Plzeň podlehla Mladé Boleslavi a prohrála popáté za sebou

Plzeň - Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili ve 29. kole extraligy na ledě Plzně 4:3 po samostatných nájezdech a připsali si čtvrtou výhru z posledních pěti duelů. Plzeňští sice šli do vedení, ale Středočeši skóre obrátili a domácí poté pouze dotahovali. Po bezbrankové třetí třetině a prodloužení nakonec rozhodl vítězným nájezdem obránce David Bernad. Indiáni tak prohráli již popáté v řadě.

Domácí sice vstoupili do utkání aktivněji, nedokázali se však přes dobře organizovanou defenzivu hostů prosadit ani během přesilové hry. Naopak po rychlém brejku zblízka dorážel Kousal těsně vedle odkryté branky. V 16. minutě se přesto radovali Indiáni, když Kracík objel Růžičkovo brankoviště a přihrávkou na zadní tyč připravil gól Stachovi.

O pouhých 24 sekund později sice Frodl ještě stačil zasáhnout proti střele nekrytého Aldersona, ale na dorážku čerstvé mladoboleslavské posily z Pardubic Claireauxa již nedosáhl. Za chvíli v další šanci selhal Flynn, jenže 31 vteřin před první sirénou prostřelil Frodla od pravého mantinelu Alderson a upravil na 2:1 pro hosty.

Po pauze Středočeši nezužitkovali přesilovku a ve 25. minutě Kodýtek dorážkou Strakovy střely srovnal skóre. Znovu jen 24 sekund nato dokázal odpovědět Kousal, jenž potrestal povedeným forhendovým blafákem chybu Indiánů ve středním pásmu. Domácím pomohlo k trefě na 3:3 vyloučení předchozího střelce Kousala, když po šikovné zadovce Kracíka pohodlně zakončil Kantner.

"Myslím si, že zápas byl remízový. Bylo to hodně vyrovnané. Podle mě jsme dnes z těch pěti porážek hráli nejlíp. Musíme zabojovat a už tu šňůru přetrhnout," řekl plzeňský útočník David Stach. "V hlavě to máme, ale nesmíme si to tolik připouštět a jít zápas od zápasu. Když budeme hrát jako dneska, tak už musíme výhru příště uhrát," dodal Stach.

Vzápětí v samostatném úniku neuspěl Suchý a ze stejné pozice neskóroval Najman. Následně hosté přečkali krátkou plzeňskou přesilovku pět na tři, ale sami poté nedokázali proměnit dvě početní výhody.

"Byl to vyrovnaný zápas. Po rozjezdové první třetině se to rozjelo a hrálo se pak nahoru dolů. Bylo hodně vyloučení a padaly góly z předbrankového prostoru. Nakonec jsme zase dokázali vyhrát a ceníme si toho. Naštěstí dokážeme i v těch vyrovnaných utkání často dva body urvat a to nám pomáhá," uvedl útočník Mladé Boleslavi Pavel Kousal.

Závěrečná dvacetiminutovka byla opatrná z obou stran, šance nepřicházely ani z přesilových her. Jen ve 49. minutě ranou švihem protáhl Frodla Šťastný. Krátce před koncem základní hrací doby ještě nekrytý Gulaš minul ranou z pravého kruhu.

V nastavení Šťastný po faulu nedotáhl svůj nájezd, navíc poté zbytečným nedovoleným zákrokem početní výhodu Mladé Boleslavi ukončil. Následně Kracík nabídl vyloučením soupeři přesilovku čtyři na tři, ale přes šanci Ciencialy rozhodly až nájezdy. Bonusový bod zajistil hostům v sedmé sérii bekhendovým zakončením Bernad.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Odehráli jsme lepší zápas než poslední dvě utkání. Kluci si přes porážku zaslouží pochvalu, předvedli dnes asi své maximum po těch předchozích porážkách. Psychika teď není nejlepší. Absence prvních dvou centrů je znát. Škoda ztráty toho druhého bodu. Myslím si, že by nám pomohlo, kdyby nám nájezdy vyšly. Nemáme úplně specialisty na nájezdy, není to naše úplně silná stránka. Musíme teď naplno bojovat a překonat tu výsledkovou krizi."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Viděli jsme dnes vyrovnané utkání. Pro nás bylo klíčové, že jsme dokázali po vedoucí brance domácích srovnat a ještě jeden gól v první třetině přidat a vedli jsme. Pak jsme vedli i 3:2 a zápase se pro nás vyvíjel velice dobře. Trochu nás mrzí ztráta toho vedení. Dělba bodů byla ale spravedlivá. V nájezdech jsme byli šťastnějším týmem. Jsme rádi, že si z Plzně vezeme dva body."

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 3:4 po sam. nájezdech (1:2, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Stach (Kracík) 25. Kodýtek (P. Straka, Gulaš), 33. Kantner (Kracík, Stříteský) - 17. Claireaux (Jääskeläinen, Alderson), 20. Alderson (Bernad), 25. P. Kousal (Flynn, Hrbas), rozhodující sam. nájezd Bernad. Rozhodčí: Pešina, Pražák - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 8:7, navíc Kracík (Plzeň) 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Plzeň: Frodl - Čerešňák, L. Kaňák, Stříteský, V. Lang, Vráblík, M. Houdek, Kvasnička - Gulaš, Kodýtek, P. Straka - Eberle, F. Suchý, Kantner - Stach, Kracík, Pour - Malát, Rob, Slanina. Trenér: Čihák.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Hrbas, Pláněk, Šidlík, Fillman, Bernad, Allen - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, Cienciala, Lunter - Alderson, Claireaux, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.