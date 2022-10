Plzeň po pohárovém kolapsu zdolala Ostravu 3:1 a vede ligu o sedm bodů

Plzeň - Fotbalisté Plzně zvítězili ve 13. kole první ligy nad Ostravou 3:1 a vedou neúplnou tabulku o sedm bodů před Slavií. Ta v nedělním pražském derby hostí Spartu. Už v první půli se za Viktorii trefili Lukáš Kalvach a Jan Kliment. Po hodině hry snížil Ladislav Almási, poslední slovo měl domácí Jhon Mosquera.

Západočeši v nejvyšší soutěži vylepšili vlastní rekord v neporazitelnosti na 34 zápasů a částečně si spravili chuť po středečním senzačním vypadnutí z domácího poháru po porážce 2:3 na hřišti třetiligového Hlučína. Viktoria se rovněž dobře naladila na středeční utkání na stadionu Interu Milán ve skupině Ligy mistrů.

Plzeň v lize od srpna 2009 nepodlehla Ostravě ve 27. ligovém duelu po sobě. Baník pod staronovým trenérem Pavlem Hapalem poprvé zaváhal po předchozích dvou soutěžních výhrách a je na desátém místě.

Domácí začali aktivně a už v první minutě Kliment trefil tyčku. Za sedm minut Plzeňští skórovali. Chorého střelu sice zlikvidoval brankář Laštůvka, ale Kalvach z dorážky nezaváhal a připsal si druhý ligový gól v ročníku.

Rychlému vyrovnání zamezil domácí brankář Staněk, který vytáhnul Almásiho hlavičku. Ostravský tým pak na chvíli favorita zatlačil na jeho polovině.

Viktoria se oklepala a ve 20. minutě zvýšila. Havel přihrávkou přes téměř celé pokutové území našel Klimenta a ten zblízka snadno doklepl míč do branky. Plzeňskému útočníkovi však radost ze třetí trefy v ligové sezoně dlouho nevydržela, protože si zřejmě obnovil zranění zadního stehenního svalu a musel střídat.

V závěru prvního poločasu domácí mužstvo znovu výrazně podržel Staněk, jenž výborným reflexivním zákrokem vyrazil Tetourův pokus z voleje.

Baník snížil v 61. minutě, kdy se po velkém závaru v šestnáctce zblízka prosadil Almási. Slovenský útočník skóroval ve druhém kole za sebou.

Domácí se snažili vzít si rychle zpět dvoubrankový náskok, ale Chorého střelu zneškodnil Laštůvka, kterého po ráně střídajícího Jirky zachránila tyčka. Následná Mosquerova gólová dorážka neplatila kvůli ofsajdu.

Západočeši se v 78. minutě dočkali regulérní třetí branky. Jirka po rychlém brejku předložil míč Mosquerovovi a kolumbijský křídelník si v ideální pozici poradil. V ligovém ročníku dal šestý gól a v týmové tabulce střelců se dotáhl na Chorého.

Plzeňští doma neprohráli ve 31. ligovém duelu po sobě a podeváté v řadě v Doosan Areně naplno bodovali. Slezané naopak venku protáhli šňůru bez vítězství v nejvyšší soutěži na 12 zápasů, v této sezoně na hřišti soupeřů poprvé nebodovali po úvodních pěti remízách.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "My jsme zvládli výborně úvod první půle. Dali jsme dvě branky a vypadalo to, že utkání máme pod kontrolou. Pak se bohužel zranil Kliment a trošku jsme se do toho dostávali hůř. Soupeř si vytvořil některé situace, během celého zápasu nás asi dvakrát nebo třikrát podržel Jindra Staněk, což je výborné. Je to velmi důležité vítězství a je to pro nás i taková vzpruha po středě, kdy jsme vypadli z MOL Cupu. Pro nás byla velká rána, že jsme utkání v Hlučíně nezvládli, ale dnes výborná odpověď. Ve druhé půli Ostrava měla víc ze hry, my jsme pozorně bránili. Oni tam pak dali vysoké hráče a dávali to do vápna. My jsme to ubránili a potom z brejku dali gól. Jsme spokojení, že jsme zvládli další těžké utkání."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Určitě převládá zklamání z výsledku, nicméně si myslím, že jsme tu nepředvedli vůbec špatný výkon. Nepamatuju si, kdy tady mělo mužstvo v poslední době tolik gólových šancí, když pominu pohárová utkání Plzně. Ráz zápasu dal úvod, kdy Plzeň měla velkou šanci a pak po naší chybě dala gól. Když se takové mužstvo dostane do vedení, je to pro ně velká výhoda. My jsme se nevzdali, dostali jsme i druhý gól, ale věděli jsme, že když se nám podaří dát kontaktní branku, jsme schopni se zápasem něco udělat. V první půli jsme měli spoustu gólových příležitostí, které jsme bohužel neproměnili. Proto je výsledek takový. Ale musím říct, že od toho výkonu se dá určitě odrazit. Když přijde i proměňování šancí, posune se to jinam."

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 3:1 (2:0)

Branky: 8. Kalvach, 20. Kliment, 78. Mosquera - 61. Almási. Rozhodčí: Starý - Hájek, Kubr - Berka (video). ŽK: Chorý, Mosquera - Laštůvka, Boula, Frydrych. Diváci: 9832.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Vlkanova (71. Holík), Bucha, Kalvach, Mosquera (81. Pilař) - Chorý, Kliment (30. Jirka). Trenér: Bílek.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Pojezný, Fleišman - Juroška (45. Smékal), Boula (84. Muhamed Tijani), Tetour (65. Miškovič), Plavšič - Kuzmanovič - Almási (71. Klíma). Trenér: Hapal.