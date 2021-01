Plzeň díky nule Pavláta a hattricku Straky oplatila Třinci prohru

Plzeň - Čtvrtá Plzeň porazila v dohrávce 6. kola hokejové extraligy vedoucí Třinec vysoko 5:0 a oplatila mu nedělní porážku 3:4 v prodloužení. Čistý hattrick dal útočník Petr Straka. Druhým čistým kontem v sezoně k výhře přispěl brankář Dominik Pavlát, který si připsal 38 úspěšných zákroků. Indiáni zaznamenali teprve druhou výhru z posledních devíti utkání a v tabulce se bodově dotáhli na druhou Spartu a třetí Mladou Boleslav. Za Oceláři zaostávají o šest bodů.

Domácí kvůli mnoha absencím útočníků přivedli na střídavý start z prvoligové Slavie zkušeného Petra Vampolu. Hosté vstoupili do utkání aktivněji, ale nedokázali využít dvě přesilové hry. V 11. minutě vystřelil z mezikruží Kundrátek, Pavlát však stačil zasáhnout a poradil si i s Vránovou dorážkou.

Za chvíli se radovali naopak domácí, když vyloučení Draveckého potrestal přesnou ranou bez přípravy z pravého kruhu Pour. Oceláři chtěli rychle odpovědět, Jaroměřský ale v dobré pozici Pavláta nepřekonal. Přes střeleckou převahu soupeře už přetížená defenziva domácích do konce první třetiny odolala.

Třinecký nápor pokračoval také v prostřední části, ve 24. minutě neuspěl v úniku Stránský. Poté se připomněli Indiáni, Eberle po rychlém brejku trefil v dobré pozici pravou tyčku. Z protiútoku neproměnil šanci Hrehorčák a Pavlát si po polovině utkání poradil i s dalším nájezdem Stránského, jemuž poslal ideální pas do jízdy Jaroměřský.

Během vrcholícího tlaku Ocelářů zamířili zblízka mimo Martynek a agilní Stránský. Ve 34. minutě po přiťuknutí Peterka nedokázal tváří v tvář Pavlátovi lépe zakončit nekrytý Dravecký. Krátce před druhou sirénou zahrozil z přečíslení Gulaš, táhlou střelou však orazítkoval jen tyč.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky po závaru v plzeňské obranné třetině dokázal Pavlát i vleže vyrazit Gernátovu bekhendovou dorážku. Slovenský bek neproměnil ani gólovou příležitost ve 49. minutě, na druhé straně Eberleho teč stačil vyrazit gólman Kacetl.

V 52. minutě udeřili při vyloučení Kurovského domácí, když Gulaš přihrál od levého mantinelu na zadní tyč najíždějícímu Čerešňákovi, který zvýšil na 2:0. O 59 vteřin později sice Kacetl zasáhl proti dlouhé kličce Gulaše, ale na pohodlnou dorážku Straky dosáhnout nemohl.

Ve snaze o korekci skóre hosté zkusili po faulu Stříteského hru bez brankáře, ale toho využil trefou v oslabení Straka. V 59. minutě dokonal hattrick, když po akci tři na jednoho upravil na konečných 5:0.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík(Plzeň): "Dá se dnes říci, že hokej nemá logiku. Jednoznačně to byl zápas Dominika Pavláta, který vychytal velké šance Třince. Místy jsme byli pod drtivým tlakem. Výsledek vypadá jednoznačně, ale kdo zápas viděl, tak uzná, že Třinec si vypracoval obrovský tlak. Zápas jde za Dominikem, který chytal fantasticky. Už před zápasem věděl, že bude dnes podle rozdělení gólmanů chytat on a připravil se na to výborně."

Václav Varaďa (Třinec): "Náš výkon v prvních padesáti minutách se mi líbil. Myslím, že jsme hráli velmi dobře. V poslední době nás tlačí bota v proměňování brankových příležitostí. Měli jsme plno šancí, ze kterých jsme se měli dostat do vedení. Potom přišel faul a druhý gól Plzně z přesilovky. V závěru dali domácí nějaké branky, když už to měli hráči v hlavách. Je tam zklamání, protože hokej se hraje na šedesát minut a to jsme dnes nezvládli. Vnímal jsem, že jsme ho (Pavláta) trefovali, nebo něco chytil. Zápas nám nakonec unikl v proměňování šancí, ať už to bylo ze strany naší koncovky, nebo výkonem soupeřova brankáře."

HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 12. Pour (Stříteský, L. Kaňák), 52. Čerešňák (Gulaš, F. Suchý), 53. P. Straka (Gulaš), 58. P. Straka (Čerešňák), 59. P. Straka (Eberle, Pavlát). Rozhodčí: Hodek, Pešina - Malý, Pešek. Vyloučení: 4:5, navíc Gulaš - Marcinko oba 10 min. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, Budík, Kvasnička, V. Lang, Stříteský, Vráblík, L. Kaňák - Gulaš, Kodýtek, F. Suchý - Eberle, Vampola, P. Straka - Pour, Stach, Rob - Malát, Slanina. Trenér: Čihák.

Třinec: Kacetl - M. Doudera, Gernát, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, Hrehorčák - O. Kovařčík, M. Kovařčík, M. Stránský - Kurovský, Marcinko, Martynek - Hrňa, Peterek, Dravecký. Trenér: Varaďa.

Tabulka:

1. Třinec 27 16 3 5 3 100:68 59 2. Sparta Praha 28 16 1 3 8 104:65 53 3. Mladá Boleslav 27 14 4 3 6 93:62 53 4. Plzeň 28 14 3 5 6 96:68 53 5. Hradec Králové 27 14 2 2 9 81:65 48 6. Karlovy Vary 26 12 5 2 7 75:79 48 7. Liberec 27 12 3 2 10 77:66 44 8. Pardubice 27 10 4 2 11 72:79 40 9. Brno 26 9 3 2 12 70:76 35 10. Olomouc 27 8 1 4 14 52:84 30 11. Litvínov 26 4 7 3 12 54:73 29 12. Vítkovice 26 5 4 5 12 58:80 28 13. Zlín 27 7 2 2 16 58:87 27 14. České Budějovice 27 2 3 5 17 67:105 17