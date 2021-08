Plzeň na úvod 3. předkola Konferenční ligy v Cardiffu nečekaně podlehla TNS 2:4

Cardiff - Fotbalisté Plzně na úvod 3. předkola Evropské konferenční ligy v Cardiffu překvapivě prohráli 2:4 s domácím outsiderem The New Saints. Hattrickem se blýskl Declan McManus, Západočeši dvěma góly v závěru alespoň odvrátili čtyřbrankový debakl a udrželi naději do odvety. Ta je na programu za týden.

Premiérový pohárový souboj velšského a českého týmu v 19. minutě gólově otevřel Blaine Hudson a chvíli po něm zvýšil McManus z penalty. Útočník TNS krátce po změně stran proměnil i svůj druhý pokutový kop a v 76. minutě zkompletoval hattrick. Těsně před koncem porážku Viktorie zmírnili Jean-David Beauguel a střídající Adriel Ba Loua.

Svěřenci trenéra Michala Bílka, kteří v předchozí fázi kvalifikace vyřadili běloruské Dynamo Brest, v této sezoně poprvé zaváhali po čtyřech soutěžních výhrách 2:1. Pokud Plzeňští nezvládnou domácí odvetu, třetí rok po sobě budou bez skupiny pohárů.

V základní sestavě Plzně byl i uzdravený středopolař Bucha, který nastoupil k prvnímu soutěžnímu zápasu v ročníku. Šulc se posunul na levý kraj zálohy, letní kolumbijský posila Mosquera začala na lavičce.

Hosté poprvé zahrozili v páté minutě. Kayambovu střelu gólman Harrison vyrazil k volnému Šulcovi, ale ten napálil jen tyčku odkryté branky a z dorážky trefil soupeře.

Naopak TNS v 19. minutě svou první větší šanci proměnili. Po rohu Kayamba podběhl míč, Smith ho přesným centrem vrátil do šestnáctky a Hudson hlavou překonal bezmocného brankáře Hrušku.

Pro Plzeň bylo za chvíli hůř. Po nepřehledné situaci v pokutovém území rozhodčí Frischer nečekaně nařídil pro domácí penaltu, kterou ve 30. minutě bezpečně proměnil McManus.

Západočeši se poté hodně těžko prokousávali pevnou obranou TNS. Krátce před pauzou se v dobré pozici objevil Šulc, jenže míč se mu zamotal pod nohami a vůbec se nedostal ke střele.

Bílek do druhého poločasu nasadil Mosqueru místo Káčera, ale místo rychlé kontaktní branky přišel třetí domácí zásah. Brabec v šestnáctce fauloval Smithe a McManus suverénně proměnil i svůj druhý pokutový kop v utkání.

Plzeňský tým mohl vrátit do hry Beauguel, ale jeho hlavičku Harrison vytáhnul nad břevno. Čtvrt hodiny před koncem McManus po rychlé kličce a přesné střele k tyči završil hattrick.

Minutu před koncem snížil Beauguel, když po přiťuknutí střídajícího Chorého zblízka prostřelil domácího brankáře. V páté minutě nastavení po odvráceném rohu přidal druhou branku Viktorie náhradník Ba Loua přesnou ranou.

Rekordní třináctinásobní velšští mistři i tak navázali na povedené 2. předkolo, ve kterém vyřadili litevský Kauno Žalgiris po výhrách 5:0 venku a 5:1 doma.

Plzeň naopak završila nepovedené výkony českých zástupců v prvních zápasech 3. předkola evropských pohárů. Sparta v Lize mistrů doma podlehla Monaku 0:2, Slavia ve stejné soutěži prohrála v Budapešti s Ferencvárosem 0:2 a Jablonec dnes v Evropské lize na svém hřišti utrpěl porážku 2:4 s Celticem Glasgow.

The New Saints - Viktoria Plzeň 4:2 (2:0) Branky: 30. a 54. obě z pen. a 76. McManus, 19. Hudson - 89. Beauguel, 90.+5 Ba Loua. Rozhodčí: Frischer - Motsnik, Saga (všichni Est.). ŽK: Redmond - Brabec, Ndiaye, Beauguel. TNS: Harrison - D. Davies, K. Davies (79. Baker), Hudson, Marriott - Smith, Routledge, Redmond (83. Clark) - Robles, McManus, Cieslewicz (72. J. Williams). Trenér: Limbrick. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Hybš (80. Chorý) - Ndiaye - Kayamba (66. Ba Loua), Káčer (46. Mosquera), Bucha (74. Janošek), Šulc - Beauguel. Trenér: Bílek.