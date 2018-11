Praha - Hokejisté Plzně i Brna jsou ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Indiáni porazili v odvetě osmifinále play off Bolzano 6:2 a po venkovní výhře 6:1 jsou poprvé ve čtvrtfinále. Tam je čeká v prosinci švédský celek Skelleftea AIK, který vyřadil norský Storhamar. Kometě stačila k postupu remíza 5:5 na ledě Tappary Tampere.

Indiáni zůstávají jediným neporaženým mužstvem v soutěži. Vysokou výhru Západočechů, kteří se momentálně v extralize trápí, režíroval Milan Gulaš. Plzeňský kapitán čtyřikrát skóroval a přidal ještě asistenci.

"Dnes nás nesvazoval tlak na body, hlava byla čistší, nechyběla nám jednoduchost a stříleli jsme přes beky," komentoval vysoké vítězství trenér Ladislav Čihák.

"V lize musíme a to potřebujeme vyhnat z hlavy, jít s čistou hlavou v pátek a v neděli do extraligových zápasů. Doufám, že to byl odrazový můstek a už si to nenecháme utéct," dodal před pokračováním nejvyšší domácí soutěže, v níž Indiáni prohráli pět z posledních šesti zápasů.

Trenéři v utkání šetřili pouze zkušené útočníky Ondřeje Kratěnu s Václavem Nedorostem, jinak Indiáni nastoupili v nejsilnější sestavě a od úvodního buly diktovali tempo hry. Již ve druhé minutě Němec po závaru v obranném pásmu Bolzana napálil pravou tyčku. Domácí se neprosadili ani v přesilovce, ale v 16. minutě si unikající Gulaš vynutil faul a z trestného střílení otevřel skóre.

Pasivní hosté inkasovali další gól záhy po pauze. Ve 22. minutě Gulaš při přečíslení dva na jednoho překvapil rychlou střelou gólmana Smithe. O necelé dvě a půl minuty později Němec přesným pasem do jízdy vysunul aktivního Gulaše a ten povedeným bekhendovým blafákem dokonal hattrick.

Za chvíli při vyloučení kapitána hostů Bernarda po dlouhé přihrávce Indráka zvýšil tváří v tvář Smithovi Preisinger na 4:0 a do branky Bolzana naskočil Kanaďan Irving.

Bývalý gólman Calgary zastavil plzeňský nápor a naopak Findlayho pokus z bezprostřední blízkosti musel zastavit Milčakov. Poté domácí promarnili početní výhodu a jejich zaváhání v rozehrávce potrestal Insam po ideální přihrávce Kuparinena.

"Hlavní rozdíl mezi oběma týmy vidím v proměňování šancí. Projevilo se to především v prvním zápase. Narazili jsme na opravdu silný tým. Když nedokážete častěji skórovat, tak s podobným soupeřem nemáte nejmenší šanci uspět," uznal kvalitu Plzně finský kouč Bolzana Kai Suikkanen.

Po polovině utkání znovu zabrali domácí, Gulaš svoji individuální akci ale zakončil jen střelou do levé tyče. Na druhé straně vzápětí neuspěl v dobré pozici Insam. Lépe se vedlo ve 34. minutě Gulašovi, který střelou přes obránce zaznamenal čtvrtý gól.

O 23 vteřin později na 5:2 snížil po zaváhání Milčakova důrazný Findlay. V závěru druhé třetiny nezakončil svůj nájezd úspěšně Kantner. "EBEL liga je kvalitní, ale malinký stupínek rozdílu tam asi bude. Čekali jsme, že to bude malinko těžší, že nám to ti kanadští kluci nedají úplně zadarmo. Nechci říci, že bychom byli ve všem lepší. Nám tam napadaly góly a to bylo nejdůležitější," prohlásil Čihák.

Do závěrečné dvacetiminutovky Indiáni nastoupili s menším zaujetím. Agresivně hrající hosté však nedokázali snížit tříbrankové manko ani během přesilovky a naopak inkasovali pošesté. Při vyloučení Marchettiho zlomil v 52. minutě definitivně odpor Italů přesným švihem z pravého kruhu Indrák a do kabiny vyprovodil domácí potlesk téměř pěti tisíc diváků.

"Jsou tady dvě soutěže. Jedna je pro nás základní a to je extraliga. Jsem rád, že jsme ale postoupili i v mezinárodní soutěži a přišli diváci. Není špatné postoupit mezi osm nejlepších týmů Evropy, náš tým ukázal sílu. Umí vyhrávat. Chceme to přenést do extraligy," řekl Čihák.

"Máme to dobře rozehrané. Chceme prezentovat náš klub a město a chceme v Evropě jít co nejdál. Když to půjde, tak do finále," uvedl kouč.

