Plzeň doma porazila Spartu 2:1 a zastavila její vítěznou sérii

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve šlágru třetího kola nadstavbové skupiny o titul doma porazili Spartu 2:1. Druhá Viktoria třetímu týmu tabulky částečně oplatila nedávnou porážku 1:2 ze semifinále domácího poháru. Pražané zaváhali po sérii osmi soutěžních výher. Ve druhém poločase se gólově prosadili střídající Tomáš Chorý a Ondřej Mihálik. Po vyloučení plzeňského Jan Kopice snížil v 88. minutě další náhradník David Moberg Karlsson.

Západočeši po středeční porážce 0:1 na Slavii přišli o šanci na mistrovský titul, ale měli už jisté druhé místo. Letenští ještě o konečnou třetí příčku musí zabojovat.

Před výkopem se držela minuta ticha, respektive minuta potlesku za bývalého plzeňského obránce Mariána Čišovského, který dnes ve 40 letech zemřel na nevyléčitelnou nemoc ALS.

Sparťané začali aktivněji. Hložek tečovanou střelou minul branku, v 15. minutě byl mnohem blíž vedoucímu gólu kapitán Dočkal, který z dálky napálil břevno.

Pak převzali iniciativu domácí. Mihálik hlavičkoval na branku. Chybu Karabce pak napravil brankář Nita, jenž odvrátil míč před Hořavou a pak zlikvidoval i Kayambovu dorážku. Ve 30. minutě se blýskl i plzeňský gólman Hruška a zblízka vychytal volného Tetteha.

Hostující trenér Kotal do druhého poločasu už neposlal Dočkala a Hložka, které pravděpodobně šetřil na středeční finále MOL Cupu s Libercem. Z lavičky naskočili Kanga a ligový debutant Horák.

Plzeňští v 56. minutě otevřeli skóre. Hořava z rohového kopu našel Chorého a ten hlavou nedal Nitovi šanci. Rumunský brankář, chytající 50. zápas v české lize, poté vyrazil rány Mihálika a Čermáka.

Po drtivém tlaku domácích si vytvořili velkou šanci i sparťané. Drchalovu střelu po rychlém průniku ale zneškodnil Hruška. V 65. minutě přidal druhý gól Viktorie Michálik, když zblízka zužitkoval Chorého přihrávku.

Domácím v závěru zkomplikoval cestu za vítězstvím náhradník Kopic, který za šlápnutí na Vindheima dostal v 85. minutě červenou kartu. Tu rozhodčí Orel udělal až po zhlédnutí videa, původně dal plzeňskému záložníkovi jen žlutou.

Letenští zužitkovali přesilovku už po třech minutách. Hodně prostoru dostal Moberg Karlsson a švédský náhradník tečovanou střelou snížil.

Plzeň už těsný náskok udržela a doma v lize Spartu počtvrté za sebou porazila a podesáté v řadě s rivalem neprohrála.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Bylo třeba, abychom si k tomu (úmrtí Mariána Čišovského) něco řekli, protože to bylo opravdu velmi silné. Děkuji panu (generálnímu manažerovi Adolfu) Šádkovi, že nám s tím pomohl i zkušeným hráčům, že to takovým způsobem uchopili. Jsem rád, že se podařilo zápas se Spartou velmi solidně odehrát a ještě vyhrát, což je v tento moment samozřejmě v úvozovkách skoro nepodstatné. Bylo důležité, aby chlapci vyslali takový signál svému velkému kámošovi a velkému člověku. Jsem rád, že chlapci dokázali odehrát takový zápas po tom všem, co se stalo."

Václav Kotal (trenér Sparty): "Hlavně v prvním poločase jsme byli Plzni vyrovnaným soupeřem. Měli jsme tam i několik dobrých možností, bohužel se nám nepodařilo nějakou využít. Škoda, že jsme dostali gól ze standardní situace. Pak tam Drchal šel sám na branku, neproměnil, a z protiútoku jsme dostali druhý gól. Prohráli jsme po nějaké době, ale musíme na to zapomenout a soustředit se na středeční finále poháru. Měli jsme tam ve druhém poločase takový výpadek ve středu pole. Ale šancí jsme měli dost. Plzeň vyhrála zaslouženě."

Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:1 (0:0)

Branky: 56. Chorý, 65. Mihálik - 88. Moberg Karlsson. Rozhodčí: Orel - Hájek, Novák - Pechanec (video). ŽK: Kayamba - Drchal, Vindheim. ČK: 85. Kopic (Plzeň). Diváci: 2925 (limit 5000 osob na stadionu).

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Kovařík - Kalvach, Čermák, Hořava - Kayamba (71. Řezník), Beauguel (24. Chorý, 90.+2 Pernica), Mihálik (71. Kopic). Trenér: Guľa.

Sparta: Nita - Vindheim, Mandjeck, Costa, Hanousek - Trávník, Karabec (74. Sáček) - Hložek (46. Horák), Dočkal (46. Kanga), Drchal (65. Karlsson) - Tetteh (78. Patrák). Trenér: Kotal.