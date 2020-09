Plzeň chce opět hrát v popředí tabulky, spoléhá na Gulaše

Plzeň - Hokejisté Plzně každoročně nepatří podle rozpočtu mezi nejbohatší kluby v extralize, přesto jsou pravidelnými účastníky play off a aspiranty na umístění v popředí tabulky. A stejné to bude i v nadcházejícím ročníku nejvyšší soutěže. Západočeši budou opět hodně spoléhat na kapitána Milana Gulaše, jenž bude útočit na čtvrtý triumf v kanadském bodování extraligy v řadě.

"Přeju si, abychom šlapali jako tým a sezonou bez nějakých výraznějších výkyvů prošli. Aby se nám vyhýbala zranění, protože kádr nemáme tak široký, a v klidu bojovali o postup do play off," uvedl Gulaš na klubovém webu. "A já osobně samozřejmě nedám nikomu nic zadarmo. Budu se snažit odvádět práci, na kterou jsou lidé ode mě zvyklí. Určitě bych si přál, aby někdo - hlavně tedy z našeho týmu - v kanadském bodování vyskočil vysoko. Úplně nejlíp, aby to byl nějaký mladý hráč," řekl.

Plzeň byla jedním z týmů, jehož přípravu na start sezony ovlivnil koronavirus a karanténa. Indiáni kvůli tomu nemohli nastoupit do semifinále letního poháru. "Měli jsme dlouhou a dobrou přípravu, myslím, že kluci byli nachystaní. Když se z toho na deset dní vypadne, tak je to samozřejmě znát, ale pokud jste dobře přichystaní, tak stačí znovu jen pár tréninků a tělo si vzpomene, kde bylo. Věřím tomu, že to bude dobré," řekl trenér Ladislav Čihák.

Západočeši v přípravě odehráli osm zápasů a pětkrát vyhráli. V dobrém světle se uvedly posily, které Plzeň získala: brankář Dominik Pavlát nebo útočníci Pavel Musil a David Stach. Do obrany klub získal Viktora Langa, Matěje Stříteského a Davida Kvasničku. Ti všichni by měli nahradit například Lukáše Pulpána, Vojtěcha Němce nebo Patrika Zdráhala, kteří z Plzně odešli.

"Letos je soutěž trošku jiná. Nesestupuje se, pouze první čtyři týmy jdou rovnou do play off, je to o dvě místa těžší dostat se přímo do těchto vyřazovacích bojů ve čtvrtfinále. Já hlavně chci, abychom doma i venku předváděli dobrý hokej. Na takový hokej budou chtít fanoušci chodit, alespoň v omezeném počtu. Přeju si, aby tento blázinec už skončil, aby lidé mohli na stadion. Chodili, fandili a veškeré omezení pro ně skončilo," uvedl Čihák.