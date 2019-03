Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 23. kole první ligy doma porazili Jablonec 1:0 gólem Romana Procházky z 22. minuty. Obhájci titulu se na druhém místě tabulky bodově dotáhli vedoucí Slavii, která ale má k dobru nedělní vršovické derby s Bohemians 1905. Viktoria soupeři částečně vrátila podzimní porážku 0:3 a v nejvyšší soutěži protáhla sérii bez prohry na 14 utkání. Severočeši potřetí za sebou v lize nezvítězili a zůstali pátí.

"My jsme dneska potkali mužstvo, které bylo velice dobře připravené, dobře organizované a nedalo nám prostor. Určitě tady Jablonec odehrál hodně kvalitní utkání. Přiznejme si, že my měli trošku štěstí v tom, že jsme dali z první střely gól a tím jsme vyhráli," řekl novinářům plzeňský trenér Pavel Vrba.

Do sestavy Viktorie se po dvou soutěžních zápasech vrátil kapitán Hubník, který ve středu obrany nastoupil vedle Pernicy. Zimní posila Brabec tentokrát začala na lavičce.

Po opatrném úvodu hned první střela ve 22. minutě skončila v jablonecké brance. Procházka se před šestnáctkou dostal k odraženému míči a skákavým halfvolejem propálil brankáře Hrubého. Pro slovenského záložníka to byl pátý ligový gól v sezoně.

"Věděl jsem, že jsem dost daleko, takže co největší silou jsem to chtěl vystřelit. Asi bylo rozhodující, že to před tím brankářem padlo a trošku se to odrazilo," popsal Procházka.

Také hosté málem ze své první velké šance udeřili, když Doležal ve 33. minutě hlavičkoval do tyče a hodně překvapil plzeňského gólmana Hrušku. Těsně před pauzou ještě Hrošovský z dálky o kousek minul jabloneckou branku.

"Doufal jsem, že by se to mohlo odrazit do brány, bohužel se to odrazilo ven. Škoda, že tam ještě nebyl nějaký dobíhající hráč," litoval Martin Doležal.

I druhá půle se rozjížděla pomalu a nenabízela žádný strhující fotbal. Doležal mohl potrestat chybu v domácí rozehrávce, ale Hubník jeho střelu zblokoval. Severočeši si začali vytvářet tlak i šance. Vatajelovu ránu k tyči Hruška v 68. minutě vyrazil na roh.

"Domácí mimo té brankové střely měli snad jednu další střelu mezi tyče. Jinak jsme diktovali tempo hry a v druhém poločase jsme prakticky domácí k ničemu nepustili," uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

Plzeňskému týmu se po změně stran vůbec nedařilo a ofenzivu nepozvedli ani střídající Bakoš s Pačindou. Přesto Viktoria těsné vedení udržela a doma vyhrála pátý z posledních šesti ligových zápasů s Jabloncem.

"Ta druhá část utkání už byla spíš pohárová, to znamená na jistotu a na to, abychom zvládli defenzivu naprosto stoprocentně," konstatoval Vrba. "Chyběl nám klid ve finální fázi, kdy jsme tam některé situace vyřešili špatně nebo neměli trochu fotbalového štěstí. Ale na to se nehraje, hraje se na branky, o to víc mě to mrzí," doplnil Rada.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "My jsme dneska potkali mužstvo, které bylo velice dobře připravené, dobře organizované a nedalo nám prostor. Určitě tady Jablonec odehrál hodně kvalitní utkání. Přiznejme si, že my jsme měli trošku štěstí v tom, že jsme dali z první střely gól a tím jsme vyhráli. Jablonec nás neustále atakoval. Dá se říct, že my dneska v obraně neudělali chybu, což byl vlastně důvod toho, že jsme vyhráli. Ale ten soupeř samozřejmě byl hodně těžký. V první části to bylo trošku ofenzivnější, ta druhá část utkání už byla spíš pohárová, to znamená na jistotu a na to, abychom zvládli defenzivu naprosto stoprocentně."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Prohráli jsme podruhé za sebou jednou brankou. Dneska ta prohra bolí víc, i když v Boleslavi byla v 93. minutě. Myslím, že jsme dneska podali ještě lepší výkon než v Boleslavi. Domácí mimo té brankové střely měli snad jednu další střelu mezi tyče. Jinak jsme diktovali tempo hry a v druhém poločase jsme prakticky domácí k ničemu nepustili. Co se týče herního projevu, přístupu a fotbalovosti jsme odvedli výkon hodný toho, že jsme v té první šestce. Mrzí mě, že jsme tady minimálně bod neurvali, protože jsme na to měli. Chyběl nám klid ve finální fázi, kdy jsme tam některé situaci vyřešili špatně, nebo neměli trochu fotbalového štěstí. Ale na to se nehraje, hraje se na branky, o to víc mě to mrzí."

Viktoria Plzeň - FK Jablonec 1:0 (1:0)

Branka: 22. Procházka. Rozhodčí: Marek - Kubr, Hock - Hrubeš (video). ŽK: Procházka, Limberský, Bakoš - Sobol, Považanec. Diváci: 8975.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Havel, Hubník, Pernica, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kayamba (61. Pačinda), Hořava (89. Brabec), Kovařík - Beauguel (54. Bakoš). Trenér: Vrba.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka (88. Chramosta), Sobol - Kubista - Acosta (86. Pleštil), Trávník (83. Pilík), Považanec, Vatajelu - Doležal. Trenér: Rada.