Plzeň díky gólu Dujsíka a nule Pavláta zdolala Vítkovice

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v utkání 9. kola extraligy Vítkovice 1:0, ukončili tak sérii šesti porážek a odrazili se ode dna tabulky. Po úvodních dvou bezbrankových třetinách se ve 48. minutě prosadil jako jediný obránce Tomáš Dujsík. V souboji trápících se týmů to byl gól vítězný. Domácí brankář Dominik Pavlát si díky 31 zákrokům připsal první čisté konto v sezoně. Ostravané zaznamenali šestou prohru z posledních sedmi duelů.

Domácí sice začali aktivněji, ale brzy převzali iniciativu lépe kombinující hosté. Již ve čtvrté minutě musel Pavlát zastavit střelu nekrytého Fridricha z dobré pozice a plzeňský gólman si poradil i s Kalusovým průnikem zpoza branky.

Indiáni pořádně ohrozili jeho protějšek Klimeše až ve 13. minutě, kdy paradoxně ve vlastním oslabení tísněný Pour zakončil svůj únik příliš slabě. Poté po šikovné přihrávce Muellera Bukarts netrefil odkrytou branku a po dalším zaváhání domácí defenzivy před koncem první třetiny Lakatoš zblízka neprostřelil Pavláta.

Domácí na začátku prostřední části nevyužili početní výhodu a přes jejich snahu o častější střelbu byli blíže vedoucímu gólu hosté. Jenže Bukarts tváří v tvář Pavlátovi neuspěl. Indiáni se přes důraznou obranu hostů prosazovali obtížně, nevyšla jim ani další přesilovka. Naopak po polovině utkání se štěstím přečkali šanci Kotaly po rychlém brejku. Jinak hosté spolehlivě odolávali platonickému náporu soupeře.

V úvodu závěrečné dvacetiminutovky Vítkovičtí promarnili přesilovou hru a za chvíli je při zakončení Jansy z prostoru mezi kruhy zachránil jen skvělý zákrok Klimeše. Ve 48. minutě se už domácí radovali, když rána Dujsíka z pravého kruhu propadla až do sítě. Zkušený bek se trefil poprvé v sezoně i v plzeňských barvách.

Vzápětí mohl vedení navýšit Schleiss, táhlou střelou však trefil jen pravou tyčku. Hosté zareagovali náporem, v největší příležitosti neuspěl dorážející Lakatoš. Jenže v 57. minutě zbrzdil svůj tým faulem Mikuš a krátká hra Vítkovic bez brankáře už přes několik nebezpečných pokusů Pavláta o první nulu v ročníku nepřipravila.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Kořínek (Plzeň): "Náš vstup do zápasu nebyl dobrý. Soupeř nás zatlačil a přehrával nás. Podržel nás v několika situacích brankář. Něco jsme si k tomu řekli v kabině a hra se potom zlepšila. Udrželi jsme se na puku u soupeře v pásmu, měli jsme nějaké šance. Po druhé třetině jsme nabádali kluky, že to je o jedné brance. Věřili jsme tomu, že to zlomíme. Bylo to hodně vyrovnané utkání a v naší situaci je to cenné vítězství. Kluci to ubojovali včetně hektického konce."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Nastoupili jsme do utkání hodně dobře, byli jsme aktivní. Dostávali jsme se do dobrých prostorů, ale selhávali jsme v zakončení. Ve druhé třetině se hra vyrovnala. Oba týmy si nepomohly v přesilovkách, ale moc jich ani nebylo. Bylo to z obou stran disciplinované. Třetí třetina byla o tom, kdo dá ten vítězný gól. Momentálně nás trápí proměňování vyložených šancí. Máme teď nabitý program a musíme se připravit na každý zápas."

9. kolo hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Branka a nahrávky: 48. Dujsík (Matýs, Holešinský). Rozhodčí: Sýkora, Jaroš - Brejcha, Hynek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4023. Plzeň: Pavlát - Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Michal Houdek, Piskáček, Malák - K. Hrabík, Lev, Schleiss - Matýs, Mertl, Holešinský - Pour, Adam, Rekonen - P. Straka, Jansa, M. Indrák - Šiler. Trenér: Kořínek. Vítkovice: Klimeš - Grman, Percy, Raskob, Mikuš, L. Kovář, Gewiese, Prčík - Mueller, Chlán, Roberts Bukarts - Lakatoš, Krieger, Fridrich - M. Kalus, Claireaux, Kotala - Krejsa, Dej, Lednický. Trenér: Holaň.