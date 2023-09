Plzeň má za cíl odčinit nevydařenou předešlou sezonu

Plzeň - S cílem odčinit nevydařenou minulou sezonu vstoupí do nového ročníku hokejové extraligy Plzeň. Západočeši skončili v základní části až dvanáctí a v předkole play off vypadli s Libercem. Tentokrát by rádi postoupili do čtvrtfinále.

"Věřím, že nás čeká atraktivní a skvělá sezona. V týmu proběhly poměrně velké změny, ale věřím, že kluci, kteří přišli, dokážou góly nahradit. Snad si sezonu užijeme a doufáme, že fanoušci budou chodit ve velkém počtu. Cíl je opět jasný, dostat se mezi nejlepších osm týmů," uvedl spolumajitel klubu Martin Straka na dnešní tiskové konferenci.

Na západě Čech v létě skončili gólman Miroslav Svoboda, obránci Vojtěch Budík, Jan Jaroměřský, Marek Baránek a útočníci Martin Beránek, Ludwig Blomstrand, Filip Suchý, Samuel Bitten a nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč Petr Kodýtek.

Mužstvo naopak posílili brankář Samuel Hlavaj, beci Aleksi Laakso s Tomášem Dujsíkem a útočníci Jakub Lev, Filip Jansa, Ondřej Matýs, Miroslav Indrák, Petr Straka a Luke Adam.

"Došlo k obměně kádru, snažíme se dlouhodobě hráče oslovovat v předstihu, koukáme i na jejich charakter. Jsme rádi za Petra Straku, Míru Indráka či Jakuba Lva," poukázal trenér Petr Kořínek na hráče s plzeňskou minulostí, kteří se do klubu vrátili. "Aleksi Laakso se taktéž zajímavá posila, avšak v posledním zápase se nám zranil. Luke Adam svou kvalitu potvrzoval v Německu. Věřím, že u nových hráčů nebude problém zapadnout," přál si kouč Západočechů.

Plzeň v přípravě odehrála sedm zápasů, ze kterých tři vyhrála. Do soutěže vstoupí ve čtvrtek předehrávkou 1. kola s mistrovským Třincem.