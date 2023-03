Plzeň po deseti prohrách vyhrála v Liberci 6:0 a vyrovnala v předkole na 1:1

Liberec - Hokejisté Plzně deklasovali v druhém utkání předkola play off domácí Liberci 6:0, zabrali po sérii deseti porážek a vyrovnal stav sérii na tři vítězné na 1:1 na zápasy. Dvěma góly se na tom podílel slovenský útočník Adrián Holešinský a třemi asistencemi Jakub Pour. Brankář Dominik Pavlát udržel poprvé v kariéře v play off čisté konto. Souboj o čtvrtfinále pokračuje v sobotu a neděli na západě Čech.

Plzeň, který ve středu první duel prohrála 1:4, byla v první třetině nebezpečnější. V 5. minutě měl po Schleissově přihrávce možnost Suchý a potom v přečíslení minul branku Baránek. Na druhé straně se snažil před Pavlátem tečovat puk Bulíř. V čase 10:06 už se Západočeši dočkali vedení. Po Pourově akci se trefil z pozice mezi kruhy bek Piskáček.

Po vyloučeních Mertla a Hrabíka se Plzeň ubránila i 22 sekund v oslabení tří proti pěti. Už při klasické přesilovce Bílých Tygrů zahrozil hostující Pour. V 15. minutě měl další příležitost Plzně Mertl. Potom ještě vysunul Suchý po levé straně Poura, který se dostal před Kváču, ale neuspěl.

V úvodu druhé části měl možnost domácí Ordoš a na druhé straně zase Rekonen. V 25. minutě při Dernerově vyloučení měl obrovskou šanci na zvýšení Honejsek, ale nedotlačil puk do prázdné branky. Kváčovi pomohla i tyč a pak přikryl puk lapačkou.

Při dalším Dernerově trestu trefil Rekonen tyč. Plzeň udeřila podruhé už v plném počtu hráčů na ledě. Po Schleissově nahození se puk za brankovou čáru odrazil od Holešinského. Potom hráli domácí opět v oslabení po Nedomlelově faulu a možnost měl Holešinský. Při jeho trestu si pak domácí vytvořili tlak, ale Pavlát odolal.

Hned na startu třetí části se snažil zkorigovat stav Birner, ale v 45. minutě se opět radovali hosté. Po střele Jaroměřského se prosadil, z dorážky Bitten. Za 51 sekund už to bylo 4:0 pro Plzeň. Holešinský nejprve při průniku Kváču nepřekonal, ale pak se dostal znovu k puku a bekhendem skóroval.

Západočeši si proti odevzdanému soupeři ještě po sérii porážek vylepšili náladu dalšími dvěma góly. V 51. minutě se zapsal mezi střelce tvrdou ránou Jaroměřský a za 43 sekund proměnil přečíslení po Pourově přihrávce Mertl. Liberci tak skončila šňůra deseti výher debaklem. V závěru plném šarvátek ještě udržel Pavlát čisté konto při šancích Šíra a Dlouhého.

Hlasy trenérů po druhém utkání předkola play off hokejové extraligy Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň (0:6):

Patrik Augusta (Liberec): "Byl to z naší strany špatný zápas. Od začátku až do konce byl soupeř lepší, my jsme se nedostávali do brankových příležitostí. Dopadlo to takhle jednoznačným výsledkem pro soupeře. Je to play off. Nic se neděje. Je to 1:1, nikdo neříkal, že to bude lehké. Důležité je, jak zareagujeme v sobotu."

Petr Kořínek (Plzeň): "Jsme rádi, že jsme to zvládli. Trápili jsme se, ale věřili jsme, že by se to nějakým zlomovým zápasem mohlo otočit. Přesně ten dnes přišel. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Kluci si ale ověřili, že s takovým nasazením a srdcem se zápasy dají zvládnout s kýmkoliv. Věřím, že to tak bude pokračovat. Bylo to oproti včerejšku jako den a noc, ale nic světového jsme klukům neřekli, protože těch informací mají spoustu. Jen jsme řekli, že je to play off a hraje se úplně jiný hokej, který je o nasazení, bojovnosti a srdci. Kluci po zápase včera seděli a řekli si tam něco v kabině. Stejné to bylo v sezoně, když se nedařilo."

Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas:

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 11. Piskáček (Pour, Schleiss), 30. Holešinský (Schleiss, Rekonen), 45. Bitten (Hrabík, Jaroměřský), 46. Holešinský (Mertl), 51. Jaroměřský (Schleiss, Suchý), 52. Mertl (Pour). Rozhodčí: Mrkva, Stano (SR) - Šimánek, Hynek. Vyloučení: 8:9, navíc J. Vlach (Liberec) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 4398. Stav série: 1:1.

Sestavy:

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan, Štibingr - Bulíř, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, P. Jelínek, Ordoš - Dlouhý, Šír, J. Vlach. Trenér: Augusta.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Budík, Piskáček, Baránek, Jaroměřský, Houdek - Pour, Suchý, Schleiss - Rekonen, Mertl, Holešinský - Hrabík, Honejsek, M. Beránek - Blomstrand, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.