Plzeň - Fotbalisté Plzně po bolestivém vyřazení od Alkmaaru v kvalifikaci Ligy mistrů chtějí postoupit alespoň do skupiny Evropské ligy. První překážkou pro Viktorii bude dánský celek Sönderjyske, který přivítá ve čtvrtečním zápase třetího předkola. Pokud svěřenci trenéra Adriana Guľy uspějí, postoupí do závěrečného play off, v případě porážky je podruhé za sebou čeká podzim bez pohárů.

Plzeňští v Alkmaaru byli velmi blízko postupu do třetího předkola Ligy mistrů, které by jim současně dalo jistotu skupiny Evropské ligy. V Nizozemsku ztratili vedení v páté minutě nastavení, kdy domácí proměnili penaltu po faulu brankáře Aleše Hrušky. V prodloužení pak AZ vstřelil další dva góly a zvítězil 3:1. Viktoria loni ještě s koučem Pavlem Vrbou v kvalifikaci Ligy mistrů nestačila na Olympiakos Pireus a v následném třetím předkole Evropské ligy vypadla s Antverpami.

"Dá se říct, že nás čeká zápas podzimu. Když ho zvládneme, tak za týden další zápas podzimu. Máme před sebou klíčových 14 dní v sezoně," uvedl plzeňský záložník Jan Kopic.

Západočeši v sobotní ligové generálce na hřišti Bohemians 1905 zvítězili 4:1. Při svém debutu skóroval reprezentační útočník a čerstvá posila z Dallasu Zdeněk Ondrášek. "Pro nás je to velmi dobrý stimul. Věřím, že ho potvrdíme v podstatném domácím zápasem vítězstvím a postupem," uvedl kouč Guľa, pod nímž Plzeň doma vyhrála všech 10 dosavadních soutěžních duelů.

Sönderjyske se teprve podruhé představí v evropských pohárech, kde absolvoval pouze šest utkání. Klub z města Haderslev před čtyřmi lety ve čtvrtém předkole Evropské ligy vypadl s pražskou Spartou po domácí remíze 0:0 a venkovní prohře 2:3. Zápas na Letné rozhodl vítězným gólem v 85. minutě současný plzeňský kapitán Jakub Brabec.

Dánskému mužstvu se poslední utkání před Viktorií vůbec nepovedlo a v neděli prohrálo ve Vejle 1:4. "Škoda, že nehrajeme kvalifikaci Evropské ligy doma, ale věříme, že můžeme uspět i venku. Nejedeme do Plzně jako boxovací pytel, ale s cílem vyhrát," prohlásil trenér Sönderjyske Glen Riddersholm.

Čtvrteční duel má výkop v 18:00, kvůli opatřením proti šíření koronaviru se hraje bez diváků. Hlavním rozhodčím bude Litevec Donatas Rumšas. Postupující ve čtvrtém předkole venku změří síly s izraelskou Beer Ševou, nebo skotským Motherwellem.

Statistické údaje před utkáním Viktoria Plzeň - Sönderjyske Fodbold: Výkop: čtvrtek 24. září, 18:00 (ČT sport). Rozhodčí: Rumšas - Radius, Sužiedelis (všichni Lit.). Předpokládané sestavy: Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Káčer, Kalvach, Čermák - Ba Loua, Ondrášek, Kopic. Sönderjyske: Thomas - Kanstrup, Banggaard, Gartenmann - Bah, Albaek, Hassan, Ekani, Dal Hende - Eskesen, Jacobsen. Absence: Alvir, Hybš (oba chybí na soupisce) - Pedersen, Simonsen (oba zranění). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Dánsko 35 17-11-7 57:25. 1962/63 PMEZ: Esbjerg - Dukla Praha 0:0, 0:5, 1966/67 PMEZ: Esbjerg - Dukla Praha 0:2, 0:4, 1979/80 UEFA: Brno - Esbjerg 6:0, 1:1, 1983/84 UEFA: Ostrava - 1903 Kodaň 5:0, 1:1, 1984/85 PMEZ: Sparta Praha - Lyngby 0:0, 2:1, 1991/92 PVP: Odense - Ostrava 0:2, 1:2, 1995/96 PVP: Hradec Králové - FC Kodaň 5:0, 2:2, 1995/96 UEFA: Sparta Praha - Silkeborg 0:1, 2:1, 2000/01 UEFA: Slavia Praha - AB Kodaň 3:0, 2:0, 2003/04 UEFA: Bröndby Kodaň - Žižkov 1:0, 1:0, 2007/08 UEFA: Sparta Praha - Odense 0:0, 0:0, pen. 4:3, 2009/10 EL: FC Kodaň - Sparta Praha 1:0, 3:0, 2011/12 LM: FC Kodaň - Plzeň 1:3, 1:2, 2015/16 EL: Jablonec - FC Kodaň 0:1, 3:2, 2016/17 EL: Sönderjyske - Sparta Praha 0:0, 2:3, 2017/18 EL: Zlín - FC Kodaň 1:1, 0:3, 2018/19 EL: FC Kodaň - Slavia Praha 0:1, 0:0, 2020/21 LM: Slavia - Midtjylland 0:0. Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 41 17-8-16 64:77 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 56 26-12-18 87:68 Celkem 99 43-20-36 152:152 Sönderjyske v Evropě: LM/PMEZ - - - PVP - - - EL/UEFA 6 2-3-1 9:8 Celkem 6 2-3-1 9:8 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Zajímavosti: - postupující tým v závěrečném 4. předkole EL narazí 1. října venku na lepšího z dvojice Beer Ševa/Motherwell - Plzeň ve 2. předkole LM vypadla s Alkmaarem, kterému v Nizozemsku podlehla 1:3 po prodloužení - Plzeň se s dánským soupeřem v pohárech střetla jen v roce 2011, kdy ve 4. předkole LM porazila FC Kodaň 3:1 venku a 2:1 doma - Sönderjyske před 4 lety ve 4. předkole EL vypadl s pražskou Spartou po domácí remíze 0:0 a venkovní prohře 2:3, zápas na Letné rozhodl vítězným gólem současný plzeňský kapitán Brabec - odveta se Spartou pro Sönderjyske byla posledním vystoupením v evropských pohárech, které hraje podruhé v historii - Sönderjyske v dosavadních 6 pohárových utkáních (všechny v kvalifikaci EL) prohrál pouze jednou - na Spartě - Sönderjyske v minulé sezoně dánské ligy zaznamenal 11. místem nejhorší výsledek, do EL se dostal coby vítěz domácího poháru - Plzeň loni ve 3. předkole EL vypadla s Antverpami - Plzeň doma vyhrála všech 10 soutěžních zápasů po trenérem Guľou - Plzeň v ligové generálce v sobotu zvítězila 4:1 na hřišti Bohemians 1905 i díky brance debutující posily Ondráška, Sönderjyske v neděli rovněž venku podlehl Vejle 1:4 - kvůli koronavirové pandemii se letos hraje kvalifikace pohárů bez diváků a s výjimkou 4. předkola Ligy mistrů jen na jedno utkání