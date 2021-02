Plzeň doma v oslabení prohrála s Libercem 0:2 a je sedmá

Plzeň - Fotbalisté Plzně v 18. kole první ligy doma podlehli Liberci 0:2. Západočeši, kteří ve 42. minutě přišli o vyloučeného obránce Filipa Kašu, nebodovali po třech zápasech a klesli na sedmé místo neúplné tabulky. Slovan po změně stran využil přesilovku góly Imada Rondiče a Jakuba Peška a poskočil na pátou příčku.

Plzeňští byli od začátku aktivnější a nebezpečnější. Kaša z rohu hlavičkoval vedle, v 15. minutě Bucha z dálky napálil tyč. Domácí většinu času kontrolovali hru, ale dostávali se do zakončení jen zpoza šestnáctky. Kalvachovu střelu si pohlídal brankář Nguyen a Ba Loua mířil nepřesně.

Velká komplikace pro Viktoria přišla v závěru první půle. Kaša za podražení Sadílka nejprve dostal žlutou kartu, ale rozhodčí Zelinka situaci překontroloval u videa a plzeňského stopera ve 42. minutě vyloučil. Přitom hostující Koscelník byl za předchozí podobný zákrok na Limberského potrestán pouze žlutou kartu.

Liberec ze standardní situace okamžitě mohl poslat do vedení Jugas, ale brankář Staněk jeho střelu k tyči výtečně vyrazil. Zraněný Sadílek musel ještě před pauzou vystřídat.

Slovan dobře vstoupil do druhého poločasu a v 52. minutě otevřel skóre. Míč po Karafiátově standardce Chaluš hlavou přizvedl k Peškovi, který před brankou našel Rondiče a bosenský útočník z pozice na hraně ofsajdu zblízka překonal Staňka. Plzeň inkasovala poprvé po třech kolech.

Krátce poté mohl zvýšil Koscelník, jenže sám před gólmanem Viktorie přestřelil. Liberečtí dobře bránili a domácí téměř nepouštěli ke své šestnáctce. V 80. minutě ale hosté měli i štěstí, protože Rabušic po rohu tečoval míč na tyč vlastní branky.

Ve třetí minutě nastavení na plzeňský rohový kop vyběhl pomoci i Staněk, toho využil Pešek a střelou z vlastní poloviny hřiště trefil opuštěnou branku.

Severočeši zdolali Viktorii i ve druhém utkání této ligové sezony. Na plzeňském stadionu zvítězili v nejvyšší soutěži po osmi zápasech a poprvé od května 2013.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Velmi solidní vstup z naší strany. Tyčka po Buchově střele a ještě dvě další možnosti, ale soupeře jsme neotevřeli. Dalším momentem bylo Kašovo vyloučení. Jindra (Staněk) měl do poločasu výborný zákrok po standardce a cítili jsme z hráčů, že jsou připraveni to zvládnout. Trochu nás pak rozhodil gól ze standardky. Nebyli jsme úplně pozorní a z hraniční situace inkasovali. Ale naši chlapci dnes šli nadoraz, na dno svých sil, pohybově. I o jednoho méně jsme byli lepším mužstvem. Klobouk dolů, že to Liberec takticky uhrál a zvládnul jako vyspělé mužstvo. Ale chlapcům nemám z mého pohledu co vytknout."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Soupeř měl v prvním poločase jednu dvě možnosti, po kterých nás mohl dotlačit do koncovky a dát branku. Nedal. Potom přišlo Kašovo vyloučení. Ještě jsme udělali výměnu Rabušice, abychom měli možnost hrát na dva útočníky. Dali jsme branku Rondičem a přidali závěrečnou třešničku na dortu po Peškově gólu do prázdné branky. Vyhráli jsme 2:0, hezký pocit. Dnešní výhra je o to cennější, že je na půdě kvalitního soupeře, kde Liberec dlouho nevyhrál. Dnes tam byl VAR (videorozhodčí) ve více situacích. Jsme rádi, že to dopadlo tak, že Kašův zákrok byl posouzený jako červená a Koscelníkův nebyl. Já myslím, že to bylo správně posouzené."

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 0:2 (0:0)

Branky: 52. Rondič, 90.+3 Pešek. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Horák - Hocek (video). ŽK: Ba Loua, Ondrášek - Koscelník, Mara, Karafiát, Fukala. ČK: 42. Kaša (Plzeň). Bez diváků.

Plzeň: Staněk - Limberský (84. Matějka), Kaša, Brabec, Falta - Bucha, Kalvach, Šulc - Kayamba (46. Míka), Ondrášek (74. Beauguel), Ba Loua (74. Mihálik). Trenér: Guľa.

Liberec: Nguyen - Fukala, Jugas, Chaluš, Mikula - Koscelník, Purzitidis (62. Mara), Sadílek (45. Rabušic), Karafiát, Pešek - Rondič. Trenér: Hoftych.