Jhon Mosquera výstavní střelou z voleje.

Obhájci titulu vylepšili klubový rekord na 27 ligových zápasů v řadě bez prohry a poskočili do čela neúplné tabulky o bod před Slavii, která od 20:00 hostí Teplice. Plzeň ale má k dobru ještě odložené utkání s nováčkem z Brna. Slovácko prohrálo druhé kolo po sobě.

"Myslím, že Slovácko mělo balon v držení víc než my, ale my jsme byli nebezpečnější a dávali góly. Dneska produktivita byla výborná. Porazit takhle velmi silný tým 3:0, to se cení," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Michal Bílek.

"Co se týká výsledku, tak je to pro mě ostuda. V tomhle jsme jak z nějakého cirkusu, že se nedovedeme připravit na to, co si řekneme. Je to už druhý zápas a je potřeba se z toho hodně rychle vzpamatovat," doplnil kouč Slovácka Martin Svědík.

V základní sestavě Viktorie nastoupil záložník Vlkanova, jehož přestup z Hradce Králové byl oficiálně oznámen dnes dopoledne. Od začátku dostal příležitost i Ndiaye, další plzeňský středopolař Kalvach kvůli zdravotním problémům nebyl ani na lavičce.

Souboj účastníků skupinové fáze evropských pohárů Západočeši otevřeli už ve 42. sekundě nejrychlejším gólem v ligové sezoně. Reinberk špatnou přihrávkou nabídnul míč Vlkanovovi, čerstvá posila našla rozběhnutého Kopice a ten přehodil brankáře Nguyena. Dvaatřicetiletý záložník si připsal premiérovou trefu v ročníku nejvyšší soutěže. Rekord v samostatné nejvyšší soutěži drží bývalý útočník Vratislav Lokvenc, jenž v roce 1994 skóroval už po necelých 11 sekundách hry.

"Uděláme takovou chybu a pustíme Plzeň do rychlého brejku. Pro mě je tohle směšné," prohlásil Svědík. "To, že jsme dali hned v první minutě gól, hodně pomohlo. I mně se uvolnily nohy," přiznal Vlkanova.

V dalších minutách ale domácí hodně chybovali a nebezpečnější byli dlouho hráči Slovácka, přestože si žádnou vyloženou šanci nevytvořili. Viktoria zahrozila až ve druhé části úvodní půle, ale Chorý v obou případech hlavičkoval nepřesně.

Plzeňští, kteří v závěru první půle přišli o zraněného Kopice, přidali pojistku ve druhé minutě nastavení, kdy se po závěru v šestnáctce prosadil z dorážky Bucha. Také čtyřiadvacetiletý středopolař se v ligové sezoně trefil poprvé.

"Kopiho (Kopice) jsme střídali kvůli svalovému zranění. Kalvach měl menší zdravotní problémy, radši jsme ho nechali, aby se dal dohromady. Není to nic vážného. Choras (Chorý) šel o půli také z toho důvodu, že ho trošku táhnul sval, tak jsme nechtěli riskovat. Kopi je pro nás nepříjemnost," přiblížil Bílek.

Slovácko mohlo v 55. minutě snížit, ale bývalý plzeňský hráč Mihálik zblízka vypálil vedle. Hosté stupňovali tlak a Reinberkovu ránu už musel zneškodnit brankář Staněk.

Domácí se probudili z letargie a v 70. minutě skórovali potřetí. Jemelka nacentroval do šestnáctky a Mosquera z voleje napálil míč o břevno do branky. Kolumbijský křídelník v této sezoně nejvyšší soutěže skóroval potřetí a osamostatnil se v čele týmové tabulky střelců. "Mosky to samozřejmě krásně trefil. Zaslouží si to za práci, kterou odvádí," chválil Bílek.

Hosté se snažili aspoň snížit, jenže střídající Kozák ve velké šanci přestřelil branku. Na druhé straně gólman Nguyen vyrazil Sýkorovu ránu a Jemelkovu hlavičku z brankové čáry odvrátil stoper Hofmann.

Plzeňští v lize porazili Slovácko popáté za sebou a protáhli sérii bez porážky na 33 soutěžních duelů. "Hráči by si měli uvědomit, že tímhle dělaji i nějaké jméno Slovácku. Ne, že přijedeme do Plzně a ostudně prohrajeme 0:3," dodal Svědík.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "První gól takhle brzo je obrovské povzbuzení, ale taktiku nijak neovlivnil. Soustředili jsme se, abychom Slovácko nepouštěli do brankových příležitostí. Vyjma jednoho momentu ve druhé půli se nám to poměrně dařilo. Myslím, že Slovácko mělo balon v držení víc než my, ale my jsme byli nebezpečnější a dávali góly. Dneska produktivita byla výborná. Porazit takhle velmi silný tým 3:0, to se cení. Jak jsem se dozvěděl, že Vlkanovu děláme, tak jsem byl rozhodnutý, že do základní jedenáctky půjde. Chtěl jsem ho hned vidět v těžkém utkání a na pozici, o které přemýšlíme, že by tam mohl hrát, to znamená na podhrotu. Myslím, že odvedl velmi dobrý výkon. Mosky (Mosquera) to samozřejmě krásně trefil. Zaslouží si to za práci, kterou odvádí."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Utkání tady jsou v poslední době úplně stejná, čili špatný začátek. Strategii, kterou máme, porušíme hned v první minutě. Ignorujeme to, co si řekneme o soupeři. Uděláme takovou chybu a pustíme Plzeň do rychlého brejku. Pro mě je tohle směšné. Ještě směšnější je, že si pak sice vytvoříme možná i tlak a příležitosti, ale my to nevyřešíme a Plzeň z dalšího brejku a po našem rohu nám dá lekci z produktivity a dá druhý gól. S Plzní prohrávat 0:2 je velice těžké. Ve druhém poločase se Plzeň dostane k nějaké čtvrté střele na bránu a dá třetí gól. Co se týká výsledku, tak je to pro mě ostuda. V tomhle jsme jak z nějakého cirkusu, že se nedovedeme připravit na to, co si řekneme. Je to už druhý zápas a je potřeba se z toho hodně rychle vzpamatovat. Nějaké řeči, že ještě k tomu hrajeme poháry, to neberu. Dneska jsme hráli proti pohárovému soupeři, který hraje Ligu mistrů."

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 3:0 (2:0)

Branky: 1. Kopic, 45.+2 Bucha, 70. Mosquera. Rozhodčí: Berka - Hájek, Kříž - Franěk (video). ŽK: Mihálik, Trávník, Sinjavskij, Kalabiška (všichni Slovácko). Diváci: 9121.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Ndiaye (79. Čermák), Bucha - Kopic (45.+1 Sýkora), Vlkanova (69. Jirka), Mosquera (79. Pilař) - Chorý (46. Bassey). Trenér: Bílek.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík - Petržela (83. Brandner), Kohút (74. Ljovin), Trávník (56. Kozák), Holzer (56. Sinjavskij) - Mihálik (74. Vecheta). Trenér: Svědík.