Plzeň doma remizovala 0:0 s Olomoucí, oba týmy dostaly červenou kartu

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 14. kole první ligy remizovali 0:0 s Olomoucí a mohou přijít o první místo v tabulce. Viktoria vede o dva body před mistrovskou Slavií, která má k dobru nedělní zápas s Pardubicemi. Na konci prvního poločasu byl vyloučen hostující kapitán Roman Hubník, který nosil pásku i ve Viktorii. Krátce po změně stran dostal červenou kartu také domácí obránce Filip Kaša. Západočeši ve 12. soutěžním utkání v této sezoně na svém hřišti poprvé nezvítězili. Sigma bodovala po třech porážkách za sebou a je devátá.

"Chtěli jsme doma vyhrát, nepodařilo se to, takže spokojenost nemůže být. Ale neměli bychom být nějak psychicky dole. Pořád pohled na tabulku je poměrně dobrý. Věřím, že se z toho oklepeme. Na druhou stranu je nutné, abychom neoslabili mužstvo zbytečnými zákroky, jako dneska například Kaša," řekl plzeňský trenér Michal Bílek na tiskové konferenci.

"My dneska pokorně bod bereme, na druhou stranu si myslím, že to byl bod zasloužený a podložený velkou prací a ochotou," přidal olomoucký kouč Václav Jílek.

Domácím chybělo trio Řezník, Pernica, Mosquera, které bylo vyloučeno při minulé porážce 0:2 na Slavii. Pozici stopera zaujal Kaša, na kraji obrany hrál Sýkora a v záloze od začátku nastoupili Čermák se Šulcem.

První velkou šanci si vytvořili v osmé minutě Olomoučtí. Nepokrytý Zifčák ale v dobré pozici ideálně netrefil míč a minul. Na druhé straně hlavičkoval nepřesně také Beauguel. "Prvních 15 minut bylo přesně podle našich představ. Jenom mě mrzí, že jsme to nebyli schopni korunovat vedoucím gólem," konstatoval Jílek.

Poté Hubník po standardní situaci o kousek přestřelil. Ve 27. minutě zahodil stoprocentní příležitosti domácí Čermák, který sám před brankou zamířil vedle. Mezi tyče se nevešel ani tvrdý Sýkorův volej, Buchovu dalekonosnou ránu ve 37. minutě zase vyrazil olomoucký gólman Macík.

Těsně před pauzou Hubník podrazil unikajícího Kopice a od rozhodčího Ginzela dostal rovnou červenou kartu. Přesto se sedmatřicetiletý stoper dočkal při odchodu ze hřiště bouřlivého potlesku.

"Byla tam pomalá přihrávka na mě. Kopi to vystihl, já ho chtěl co nejvíc odcouvat a po kličce doleva jsem mu trefil nohy. Faul jasný a červená jasná. Škoda toho balonu na mě," popsal Hubník.

Plzeňská přesilovka trvala pouze do 57. minuty, kdy byl vyloučen obránce Kaša za dvě žluté karty v rychlém sledu. "Oba fauly byly naprosto zbytečné. Tyhle situace vůbec nezvládl," prohlásil Bílek.

Viktorii mohl poslat do vedení Sýkora, který však napálil jenom Macíka. Tyčku jeho branky po hodině hry trefil Beauguel hlavou, dorážející Chorý vzápětí ztroskotal na Jemelkovi.

Domácí se dál tlačili za vítězným gólem. Další Buchovu střelu vyrazil olomoucký brankář. Střídající Kayamba vypálil nad břevno. Těsně před koncem naopak plzeňský gólman Staněk zneškodnil Zahradníčkův pokus. "Za mě je to chyba útočného hráče. Už jsem se na to Tomáše ptal. Prý sebral poslední zbytky sil a vůbec neviděl lépe postavené Zifčáka se Šípem," uvedl Jílek.

"Když jsme hráli 10 na 10, tak jsme soupeře dostali pod tlak. Měli jsme brankové situace, nastřelili tyčku. V závěru soupeř chodil do rychlých protiútoků a měl také nebezpečné situace," dodal Bílek.

Plzeň od března 2012 v nejvyšší soutěži popatnácté za sebou s Olomoucí neprohrála, ale doma s Hanáky ztratila body po předchozí šňůře sedmi výher.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Bylo to utkání, kde oba týmy měly vyložené šance. Soupeř do toho vstoupil dobře, v úvodu měl asi dvě nebezpečné situace. My jsme se do zápasu dostávali pomalu. Po vyloučení jsme cítili, že můžeme utkání vyhrát. Dali jsme tam druhého útočníka Chorého. Chtěli jsme, aby chodily centry do pokutového území, měli jsme odražené balony a hodně zakončovali. Bohužel naše plány narušilo vyloučení Kaši. Když jsme hráli 10 na 10, tak jsme soupeře dostali pod tlak. Měli jsme brankové situace, nastřelili tyčku. V závěru soupeř chodil do rychlých protiútoků a měl také nebezpečné situace. Chtěli jsme doma vyhrát, nepodařilo se to, takže spokojenost nemůže být. Ale neměli bychom být nějak psychicky dole. Pohled na tabulku je pořád poměrně dobrý. Věřím, že se z toho oklepeme. Na druhou stranu je nutné, abychom neoslabili mužstvo zbytečnými zákroky, jako dneska například Kaša."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Bod beru jako úspěch. Tím, že Plzeň body ještě v domácím prostředí neztratila. Podařilo se nám najít klíč k tomu, abychom byli úspěšní. Samozřejmě při určité dávce štěstí, protože Plzeň si vytvořila relativně dost šancí, i stoprocentních šancí. Asi by utkání daleko víc slušel výsledek 3:3 nebo 4:4 než 0:0. Vstup do utkání byl z naší strany vynikající. Prvních 15 minut bylo přesně podle našich představ. Jenom mě mrzí, že jsme to nebyli schopni korunovat vedoucím gólem. Potom se už Plzeň víc dostávala do hry a vytvářela si šance. Dalšími klíčovými body byla vyloučení. My dneska pokorně bod bereme, na druhou stranu si myslím, že to byl bod zasloužený a podložený velkou prací a ochotou."

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 0:0

Rozhodčí: Ginzel - Nádvorník, Antoníček - Berka (video). ŽK: Kaša, Kalvach, Beauguel - Macík. ČK: 57. Kaša - 45. Hubník. Diváci: 5015.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Hejda, Sýkora - Bucha, Kalvach - Kopic (74. Kayamba), Čermák (79. Janošek), Šulc (46. Chorý) - Beauguel. Trenér: Bílek.

Olomouc: Macík - Beneš, Hubník, Jemelka - Hála (69. Poulolo), Sedlák, Spáčil, Zmrzlý (90.+4 Vepřek) - Daněk (83. Šíp), Růsek (68. Zahradníček), Zifčák. Trenér: Jílek.