Plzeň může v boji o skupinu LM vyzvat Karabach, nebo Ferencváros

Nyon (Švýcarsko) - Pokud fotbalisté Plzně vyřadí ve 3. předkole Ligy mistrů Tiraspol, zahrají si v play off o postup do skupiny s vítězem duelu mezi Karabachem a Ferencvárosem Budapešť. Český šampion by začal dvojutkání venku a odvetu by odehrál doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Úvodní zápasy závěrečného 4. předkola jsou na programu 16. a 17. srpna, druhé duely o týden později.

Plzeň ve 2. předkole vyřadila Helsinky po vítězstvích 2:1 venku a 5:0 doma a zajistila si účast minimálně ve skupině Evropské konferenční ligy. Dvojzápas 3. předkola rozehraje Viktoria dnes večer venkovním utkáním proti Tiraspolu. Na cestě do skupiny Ligy mistrů potřebují svěřenci trenéra Michala Bílka zdolat tři soupeře, přes jednoho už přešli.

Plzeňští při losu figurovali mezi nasazenými a jejich případný protivník pro závěrečné předkolo vzešel ze čtyř variant. Západočeši se vyhnuli tureckému šampionovi Trabzonsporu a dostali jednu ze tří dvojic z 3. předkola.

S Karabachem si už Plzeň v kvalifikaci Ligy mistrů zahrála. Přes ázerbájdžánského šampiona přešla po remízách 0:0 a 1:1 ve 3. předkole v roce 2016 díky pravidlu o vyšším počtu branek venku, které už nyní neplatí. Ve stejné sezoně se s Karabachem utkal i Liberec ve skupině Evropské ligy, venku remizoval 2:2 a doma zvítězil 3:0. České kluby v deseti zápasech s ázerbájdžánskými soupeři v soutěžích UEFA neprohrály.

Karabach má ale v úvodu sezony dobrou formu. V 1. předkole Ligy mistrů nejprve vyřadil Poznaň po venkovní porážce 0:1 a domácím vítězství 5:1, následně pak postoupil přes Curych. Oba domácí duely sledovalo na stadionu v Baku okolo 30 tisíc diváků. Souboje s Karabachem by byly pro Viktorii nepříjemné i kvůli daleké cestě. Ázerbájdžánská liga začne o víkendu, Karabach vyhrál osm z posledních devíti ročníků.

Mírným favoritem na postup ze 3. předkola je ale podle bookmakerů Ferencváros. Budapešťský celek vloni ve 3. předkole Ligy mistrů překvapivě vyřadil pražskou Slavii po domácím vítězství 2:0 a venkovní prohře v Edenu 0:1. Letos v kvalifikaci Ferencváros nejprve přešel přes kazašský Tobol Kostanaj a následně přes Slovan Bratislava. Slovenský mistr sice překvapivě zvítězil v Budapešti 2:1, ale doma prohrál 1:4.

V dalších dvou pohárových soubojích s českými kluby od rozdělení federace Ferencváros neuspěl. V roce 1999 vypadl s Teplicemi a v sezoně 2004/05 v kvalifikaci Ligy mistrů po prodloužení se Spartou. Budapešťský celek ovládl poslední čtyři ročníky maďarské nejvyšší soutěže, do nové sezony vstoupil o víkendu výhrou 1:0 nad Puskásem.

Plzeň letos bojuje o hlavní fázi Ligy mistrů jako jediný český zástupce. Skupinu LM si dosud zahrála třikrát - v letech 2011, 2013 a 2018. Pokud Viktoria úspěch zopakuje, dostane za účast v hlavní fázi soutěže prémii zhruba 385 milionů korun. V případě postupu přes Tiraspol do 4. předkola bude mít Plzeň jistých 213 milionů korun za start v play off a za účast minimálně ve skupině Evropské ligy.

Los 4. předkola Ligy mistrů (první utkání 16. a 17. srpna, odvety 23. a 24. srpna): Mistrovská část: Šeriff Tiraspol/Viktoria Plzeň - Karabach/Ferencváros Budapešť, Bodö/Glimt/Žalgiris Vilnius - Ludogorec Razgrad/Dinamo Záhřeb, Maccabi Haifa/Apollon Limassol - Crvena zvezda Bělehrad/Pjunik Jerevan, FC Kodaň - Trabzonspor. Nemistrovská část: Dynamo Kyjev/Sturm Štýrský Hradec - Benfica Lisabon/Midtjylland, Saint-Gilloise/Glasgow Rangers - Monako/PSV Eindhoven.