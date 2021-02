Plzeň díky obratu v závěru zdolala České Budějovice v prodloužení

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 44. kole extraligy České Budějovice 5:4 v prodloužení a popáté za sebou doma zvítězili. Jihočeši si během první třetiny sice vytvořili dvoubrankový náskok a ještě na začátku 48. minuty vedli 4:2, ale hráči Škody díky gólu a dvěma asistencím Petera Čerešňáka a vítězné trefě Pavla Musila v prodloužení dokonali obrat.

Záhy mohl otevřít skóre Suchý, gólman hostí Strmeň ale stačil jeho průnik zlikvidovat. Udeřilo až na druhé straně v 9. minutě, když sraženou střelu Vydareného pohotově napálil pod horní tyč Toman. Následně hráči Motoru přímočarým pojetím ovládli hru. Ranou z levého kruhu ale Doležal nepropálil Frodla.

Domácí sice zahrozili ve vlastním oslabení šancí Kodýtka, ve 13. minutě však po akci Slováčka zvýšil pohotovou střelou Karabáček na 2:0. Do pauzy mohl z přečíslení dvou na jednoho odpovědět Pour, jenže netrefil branku.

Do prostřední části Indiáni doslova vlétli. Kracík ještě v dobré pozici prováhal zakončení, ale ve 24. minutě Dočekal uspěl přesnou střelou do levého horního rohu a o 77 vteřin později zaváhání Plášila při rozehrávce potrestal Kodýtek z mezikruží trefou na 2:2. Hosté plzeňský nápor zmírnili až po následném oddechovém čase.

Po polovině utkání se zaskvěl Strmeň zákrokem proti samostatnému úniku Poura a z protiútoku Karabáček pálil mimo odkrytou branku. Akce se střídaly na obou stranách. Gulaš v gólové šanci neuspěl a naopak půl minuty před druhou sirénou z velkého úhlu upravil na 3:2 Voženílek.

V úvodu závěrečné dvacetiminutovky nekrytý Kodýtek neprostřelil Strmeně a Indiány srazilo vyloučení Kaňáka, které ve 48. minutě využil k povedené dorážce Karabáčkovy rány opět Voženílek. Pouhých 10 vteřin poté ale po uvolnění od Musila Čerešňák zakončil svůj průnik bekhendem na 3:4.

Domácí se tlačili za vyrovnáním, pozorný Strmeň však stačil v jediném oslabení Motoru vyrazit mimo i ránu Gulaše. Plzeňský kapitán přesto nakonec 18 vteřin před koncem normální hrací doby při power play nenápadným nahozením poslal utkání do prodloužení.

Nastavení rozhodl faul Vydareného, po němž odstoupil Suchý. Početní výhodu zužitkoval bombou z mezikruží Musil a zajistil Indiánům bonusový bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Myslím si, že jsme neměli špatný vstup do utkání. Dvakrát se k nám soupeř dostal a dal z toho dva góly. Pak to bylo těžké, když jsme se málo tlačili do brány. Nebylo to od nás ideální. Měli jsme dobrý vstup do druhé třetiny a rychle jsme vyrovnali. Bohužel nás znovu zmrazil gól třicet vteřin před sirénou. I ve třetí třetině jsme prohrávali o dva góly. Vlastně jsme třikrát vstávali z mrtvých a vždycky jsme se dotáhli. Opravdu klobouk dolů před kluky za ten čtvrtý gól. Prodloužení už bylo pro nás šťastnější."

Václav Prospal (České Budějovice): "Nebyli jsme dnes lepší, ale měli jsme možnost urvat tři body. Vezeme jen jeden, tak nemůžeme být spokojení. Nevím, kde se zápas lámal. Ale hned potom, co jsme dali gól na 4:2, tak jsme okamžitě po vhazování dostali kontaktní branku. Musíme být v takové situaci soustředěnější a pohlídat si to. Opakuje se nám to celou sezonu. Proto jsme tam, kde jsme."

HC Škoda Plzeň - Madeta Motor České Budějovice 5:4 v prodl. (0:2, 2:1, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Dočekal (Čerešňák, Michnáč), 25. Kodýtek, 48. Čerešňák (P. Musil, L. Kaňák), 60. Gulaš (Čerešňák), 63. P. Musil (Pour) - 9. M. Toman (Vydarený, G. Ville), 13. Karabáček (Slováček, Z. Doležal), 40. D. Voženílek (Karabáček), 48. D. Voženílek (Z. Doležal, Slováček). Rozhodčí: Kubičík, Vrba - Pešek, Rožánek. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Bez diváků.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Budík, Stříteský, Kvasnička - Gulaš, Kodýtek, M. Lang - Pour, P. Musil, F. Suchý - Rob, Kracík, Eberle - Dočekal, F. Přikryl, Michnáč. Trenér: Čihák.

České Budějovice: Strmeň - Plášil, Vydarený, Š. Kubíček, Lytvynov, Slováček, Štencel - Holec, D. Voženílek, Jonák - Z. Doležal, R. Přikryl, Karabáček - G. Ville, M. Toman, M. Beránek - Alderson, Gilbert, Martin Novák. Trenér: Prospal.