Plzeň drží domácí neporazitelnost, porazila Ml. Boleslav

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 3. kole extraligy Mladou Boleslav 4:2 a naplno bodovali i ve druhém domácím utkání nové sezony. Po bezbrankové úvodní třetině Indiáni rozhodli třemi trefami během prostřední části. Ve 43. minutě jim navíc zajistil svým druhým dnešním gólem útočník Tomáš Mertl uklidňující tříbrankový náskok. Bruslaři sice ještě skórovali, ale druhou venkovní porážku neodvrátili.

Aktivněji vstoupili do zápasu domácí, nekrytý Kaňák však z mezikruží pálil vedle a Rob v šesté minutě po individuálním průniku ztroskotal na gólmanu Růžičkovi. Poté se probudili i hosté a postupně převzali iniciativu. V deváté minutě po rychlé akci Kousal z levého kruhu Frodla neprostřelil a plzeňský gólman si poradil i s dalšími pokusy Bruslařů.

V závěru první třetiny Indiáni díky lepšímu pohybu vyrovnali hru a po přestávce gólově udeřili ve vlastním oslabení. Z přečíslení dvou na jednoho se prosadil po přihrávce Straky ranou z první Eberle. Stále střelecky aktivnější hosté ale dostávali Indiány pod tlak. Flynn ještě ve 28. minutě v dobré pozici neuspěl, ale vzápětí vyrovnal ranou od modré čáry na 1:1 Ševc. O pouhých 53 sekund později ale přihrál Eberle do jízdy Budíkovi a ten tváří v tvář Růžičkovi vrátil domácím vedení.

Po polovině utkání sice neuspěl po zaváhání Ševce v samostatném úniku agilní Eberle, ale ve 33. minutě našel Gulaš přihrávkou od pravého mantinelu Mertla a ten z podobné situace zvýšil na 3:1. Od další pohromy za chvíli Bruslaře uchránil při šanci Kodýtka jen pozorný Růžička a před druhou sirénou se proti střele Zohorny zaskvěl i jeho protějšek Frodl.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky hosty ve snaze o snížení zastavil faul Dlapy, který po přesné přihrávce Gulaše potrestal čtvrtým gólem Mertl. Domácí mohli přidat další branky, Roba ale vychytal Růžička a ve 48. minutě trefil Vráblík jen pravou tyč. Naopak po chybě Kantnera upravil o čtyři minuty později na 2:4 švihem z mezikruží Kousal. Na zvrat však hosté již neměli, navíc je v závěru o možnost delší hry bez brankáře připravil nedovolený zákrok Šidlíka.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Musím říct, že pětatřicet minut byla aktivnější Boleslav. Dělala nám obrovské problémy. My jsme si nedokázali poradit s jejich bruslením a střeleckou aktivitou. Na druhou stranu jsme je nepouštěli do vyložených šancí. Naštěstí jsme byli efektivní v zakončení a tím jsme si vytvořili náskok. V závěru druhé a ve třetí třetině hráči pochopili, jak si s tím poradit. Zjednodušili hru v obranném pásmu a tím se hra poté vyrovnala. Jediný čtvrtý útok snesl měřítko celých šedesát minut."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Dnes to bylo naprosto zasloužené vítězství Plzně. Všech dvacet jejich hráčů hrabalo celých šedesát minut. Na rozdíl od nás hráli poctivě a za to byli odměněni. Od nás takových hráčů bylo maximálně sedmnáct a to je málo. Jestli se chceme rovnat soupeřům jako je Plzeň, tak musíme ve dvaceti hráčích hrát celých šedesát minut. To jsme nedělali, a proto jsme zaslouženě prohráli."

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 23. Eberle (P. Straka, Vráblík), 29. Budík (Eberle, P. Straka), 33. Mertl (Gulaš, F. Suchý), 43. Mertl (Gulaš, P. Musil) - 28. Ševc (O. Najman), 52. P. Kousal (O. Najman). Rozhodčí: Pražák, R. Svoboda - Jelínek, Pešek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Plzeň: Frodl - Čerešňák, Budík, Stříteský, V. Lang, Jiříček, Vráblík, L. Kaňák - Gulaš, Mertl, F. Suchý - Rob, P. Musil, Stach - Kantner, Kracík, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenér: Čihák.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Klikorka, Dlapa, Šidlík, Fillman, Bernad - D. Šťastný, R. Zohorna, Lunter - Jääskeläinen, A. Zbořil, Cienciala - P. Kousal, O. Najman, Flynn - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - od 33. navíc Teplý. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.