Plzeň po obratu zdolala oslabenou Opavu 3:1

Praha - Fotbalisté Plzně zahájili novou prvoligovou sezonu domácí výhrou 3:1 nad oslabenou Opavou a ideálně se naladili na středeční zápas druhého předkola Ligy mistrů v Alkmaaru. Kvůli dvěma případům koronaviru u Západočechů do poslední chvíle nebylo jasné, zda se dnes předehrávka prvního kola uskuteční.

Na vedoucí gól hostujícího Matěje Helešice z 44. minuty odpověděl v nastavení první půle Pavel Bucha z penalty, před níž byl vyloučen opavský Matěj Hrabina. První pokutový kop neproměnil domácí Aleš Čermák. Po změně stran dokonal obrat Jean-David Beauguel a pojistku při soutěžní premiéře za Viktorii přidal další náhradník Adriel Ba Loua.

Testy u Plzně ve středu odhalily jednoho nakaženého hráče, při čtvrtečních kontrolních odběrech se nemoc covid-19 objevila také u člena širšího realizačního týmu, který byl stejně jako první nejmenovaný člověk izolován. Dnešní třetí kolo testů už další pozitivní případ neodhalilo a Viktoria tak díky čerstvému zmírnění karanténních pravidel pro sport mohla nastoupit.

Hosté si po 30 sekundách hry vytvořili obrovskou šanci. Brabcovu nepovedenou "malou domů" vystihnul Holík, položil si gólmana Hrušku a našel Texla, ten ale trefil pouze stopera Hejdu na brankové čáře.

Druhý tým minulého ligového ročníku se k první větší možnosti dostal až ve 37. minutě. Střídající obránce Rychlý zahrál v šestnáctce rukou, Čermák však z penalty napálil břevno.

Slezany ve 44. minutě poslal do překvapivého vedení Helešic, který zužitkoval Mondekův centr. Krátce poté ale Hrabina ve vápně podrazil unikajícího Kovaříka a rozhodčí Denev po přezkoumání situace na videu udělil opavskému obránci červenou kartu. Druhou plzeňskou penaltu proměnil těsně před pauzou Bucha.

Plzeňští vstoupili dobře i do druhého poločasu. Hejdu sice zblízka vychytal Fendrich, ale dorážející Francouz Beauguel už v 55. minutě na hostujícího brankáře vyzrál.

Domácí měli nad oslabeným soupeřem převahu a sahali po třetí brance. Kopic ještě hlavou minul odkrytou branku, ale jeho náhradník Ba Loua krátce po příchodu na hřiště v 76. minutě zvýšil na 3:1 po Limberského přihrávce "šajtlí". O chvíli později letní posila z Karviné další velkou příležitost zahodila. V závěru si vlastní branku málem dal Hejda, který zamířil do tyče.

Plzeňští v nejvyšší soutěži porazili Opavu popáté za sebou a doma vyhráli devátý soutěžní duel v řadě. Slezané naopak prodloužili čekání na venkovní ligové vítězství na 17 utkání.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Opava hrála hned od úvodu velmi sympaticky, aktivní hrou a hrou na riziko se dokonce dostala do vedení. Pak byla důležitá reakce mužstva, že jsme okamžitě dokázali vyrovnat. Tím, že dostali dvojitý trest i pokutový kop, který jsme až druhý v pořadí proměnili, jsme šli hrát do deseti. Trošičku jsme zpřesnili a zrychlili hru, byla otázka času, kdy ten zápas zvládneme. Ale nebylo to z naší strany takové, jaké si představujeme. Hlavně ve druhé části hodně neproměněných tutových šancí. Soupeř, který hrál sympaticky a neměl co ztratit, se ještě dostal ze standardky do nějaké možnosti. Pro nás hodně informací do nejbližších dní, musíme si s tím poradit lépe. Když nás to (koronavirová nákaza) trefilo, potom opakovaně a ještě se čekalo, bylo to vyrušující. Ale nechci, aby to pro nás byla berlička, že pro tyto věci jsme měli pomalejší první poločas."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "My jsme vstoupili dobře do utkání, hráli jsme aktivně a dostali se do brankové příležitosti. Potom jsme přežili zbytečnou penaltu, která byla po jasné ruce. Čermák ji neproměnil, tak jsme ještě dýchali. Pak jsme vstřelili branku, Matěj Helešic to dobře zavřel, konečně jsme měli dobrý počet ve vápně, v tom musíme pokračovat. Po té brance ale hnedka přišla určitě ztráta koncentrace, dlouhý nákop za obranu - penalta plus červená karta. Tam se zápas zlomil, podle mého tohle rozhodlo."

Viktoria Plzeň - SFC Opava 3:1 (1:1)

Branky: 45.+4 Bucha z pen., 55. Beauguel, 76. Ba Loua - 44. Helešic. Rozhodčí: Denev - Dobrovolný, Hock - Adam (video). ŽK: Mondek. ČK: 45.+3 Hrabina (oba Opava). Diváci: 2813 (limit 5102 osob na stadionu).

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník (46. Havel), Hejda, Brabec, Limberský (83. Alvir) - Čermák, Kalvach, Bucha (83. Káčer) - Kopic (74. Ba Loua), Chorý (42. Beauguel), Kovařík. Trenér: Guľa.

Opava: Fendrich - Žídek, Hnaníček (30. Rychlý), Hrabina - Řezníček, Texl (46. Harazim) - Mondek (64. Juřena), Zavadil (64. Gorčica), Helešic - Dordič, Holík (74. Šcudla). Trenér: Skácel.