Kometa je opět ve čtvrtfinále Ligy mistrů, v Tampere remizovala

Hokejisté Komety Brno remizovali v odvetném utkání osmifinále Ligy mistrů na ledě Tappary Tampere 5:5 a stejně jako loni si zahrají čtvrtfinále. Český šampion si před dvěma týdny doma díky výhře 5:1 vytvořil dostatečný náskok. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku čeká Kometu v prosinci švédská Frölunda, která vyřadila Lugano.

Domácí se od začátku snažili smazat ztrátu, kterou nabrali před dvěma týdny v Brně. Už po 122 vteřinách se poprvé radovali, když gólmana Vejmelku překonal z levého kruhu z úhlu Vittasmäki. Vzápětí mohl vyrovnat dorážející Köhler.

Kometa se ubránila při Holíkově trestu, ale ve 12. minutě zvýšil náskok Tappary ranou od modré čáry švédský bek Fälth. Brněnský gólman pak zlikvidoval Malinenovu šanci, na druhé straně neuspěl Mallet. Na přelomu první a druhé třetiny Brňané při trestech Malce a Malleta odolali i 33 vteřin ve třech proti pěti.

Následně Kometa bleskově vyrovnala a výrazně posílila své šance na postup. Ve 24. minutě se po chybné rozehrávce Záborského ocitl sám před Heljankem Kašpar a snížil. Za 72 sekund smazal ztrátu střelou z mezikruží Zaťovič. Brňané se následně ubránili v oslabení, ale v polovině druhé části vrátil domácím vedení ranou z pozice mezi kruhy Erkinjuntti.

Ve 45. minutě se při Dočekalově vyloučení prosadil znovu Erkinjuntti a Tappara vedla 4:2. Za necelé čtyři minuty se ale trefil z levého kruhu Hruška a v 54. minutě při Fälthově trestu vyrovnal Mueller. Obrat Komety dokonal za 141 vteřin Dočekal přesnou střelou z pravého kruhu. Při Bartejsově trestu ještě vyrovnal Jasu.

Osmifinále play off hokejová Liga mistrů - odvetné utkání:

HC Škoda Plzeň - HC Bolzano 6:2 (1:0, 4:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Gulaš z tr. střílení, 22. Gulaš (V. Němec), 24. Gulaš (V. Němec), 26. Preisinger (Indrák), 34. Gulaš, 52. Indrák (Kaňák, Gulaš) - 29. Insam (Kuparinen), 34. Findlay. Rozhodčí: Linde (Švéd.), Lemelin (Švýc.) - J. Ondráček, Špůr (oba ČR). Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 4831. První zápas: 6:1, postoupila Plzeň.

Plzeň: Milčakov - Jones, J. Kindl, Čerešňák, Kvasnička, Kaňák, Allen, Pulpán, Vráblík - P. Straka, Kodýtek, Eberle - Gulaš, V. Němec, Indrák - Pour, Presinger, Stach - Kantner, Kracík, D. Kindl. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Bolzano: J. Smith (26. Irving) - Nordlund, Marchetti, Glira, Rowley, Geiger, T. Campbell, Mackenzie - Catenacci, Findlay, Blunden - Miceli, Crescenzi, Petan - Carozza, Kuparinen, Insam - Schweitzer, Bernard, Frank. Trenéři: Suikkanen a Barski.

Tappara Tampere - HC Kometa Brno 5:5 (2:0, 1:2, 2:3)

Branky a nahrávky: 3. Vittasmäki (Kemiläinen), 12. Fälth (Elorinne, Malinen), 31. Erkinjuntti (J.-M. Järvinen, Vittasmäki), 45. Erkinjuntti (Kemiläinen, Ojamäki), 58. Jasu (J.-M. Järvinen, Malinen) - 24. Kašpar, 25. Zaťovič (Mueller), 49. J. Hruška, 54. Mueller (Zaťovič, P. Holík), 56. Dočekal (Köhler, L. Čermák). Rozhodčí: Müller, Wiegand (oba Švýc.) - Nikulainen, Pesonen (oba Fin.). Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 4049. První zápas: 1:5, postoupila Kometa.

Tappara Tampere: Heljanko - Rantakari, Vittasmäki, Kemiläinen, Mäntylä, Fälth, Elorinne, Utunen - Ojamäki, M. Järvinen, Záborský - Kuusela, J.-M. Järvinen, Erkinjuntti - Levtchi, Malinen, Luoto - M. Lehtonen, Jasu, Rauhala - Tanus. Trenéři: Rautakorpi, Grönvall a M. Ojanen.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Barinka, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Schaus, J. Mikuš - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Plášek, L. Čermák, Kašpar - Mallet, J. Hruška, Horký - Dočekal, R. Zohorna, Köhler. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Oslizlo.