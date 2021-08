Plzeň na úvod 4. předkola Konferenční ligy doma porazila CSKA Sofia 2:0

Plzeň - Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské konferenční ligy doma porazili CSKA Sofia 2:0 a vytvořili si slibnou pozici do odvety v Bulharsku, která se hraje příští čtvrtek.

Viktorii v 11. minutě poslal do vedení Milan Havel a v 72. minutě přidal pojistku Jhon Mosquera. Oba se trefili v evropských pohárech poprvé. Svěřenci trenéra Michala Bílka v aktuální sezoně vyhráli osmý z devíti soutěžních zápasů.

"Hrozně důležitá byla druhá branka, která nám dává naději do odvety. Ale je to pořád poločas, žádná euforie není," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci. "Uhráli jsme výborný výsledek, ale je potřeba se na to opravdu dobře připravit. Hrajeme o hodně," přidal bývalý reprezentační kouč.

V plzeňské sestavě chyběl zraněný nejlepší střelec Beauguel, kterého v útoku nahradil Chorý. Ve středu obrany dostali přednost Kaša s Pernicou a Brabec začal na lavičce. Od začátku nastoupil i křídelník Ba Loua, který po dvojzápase s CSKA odejde do Poznaně. Ze zdravotních důvodů nemohli hrát ani kapitán a stoper Hejda či záložník Čermák.

Domácí od začátku diktovali hru, soupeře k ničemu nepouštěli a v 11. minutě otevřeli skóre. Janošek obloučkem vyslal do šance Řezníka, který sice nepřekonal brankáře Busatta, ale volný Havel už z dorážky nezaváhal.

"Byl jsem ve správný čas na správném místě. Gól celého mančaftu, tam to udělali skvěle Jany (Janošek) s Řízkem (Řezníkem) a já jsem to doklepával," popsal Havel.

O chvíli později Janošek z dálky přestřelil. Na druhé straně v 17. minutě Wildshut po individuální akci trefil tyčku. Plzeňští v závěru měli nad Sofií převahu, ale až na několik závarů si větší šanci nevytvořili.

V podobném duchu pokračoval i druhý poločas. Slibný protiútok nedotáhnul Šulc, ale poté 6859 diváků (z povolené kapacity 7000) na plzeňském stadionu dlouho čekalo na zajímavější akci.

Fanoušci Viktorie se dočkali v 72. minutě a hned mohli oslavit druhý gól. Řezník poslal míč do šestnáctky, Buchovu střelu vyrazil Busatto přesně k Mosquerovi a kolumbijský křídelník snadno zakončil do odkryté branky.

"I když Mosquera neměl nějak dobrou výkonnost, tak jsme ho drželi, protože víme, co v něm je, výborně pracuje. Dneska tu snahu zúročil. Hrál velmi dobře, dal branku, bojoval jako lev. Věřím, že to bude zlom," upozornil Bílek.

O chvíli později Mosquera napálil břevno a v nastaveném čase ještě Hybšův přímý kop zlikvidoval brankář CSKA. Západočeši v evropských pohárech protáhli domácí sérii bez porážky na osm utkání.

"Je to super, ale jsme teprve v půlce. Věřím, že jsme udělali dobrý krok k tomu, abychom to příští týden dotáhli," konstatoval Havel. "Doma budou velmi nebezpeční. Nebude nás tam čekat nic lehkého, to je jasné. Není nic rozhodnuté," dodal Bílek.

Vítěz play off dostane za postup do hlavní fáze Evropské konferenční ligy od UEFA téměř 75 milionů korun, Plzeň v minulých dvou sezonách ve skupině evropských pohárů chyběla.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Do utkání jsme dobře vstoupili, soupeře jsme dostali do tlak dobrým presinkem. Dělal jim to trošku problémy, nedokázali z toho vyjít, takže jsme si vytvořili tlak. Dobře jsme drželi míč, vstřelili jsme první branku. Byť je Sofia velmi dobré mužstvo a doma bude daleko nebezpečnější, tak jsme utkání dokázali vyhrát. Hrozně důležitá byla druhá branka, který nám dává naději do odvety. Ale je to pořád poločas, žádná euforie není. Samozřejmě jsme spokojeni, jak to kluci odpracovali, je potřeba takhle pokračovat. Uhráli jsme výborný výsledek, ale je potřeba se na odvetu opravdu dobře připravit. Hrajeme o hodně."

Milan Havel (obránce Plzně, autor gólu): "Určitě je to příjemné, ale byl jsem ve správný čas na správném místě. Gól celého mančaftu, tam to udělali skvěle Jany (Janošek) s Řízkem (Řezníkem) a já jsem to doklepával. Je to super, ale jsme teprve v půlce. Věřím, že jsme udělali dobrý krok k tomu, abychom to příští týden dotáhli. Vyzkoušeli jsme si, že je to nepříjemný mančaft s nepříjemnými hráči nahoře. Uvidíme, kolik tam přijde lidí. Určitě to nebude nic snadného, ale věřím, že se na to nachystáme a zvládneme to."

Dominik Janošek (záložník Plzně): "Myslím si, že jsme měli první půli víc ze hry, že jsme byli lepší. Zaplaťpánbůh za dva góly. Škoda, že jsme nedali i třetí, měli jsme tam nějaké závary. Ale do druhého zápasu je 2:0 dobrý výsledek. Říká se, že to je Csaplárova past. My na to vůbec nebudeme myslet, budeme vycházet z dobré obrany a věřím, že když budeme důslední vzadu, nějaká šance se třeba objeví a postoupíme."

Viktoria Plzeň - CSKA Sofia 2:0 (1:0)

Branky: 11. Havel, 72. Mosquera. Rozhodčí: Martins - Campos, Teixeira (všichni Portug.). ŽK: Caicedo, Youga (oba Sofia). Diváci: 6859 (omezený počet).

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Kaša, Havel - Janošek, Bucha (90. Brabec) - Ba Loua (81. Kayamba), Šulc (75. Káčer), Mosquera (90. Hybš) - Chorý. Trenér: Bílek.

Sofia: Busatto - Turicov, Mattheij, Antov, Mazikou - Geferson, Youga, Carey - Jomov, Caicedo, Wildshut (75. Charles). Trenér: Mladenov.