Plzeň hostí Spartu, Třinec se představí v Brně

Praha - Hokejisty Plzně a Sparty čeká hned na úvod nové sezony vzájemný souboj o extraligové body. Mezi dalšími pátečními zápasy 1. kola bude velkou pozornost poutat rovněž duel v Brně, kde se představí stále úřadující šampion a vítěz letní pohárové soutěže Třinec. Liberec, který v minulé sezoně ovládl základní část a získal počtvrté za uplynulých pět ročníků Prezidentský pohár, přivítá Pardubice.

Plzeň se ještě na přelomu srpna a září potýkala s rozsáhlou nákazou koronavirem. Kvůli tomu přišla o semifinále Poháru Generali České pojišťovny a do přípravy se vrátila až týden před extraligovým startem.

"Měli jsme však dlouhou a dobrou přípravu, takže myslím, že kluci byli nachystaní. Když se z toho na deset dní vypadne, tak je to samozřejmě znát, ale pokud jste dobře přichystaní, tak stačí znovu jen pár tréninků a tělo si vzpomene, kde bylo. Věřím tomu, že to bude dobré," uvedl hlavní kouč Ladislav Čihák na klubovém webu.

Sparta má jasný cíl vrátit se na domácí trůn po dlouhém čekání od roku 2007. "Kvůli tomu jsme tady. Máme fantastické trenérské duo, silný kádr a všichni jsme z minulé sezony hladoví po úspěchu," uvedla generální ředitelka Barbora Snopková Haberová.

"Doufáme, že se odehraje kompletních 52 kol v základní části včetně play off. Bylo by skvělé, kdyby mohlo na hokej co nejvíce fanoušků, právě oni dodávají zápasům ten pravý náboj," uvedl kouč Miloslav Hořava, mezi jehož svěřence už po nečekaném konci angažmá nepatří útočník Marek Kvapil.

Jeden ze šlágrů úvodního kola se odehraje v Brně, kam přijede vítěz letního poháru Třinec. "Očekávám hezký a útočný hokej z obou stran. Venca Varďa to do hráčů hustí, což dokázal Třinec také v posledním přípravném zápase tady, který jsme vyhráli v prodloužení," řekl trenér Komety Libor Zábranský. V jeho týmu bude chybět nemocná posila Jakub Klepiš.

Třinečtí si pochvalovali, že celou přípravou prošli bez virózy a karantény. "Hráči odehráli velice kvalitní utkání, která nás vynesla až na nejvyšší stupínek v poháru. Hráli jsme pohledný hokej. Věřím, že na tyto zápasy navážeme," řekl kouč Václav Varaďa. "Myslím, že máme ještě prostor pro zlepšení defenzivní činnosti, kde vidím rezervy. Chceme do sezony vstoupit pravou nohou," doplnil.

Hokejisté Liberce se utkají s Pardubicemi a hned na úvod se budou muset vyrovnat s menší zápasovou pauzou, kvůli karanténě totiž hráli naposledy 26. srpna. Trenér Patrik Augusta ale věří, že jeho tým je na start sezony připraven dobře.

"Zápasy na začátku sezony bývají specifické a určitě to bude jiné než v poháru. Na Pardubice se připravíme stejně jako na každého jiného soupeře a budeme se hlavně soustředit na náš výkon. Aby se v něm objevily věci, které chceme, a doufáme, že budeme úspěšní," řekl Augusta ČTK.

Pardubičtí věří, že si povedou zcela jinak než v předchozích dvou sezonách, kdy se pohybovali na chvostu tabulky. "Myslím, že každý si zatím plní svou práci na sto procent. S herním projevem může vládnout určitá spokojenost, dařilo se nám střelecky. Ale na to, jak jsme opravdu připravení, nám odpoví až ostrý vstup do extraligy. Já věřím, že dobře," uvedl trenér Milan Razým.

Karlovy Vary vstoupí do sezony zápasem proti Mladé Boleslavi. Velkým oživením jsou posily z NHL David Kaše a Jakub Lauko. "Moc nám pomáhají po všech stránkách. Celkově ale máme hráče, které jsme chtěli mít. Tým je samozřejmě živý organismus a bude se dál vyvíjet, ale teď jsme spokojení, jak je mužstvo poskládané. Sezona bude asi hodně specifická a uvidíme, co vůbec přinese, ale my se v ní chceme porvat minimálně o předkolo," prohlásil asistent trenéra Tomáš Mariška.

Mladoboleslavští touží navázat na dobré výkony z minulého ročníku. "Je tady mladý tým, kluci se spoustou energie. Myslím si, že by to mohlo být dobré. Důležitý bude jako v každém týmu začátek, ale pro sebevědomí našeho mladého týmu speciálně. Po minulé sezoně budou očekávání a doufám, že v nastolené cestě budeme pokračovat a nejlépe, kdyby to mělo ještě stoupající tendenci," řekl osmatřicetiletý kapitán Martin Ševc.

Zlín začne ročník se soupeřem, s kterým na jaře před pandemií koronaviru soutěž končil. "S Olomoucí to bylo v březnu 1:1, tak teď po půl roce sérii dohrajeme," uvedl s nadsázkou kouč Beranů Robert Svoboda. "Čeká nás soupeř podobného charakteru, jako jsme my. Jeho hra je postavena na týmovém pojetí, nemá žádné velké hvězdy. Naším cílem je vstoupit do ligy vítězstvím a potěšit diváky," řekl zlínský kouč, jenž nemůže v úvodu ligy počítat se zraněným kapitánem Tomášem Žižkou.

V olomouckém týmu mají zdravotní problémy Lukáš Klimek a Petr Strapáč, kteří budou v úvodních zápasech chybět.

