Plzeň může v EL narazit na Hajduk Split, Jablonec na AC Milán

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Plzně mohou ve 3. předkole Evropské ligy narazit na dánský tým Sönderjyske či lepšího z dvojice Renova - Hajduk Split. Jablonec, který ještě čeká 2. předkole, by si v případě postupu mohl zahrát se slavným AC Milán, Liberec pak s Basilejí. Rozhodlo o tom rozdělení týmů do skupin, které zveřejnila před dnešním losem Unie evropských fotbalových asociací (UEFA).

Týmy v hlavní větvi 3. předkola byly rozděleny do osmi skupin po šesti až osmi mužstvech, která jsou vždy rozdělena na stejný počet nasazených a nenasazených celků. Plzeň jako jediná ze tří českých zástupců je v této fázi soutěže nasazená.

Viktoria se dostala do skupiny 8 a má na výběr ze čtyř variant. Západočeši mohou dostat Sönderjyske, přes které před čtyřmi lety prošla v závěrečném předkole Sparta. Další možnými soupeři pro Plzeň jsou vždy dvojice, které ještě čeká 2. předkolo. Jde o vítěze soubojů Tórshavn - The New Saints, Olimpija Lublaň - Zrinjski Mostar a Renova - Hajduk Split. Posledního jmenovaného před pěti lety vyřadil v posledním předkole Liberec.

Slovan stejně jako Jablonec musejí nejprve zdolat 2. předkolo. Liberecké v něm čeká venkovní souboj s litevským FK Riteriai, podještědského souseda pak utkání v Dunajské Stredě.

Pokud by Jablonec přes slovenského soupeře přešel, mohl by narazit na slavný AC Milán s hvězdným útočníkem Zlatanem Ibrahimovicem. Italský gigant ale také ještě musí ve 2. předkole zdolat Shamrock Rovers. Dalšími možnými soupeři pro Jablonec ve skupině 4 jsou LASK Linec a AEK Atény.

Liberec byl zařazen do skupiny 7 a jeho protivník bude určen ze čtyř dvojic 2. předkola. Slovan může hrát s vítězem soubojů Bačka Topola - FCSB, Osijek - Basilej, Laci - Hapoel Beerševa a IFK Göteborg - FC Kodaň.

Los začne ve švýcarském Nyonu ve 13:00. Kvůli opatřením proti koronaviru se hraje celá kvalifikace pohárů až na závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů jen na jeden zápas a bez diváků. O pořadateli rozhoduje los. V Evropské lize se z českých klubů představí ještě Sparta Praha, která prošla přímo do základní skupiny.