Plzeň může odcestovat do Alkmaaru, testy na covid byly negativní

Plzeň - Fotbalisté Plzně mohou v úterý odcestovat do Nizozemska, kde je ve středu čeká zápas 2. předkola Ligy mistrů s Alkmaarem. Výsledky testů na koronavirus dopadly negativně. Klub o tom informoval na twitteru.

Viktoria vstoupila do nového ligového ročníku páteční výhrou 3:1 nad Opavou. O tom, že se bude hrát, se ale definitivně rozhodlo až zhruba tři hodiny před výkopem. V plzeňském týmu se objevily dva případy nákazy novým typem koronaviru. Páteční kontrolní odběry ale další pozitivně testované osoby neodhalily a i díky zmírnění karanténních opatření se mohlo hrát.

Tým trenéra Adriana Guľy je od pátku v izolaci. Až do úterního odletu zůstane v hotelu bez možnosti návštěvy rodinných příslušníků. "Máme víc času na videa, tak si to můžeme vše zhlédnout víc do detailu. Pro nás je to velmi podstatný duel, který si chlapci vybojovali a makali na tom celý rok (aby si mohli o Ligu mistrů zahrát)," citoval klubový web Guľu.

"I kdybychom tam měli být déle, tak to vydržíme. Víme, na co se připravujeme, a klub udělá maximum, abychom měli ty nejlepší podmínky. Vnímám to tak, že nám to může pomoct," prohlásil pětačtyřicetiletý Slovák.

Předkola Ligy mistrů se kvůli pandemii koronaviru a nabité termínové listině letos hrají pouze na jeden zápas. Výjimkou je závěrečné play off, které se uskuteční tradičním systémem doma-venku.

Pokud čeští vicemistři přes nizozemského soupeře postoupí, zajistí si účast v základní skupině Evropské ligy. V uplynulém ročníku ve druhém předkole Ligy mistrů Plzeň ještě pod trenérem Pavlem Vrbou vypadla s Olympiakosem Pireus a ve třetím předkole Evropské ligy pak nestačila na Antverpy.

Alkmaar v minulé sezoně nizozemské ligy, která byla předčasně ukončena kvůli koronaviru, obsadil druhé místo o skóre za Ajaxem Amsterodam.