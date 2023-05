Plzeň hrála se Slováckem 2:2 a potřetí za sebou nezvítězila

Plzeň - Fotbalisté Plzně v úvodním kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul doma remizovali se Slováckem 2:2. Západočeští úřadující mistři v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nezvítězili. Všechny branky padly až ve druhém poločase. Viktorii poslal do vedení kapitán Lukáš Hejda, tým z Uherského Hradiště odpověděl zásluhou Jana Kalabišky. Střídající Rafiu Durosinmi v 74. minutě vrátil domácím náskok, ale další náhradník Filip Vecheta stanovil konečný výsledek.

Plzeňští mají na třetím místě neúplné tabulky desetibodový náskok před čtvrtými Bohemians 1905, kteří v neděli nastoupí ve vršovickém derby na Slavii. Na tu Viktoria ztrácí osm bodů, za vedoucí Spartou zaostává o 10 bodů. Slovácko počtvrté z posledních pěti kol neprohrálo a je páté s jednobodovým mankem na Bohemians.

Západočeši začali aktivněji. Mosquera z úhlu těsně přestřelil, slibnou ránu uzdraveného Řezníka, který v lize nastoupil poprvé v sezoně, zablokovala hostující obrana. V 19. minutě Vydra po samostatném úniku od poloviny hřiště nevyzrál na Nguyena a hostující branku pak minul hlavou Holík.

Na přelomu 34. a 35. minuty se zaskvěl Nguyen, jenž vyrazil Kalvachovu střelu a fantasticky si poradil i s následnou hlavičkou Chorého. Ten později nepotrestal ani špatnou domluvu mezi stopery Hofmannem a Kadlecem.

Viktoria výborně vstoupila i do druhé půle. Kalvach z přímého kopu nacentroval do šestnáctky a Hejda hlavou ve 47. minutě otevřel skóre. Třiatřicetiletý stoper vstřelil třetí ligový gól v sezoně, všechny zaznamenal v posledních čtyřech zápasech, do kterých zasáhl.

Slovácko mohlo rychle odpovědět, ale Reinberkovu střelu z úhlu vyrazil Staněk. Plzeňský gólman ale v závěru 64. minuty obrovskou chybou daroval hostům vyrovnání, když mezi nohama propustil slabou Kalabiškovu hlavičku po centru střídajícího Trávníka.

Hosté převzali iniciativu a sahali po obratu, jenže Reinberk hlavou zamířil nad břevno. V 74. minutě Viktoria vstřelila druhý gól. Nguyen ještě vyrazil Kašovu hlavičku, ale Durosinmi z hraniční situace doklepl míč do sítě.

Slovácko odpovědělo už za dvě minuty po rohovém kopu. Bývalý dlouholetý plzeňský záložník Petržela vrátil míč do šestnáctky a Vecheta i s přispěním teče Durosinmiho hlavou překonal nejistého Staňka.

Západočeši ještě mohli získat vedení zpět na svou stranu, ale střídající Kopic vypálil vedle a Sýkorovu tečovanou ránu zneškodnil Nguyen. Jeho branku pak v nastavení přestřelil Durosinmi. Plzeň doma se Slováckem ztratila body po čtyřech ligových výhrách a z posledních 10 kol pouze dvakrát zvítězila.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Když vezmu celou jarní část, dostáváme podobné góly, hodně zbytečné. Dnes první branka po chybě, druhá polovlastní. Soupeř za celý zápas dvakrát vystřelil na bránu a dostali jsme dva góly. Je obrovská škoda, že jsme utkání nevyhráli. Nějaké další brankové příležitosti jsme měli. V první půli sami na bránu, pak Choras (Tomáš Chorý) měl šanci, některé závary, střely. Ve druhé půli taky tlak. Ale bohužel teď nejsme schopni utkání dotáhnout do vítězného konce."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Jsem samozřejmě spokojený, že jsme za nepříznivého stavu reagovali, dvakrát vyrovnali a máme bod. Ale určitě nemůžu být spokojený s určitými pasážemi hry. Ať už to byl první poločas nebo některé věci ve druhém poločase. Ale musím si cenit toho, že mužstvo pracovalo až do konce. V tabulce máme bod navíc, příště jedeme na Bohemku. Uvidíme, jak bude Bohemka hrát zítra (na Slavii). Myslím, že budou rozhodovat zápasy s Bohemkou nebo s Olomoucí. Na venkovních hřištích je každý bod cenný."

1. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul: Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 2:2 (0:0) Branky: 47. Hejda, 74. Durosinmi - 64. Kalabiška, 76. Vecheta. Rozhodčí: Petřík - Machač, Matoušek - Klíma (video). ŽK: Kopic (Plzeň). Diváci: 7716. Plzeň: Staněk - Řezník (72. Durosinmi), Kaša, Hejda, Holík - Kalvach, Ndiaye (72. Květ) - Sýkora, Vydra (59. Kopic), Mosquera (83. Vlkanova) - Chorý (83. Kliment). Trenér: Bílek. Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček (56. Trávník) - Petržela (90.+1 Juroška), Mihálik (75. Šašinka), Holzer (56. Sinjavskij) - Brandner (56. Vecheta). Trenér: Svědík.