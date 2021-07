Plzeň může v Konferenční lize dostat Žalgiris, Slovácko zase Kodaň

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Plzně v případě postupu přes Dynamo Brest narazí ve 3. předkole Evropské konferenční ligy (EKL) na vítěze souboje mezi litevským celkem Kauno Žalgiris a The New Saints z Walesu. Pokud Slovácko vyřadí Lokomotiv Plovdiv, utká se v další fázi kvalifikace nové soutěže s FC Kodaň, nebo běloruským Torpedem Žodino.

První utkání 3. předkola jsou na programu ve čtvrtek 5. srpna, odvety se hrají o týden později. Plzeň by zahájila dvojzápas venku, Slovácko doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

Oba čeští zástupci rozehrají 2. předkolo EKL ve čtvrtek. Viktoria začne s běloruským Brestem na svém stadionu, tým z Uherského Hradiště se rovněž od 19:00 představí v Plovdivu.

Plzeňští se ještě v evropských soutěžích s litevským ani velšským protivníkem nepotkali. Podle sázkových kanceláří je Žalgiris mírným favoritem úvodního domácího duelu s The New Saints. Hrát se bude už v úterý v Marijampole.

Favorizovaná Kodaň v pohárech odehrála už 14 utkání s českými soupeři. Naposledy na podzim 2018 ve skupině Evropské ligy se Slavii v Dánsku prohrála 0:1 a v Praze remizovala bez branek.

Los 3. předkola Evropské konferenční ligy

(první zápasy 5. srpna, odvety 12. srpna):

Viktoria Plzeň/Dynamo Brest - Kauno Žalgiris/The New Saints (Wal.), Lokomotiv Plovdiv/Slovácko - Kodaň/Torpedo Žodino, Dinamo Tbilisi/Maccabi Haifa - HB Tórshavn (Faer. ostr.)/Budučnost Podgorica, Linfield (Sev. Ir.)/Borac Banja Luka (Bos.) - Soligorsk (Běl.)/Fola Esch (Luc.), Shamrock Rovers (Ir.) - Teuta (Alb.)/Inter Club d'Escaldes (And.), Riga FC/Škendija Tetovo (Mak.) - Folgore (San Mar.)/Hibernians (Mal.), Priština (Kos.)/Connah's Quay Nomads (Wal.) - Valur (Isl.)/Bodö/Glimt, Dinamo Batumi/BATE Borisov - Petrocub Hincesti (Mold.)/Sivasspor, KuPS Kuopio (Fin.)/Vorskla Poltava - Astana/Aris Soluň, Soči/Kesla (Ázerb.) - Partizan Bělehrad/Dunajská Streda, Ararat Jerevan/Vratislav - Arda Kardžali (Bulh.)/Beer Ševa (Izr.), Škupi (Mak.)/Santa Clara (Portug.) - Olimpija Lublaň/Birkirkara (Mal.), Újpest Budapešť/Vaduz - Basilej/Partizani (Alb.), Kovalivka - FCSB (Rum.)/Šachtar Karaganda, Elfsborg/Milsami Orhei (Mold.) - Velež (Bos.)/AEK Atény, Pacos Ferreira (Portug.) - Larne (Sev. Ir.)/Aarhus, Lucern - Drita (Kos.)/Feyenoord Rotterdam, RFS (Lot.)/Puskás Akadémia - Gent/Valerenga Oslo, Hibernian/Santa Coloma (And.) - Gzira (Mal.)/Rijeka, Austria Vídeň/Breidablik (Isl.) - Aberdeen/Häcken (Švéd.). Trabzonspor - Molde/Servette Ženeva, Dudelange (Luc.)/Bohemians (Ir.) - PAOK Soluň, Suduva (Lit.)/Czestochowa - Rubin Kazaň, Čukarički (Srb.)/Sumgait (Ázerb.) - Hammarby/Maribor, Hajduk Split/Tobol Kostanaj - Apollon Limassol/Žilina, CSKA Sofia/Liepaja (Lot.) - Štětín/Osijek, Panevěžys (Lit.)/Vojvodina Novi Sad - LASK Linec, AEL Limassol/Vllaznia (Alb.) - Karabach/Ašdod (Izr.), Trnava/Sfantu Gheorghe - Sutjeska (Č. Hora)/Maccabi Tel Aviv, Hafnarfjördur (Isl.)/Rosenborg Trondheim - Domžale (Slovin.)/Honka Espoo (Fin.), Universitatea Craiova/Laci (Alb.) - Anderlecht Brusel, Arnhem - Dundalk (Ir.)/Levadia Tallinn.