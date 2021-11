Plzeň díky třem přesilovkovým gólům udolala Vítkovice, dvakrát skóroval Bulíř

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 24. kole extraligy Vítkovice 3:2 v prodloužení a svého soupeře zdolali podruhé za posledních pět dnů. Hosté sice po první třetině drželi díky trefě Lukáše Krenželoka vedení, ale domácí dvěma využitými přesilovkami skóre v prostřední části otočili. Na góly Ludwiga Blomstranda a Michala Bulíře dokázal sice v 58. minutě odpovědět vyrovnávací brankou Patrik Koch, ale druhý bod Indiánům přisoudil v nastavení třetí přesilovkový gól, když se podruhé v utkání prosadil Bulíř.

Domácí začali aktivněji a krátce po skončení přesilové hry ve čtvrté minutě usměrnil Kvasničkovo nahození zblízka jen těsně vedle odkryté branky Lang. Poté už se Indiáni přes pevnou defenzívu soupeře prosazovali minimálně. Naopak Vítkovičtí sice nevyužili první početní výhodu, ale ve 13. minutě musel gólman Svoboda zasahovat proti nebezpečnému pokusu Deje z mezikruží. V 17. minutě už vyloučení Přikryla potrestal Krenželok, když šikovně tečoval střelu Lakatoše.

Po pauze vrátila domácí do hry přesilová hra a Blomstrand ve 25. minutě ranou švihem z levého kruhu vyrovnal. O necelé tři minuty později navíc faul Bondry využil Bulíř po krásné přihrávce Thorella k trefě na 2:1. Hosté spoléhali na protiútoky, po jednom z nich pořádně protáhl Svobodu svižným pokusem Krenželok.

Vítkovičtí následně promarnili přesilovku a naopak po jejím skončení musel šanci agilního Blomstranda zlikvidovat gólman Stezka. Za chvíli se zaskvěl i jeho protějšek Svoboda, který stačil pohotově vyrazit střelu Fridricha nekrytého v prostoru mezi kruhy.

V závěru druhé třetiny nabídli hosté Indiánům vlastní nedisciplinovaností téměř dvouminutovou dvojnásobnou početní výhodu.Vítkovičtí oslabení zvládli i díky faulu Jiříčka a přečkali i poslední ze tří dvouminutových trestů Poláka.

Největší plzeňskou příležitost Kodýtka dokázal ve 42. minutě skvělým zákrokem zastavit Stezka. Domácí se snažili aktivním pojetím rozhodnout, ale v 50. minutě po průniku Hrušky zahrozil střelou bez přípravy z dobré pozice Lakatoš a narůstající vítkovický nápor korunoval v 58. minutě tvrdou ranou od modré čáry na 2:2 Koch.

V nastavení bonusový bod Indiánům zajistil v 63. minutě ranou bez přípravy při vyloučení Krenželoka Bulíř a hosté prohráli popáté z posledních šesti utkání. Pro Indiány to byla druhá výhra z uplynulých šesti duelů.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Říha mladší (Plzeň): "První třetina byla rozháraná, bylo to z naší strany kostrbaté, i když pohyb nebyl špatný, ale nedařilo se nám hra na kotouči. Od druhé třetiny se to zlepšilo a díky pohybu jsem získali přesilovky a dvě potrestali. O tom, že jsme nezískali tři body rozhodlo to, že jsme v dalších přesilovkách nepřidali třetí gól. Neproměnili jsme přesilovku pět na tři a do třetí třetiny jsme nastoupili nekoncentrovaně a udělali jsme zbytečný faul. Za nás musím říct, že posledních sedm minut nebylo dobrých. Ztráceli jsme kotouče a nebyla tam žádná mezihra. Vzhledem k tomu si vážíme zisku druhého bodu."

Radek Philipp (Vítkovice): "Vážíme si bodu, kterého jsme dnes dosáhli. Hráli jsme v utkání hodně oslabení a ten výsledek mohl být horší. Fauly, které byly, tak byly písknuty správně. Na druhou stranu si troufám říct, že nebýt toho, že tam byl Poly (Polák), který byl pak vyloučený, jsme mohli mít hráče v nemocnici. Zákrok na Polyho nebyl vůbec potrestán. Oplácení bylo zbytečné, ale emoce tam pracují, tak se zachoval, jak se zachoval. Ztratili jsme v oslabeních hodně sil a prohráli jsme si tím zápas."

HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 3:2 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Blomstrand (Čerešňák), 28. Bulíř (G. Thorell, Blomstrand), 63. Bulíř (Čerešňák) - 17. L. Krenželok (Lakatoš, Roberts Bukarts), 58. Koch (Marosz). Rozhodčí: Hejduk, R. Svoboda - Axman, Kajínek. Vyloučení: 4:9. Využití: 3:1. Diváci: 2723.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Kremláček, Budík, Kvasnička - Schleiss, Kodýtek, Dzierkals – Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Kantner, Mertl, F. Suchý - F. Přikryl, M. Lang. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Galvinš, L. Kovář, Koch - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - M. Kalus, Dej, R. Bondra - Fridrich, Marosz, Roberts Bukarts - Lednický, Chlán, Krejsa. Trenér: Holaň.