Statistické údaje před zápasy 1. kola Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha Začátek zápasu: 17:15 (O2 TV Sport). Bilance výsledků v přípravě (včetně Poháru Generali České pojišťovny): Plzeň: 8 zápasů - 4 výhry v normální hrací době - 1 výhra v prodl. nebo po sam. nájezdech - 1 remíza - 0 proher v prodl. nebo po sam. nájezdech - 2 prohry v normální hrací době. Sparta: 9 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2. Zajímavosti: - Plzeň proti Spartě doma bodovala sedmkrát za sebou, čtyřikrát z toho vyhrála a třikrát podlehla v nastavení. - Plzeň se se Spartou utkala v srpnu v přípravě v rámci Poháru Generali České pojišťovny. Nejdříve vyhrála v Praze 4:3 v prodloužení a následně podlehla doma 1:5. - Oba celky byly v závěru přípravy v karanténě kvůli pozitivním testům na nemoc covid-19 v týmu. Sparta stihla ještě v úterý generálku v Mladé Boleslavi, kde vyhrála 1:0 v prodloužení. Plzeň hrála naposledy 26. srpna odvetu pohárového čtvrtfinále v Litvínově a vyhrála 5:2. - Sparťanský útočník David Vitouch v pátek oslaví 19. narozeniny, Lukáši Pechovi bude v sobotu 37 let. - Obránci Matěj Stříteský z Plzně oslaví v neděli 30. narozeniny. - Zadák Plzně Roman Vráblík může v neděli v Pardubicích sehrát 200. zápas v extralize. HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav. Začátek zápasu: 17:30. Bilance výsledků v přípravě (včetně Poháru Generali České pojišťovny): Karlovy Vary: 10 - 6 - 0 - 0 - 2 - 2. Mladá Boleslav: 8 - 2 - 0 - 0 - 1 - 5. Zajímavosti: - Mladá Boleslav zvítězila ve vzájemných zápasech v extralize třikrát za sebou a ztratila jediný bod. - Bruslařský klub vyhrál v Karlových Varech dva ze tří posledních duelů v extralize. - Karlovy Vary se s Mladou Boleslaví utkaly v srpnu v přípravě v rámci Poháru Generali České pojišťovny a vyhrály oba duely - venku 7:5 a doma 3:1. - Asistent trenéra Karlových Varů Tomáš Mariška dnes slaví 39. narozeniny. PSG Berani Zlín - HC Olomouc. Začátek zápasu: 17:30. Bilance výsledků v přípravě (včetně Poháru Generali České pojišťovny): Zlín: 9 - 5 - 0 - 0 - 0 - 4. Olomouc: 8 - 3 - 1 - 1 - 0 - 3. Zajímavosti: - Zlín se v Olomouci utkal v posledních duelech minulé nedohrané sezony. Nejdříve 9. března prohrál v Olomouci 1:5 a o den později na stejném místě zvítězil 3:1. Dalších zápasů už se celky nedočkaly. - Olomouc vyhrála ve Zlíně dva z posledních tří zápasů. Poslední vzájemný duel ve Zlíně skončil po přestřelce výhrou Beranů 8:6. - Zlín poslední dva zápasy v přípravě prohrál - v odvetě pohárového čtvrtfinále v Pardubicích 2:5 a před dvěma týdny doma s Kometou Brno 1:5. Olomouc před týdnem v generálce vyhrála na ledě Vítkovic 2:1 v prodloužení. HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec. Začátek zápasu: 18:00. Bilance výsledků v přípravě (včetně Poháru Generali České pojišťovny): Brno: 8 - 2 - 1 - 0 - 0 - 5. Třinec: 11 - 6 - 0 - 1 - 2 - 2. Zajímavosti: - Brňané vyhráli pět z posledních šesti vzájemných duelů. - Kometa porazila doma Třinec šestkrát za sebou, Oceláři naposledy v Brně uspěli 29. listopadu 2011, kdy vyhráli 3:2. - Brno se utkalo s Třincem v přípravě v pátek 4. srpna a vyhrálo doma 5:4 v prodloužení. - Kometa zakončila přípravu třemi výhrami za sebou, předtím všech pět duelů prohrála. - Třinec ovládl Pohár Generali České pojišťovny. Ve finále proti Pardubicím minulý týden po domácí výhře 3:0 remizoval na východě Čech 3:3. Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice. Začátek zápasu: 18:00. Bilance výsledků v přípravě (včetně Poháru Generali České pojišťovny): Liberec: 8 - 4 - 2 - 0 - 0 - 2. Pardubice: 10 - 5 - 0 - 1 - 1 - 3. Zajímavosti: - Liberec vyhrál ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a pětkrát z posledních šesti soubojů. - Bílí Tygři sehráli poslední test ve středu 26. srpna, kdy v odvetě pohárového čtvrtfinále remizovali na ledě Sparty 2:2 a postoupili. Do semifinále proti Pardubicím ale nemohli nastoupit kvůli karanténě po pozitivních testech na covid-19 v týmu. - Dynamo v generálce v sobotu remizovalo s Třincem 3:3, ale na pohárový triumf mu to po prohře v Třinci 0:3 nestačilo. - Pardubický útočník Jan Mandát může sehrát 100. zápas v extralize. - Obránce Petr Kolmann z Liberce oslaví v neděli 32. narozeniny. - Zadák Ladislav Šmíd z Liberce může v neděli v Olomouci sehrát 300. zápas v extralize. Další program: Neděle 20. září - 2. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín, 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec, 16:00 BK Mladá Boleslav - Madeta Motor České Budějovice, Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera, 16:20 HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň (ČT Sport), 17:00 HC Olomouc - Bílí Tygři Liberec, 17:30 HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno.