Plzeň chce na Slovácku potvrdit triumf 7:0 nad Teplicemi

Praha - Fotbalisté Plzně ve 13. kole první ligy na Slovácku chtějí navázat na úterní suverénní vítězství 7:0 nad Teplicemi a vylepšit současné páté místo. Nejisté je konání dalšího nedělního utkání mezi vedoucí Slavií a Bohemians 1905, protože úřadující mistři jsou kvůli hromadné nákaze koronavirem v karanténě a už ve středu nehráli ve Zlíně. O osudu vršovického derby rozhodnou výsledky testů, které slávisté podstoupí v sobotu.

Druhá Sparta v sobotu určitě nenastoupí na stadionu poslední Opavy, protože oba zbývající letošní zápasy Slezanů byly odloženy kvůli onemocnění covidem-19 u vyššího počtu hráčů.

Plzeňští před Teplicemi za čtyři kola získali jediný bod a dostali pod velký tlak trenéra Adriana Guľu. "Bylo důležité vítězství i způsob hry, kterým se chlapci prezentovali. Proto je podstatné na to navázat. Víme, že nás v Uherském Hradišti čeká nová výzva, nový zápas," řekl slovenský kouč.

Desáté Slovácko v posledních dvou ligových utkáních nad Viktorií zvítězilo, předtím však Plzeň neporazilo dvaadvacetkrát po sobě. "Je to mužstvo, které má svou zkušenost a jasnou organizaci hry. Ví, jak se chtějí prezentovat. Je podstatné, abychom se tam pokusili najíst citlivá místa a hlavně je zrealizovali," upozornil Guľa, který dnes slaví rok na lavičce Západočechů.

Jablonec bude hájit třetí příčku v sobotním domácím zápase s Českými Budějovicemi. Svěřenci trenéra Petra Rady úterní remízou 2:2 v Karviné utnuli vítěznou sérii, která trvala čtyři duely. Dvanácté Dynamo v lize neprohrálo šestkrát v řadě.

"Závěr v Karviné jsme nezvládli. Mrzí nás to, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, ale je to plusový bod zvenku. České Budějovice vyhrály na Spartě 4:2 a chytily se, mají sérii bez prohry. Trenér je s jejich výkony v každém zápase spokojený, takže tam výkonnost asi je," uvedl Rada.

Trápící se Mladá Boleslav v sobotu hraje v Liberci, kde v nejvyšší soutěži nezvítězila od dubna 2008. Středočeši ve dvou utkáních pod staronovým koučem Karlem Jarolímem získali jen bod a jsou patnáctí o skóre nad sestupovým pásmem. Slovanu patří osmá příčka.

Nováček z Brna při obnovené premiéře kouče Richarda Dostálka ve středu zdolal Slovácko po obratu 2:1. V neděli se šestnáctá Zbrojovka představí v Teplicích. "Věřím, že se oklepeme z porážky v Plzni a v neděli předvedeme úplně jiný výkon," podotkl kouč čtrnáctého týmu tabulky Radim Kučera.

Předposlední Příbram v sobotu přivítá devátou Karvinou s cílem natáhnout domácí vítěznou sérii na tři utkání. Slezané jsou ale s 11 body třetím nejlepším venkovním mužstvem v sezoně.

Šesté Pardubice po porážce 0:2 na Spartě v neděli hrají na půdě jedenáctého Zlína. Východočeský nováček v aktuálním ročníku venku získal jenom čtyři body, zatímco v domácím azylu v Ďolíčku vybojoval o deset bodů víc.

Zápasy se kvůli covidu-19 stále hrají bez fanoušků. Na stadionech ale znovu může být až 300 lidí z řad partnerů klubů, kteří se musejí prokázat negativním testem. Podzimní část první ligy se uzavře 14. kolem, které je kvůli měsíční koronavirové přestávce na programu nezvykle až v úterý 22. a ve středu 23. prosince.

Hlasy před víkendovými zápasy 13. ligového kola:

FK Jablonec (v tabulce 3.) - Dynamo České Budějovice (12.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Program je teď náročný, to si musíme přiznat. Ale od toho jsou hráči trénovaní, aby takový rytmus vydrželi. Určitě se na to nebudeme vymlouvat. Závěr v Karviné jsme nezvládli. Mrzí nás to, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, ale je to plusový bod zvenku. České Budějovice vyhrály na Spartě 4:2 a chytily se, mají sérii bez prohry. Trenér je s jejich výkony v každém zápase spokojený, takže tam výkonnost asi je. V minulém ročníku jsme s nimi doma prohráli 0:1, hosté nás vyučili z brejkové situace. Budeme chtít doma udržet tři body."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Po zápase v Olomouci nás čeká druhé venkovní utkání v řadě. Jablonec patří dlouhodobě mezi českou fotbalovou špičku, a tak očekáváme velmi těžké utkání. V minulé sezoně jsme v Jablonci dokázali vyhrát a s cílem uspět pojedeme na sever Čech i nyní. Jsme povzbuzeni dobrými výsledky z minulých zápasů, a i když nebudeme v Jablonci kompletní, uděláme vše pro bodový zisk."

1. FK Příbram (17.) - MFK Karviná (9.)

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Chceme se dostat ze sestupových vod. Opět jsme si v týdnu (po prohře s Bohemians 1905) ukázali chyby. Je to běh na dlouhou trať a stále se připravujeme pozorně na každého soupeře. Nyní si více věříme, protože jsme posbírali nějaké body. Na tréninku to je na hráčích vidět, máme ovšem problémy se zakončením, chybí nám tam větší klid. Snad to vylepšíme již v zápase s Karvinou."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Příbram se herně i výsledkově zvedla. Její sérii čtyř zápasů bez porážky se zastavila až v úterý Bohemka. Ovšem Příbram hrála venku, v Ďolíčku podala slušný výkon. Hlavně doma mají Středočeši svoji sílu. Jedná se o třetí trip během posledních tří víkendů. Tak doufám, že i do třetice se nebudeme z daleké cesty vracet s prázdnou."

Slovan Liberec (8.) - FK Mladá Boleslav (15.)

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Je vidět, že sezona už je dlouhá a třeba ty rychlostní typy už toho někdy mají plné zuby. Ale stejně je na tom soupeř. Teď už jdeme na krev a máme dva zápasy, v kterých chceme urvat, co se dá. První je Mladá Boleslav, která je tradičně prakticky skoro regionálním soupeřem, i když to jiný kraj. Rozdáme si to s Bolkou, která nedávno vyměnila trenéra. Je tam zkušený harcovník Karel Jarolím. Jsme doma a chceme se porvat o vítězství."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Hráčům jsem několikrát opakoval, že jenom hlupák opakuje stejné chyby. Nemělo by se to stávat. Poslední dva zápasy nám ukázaly, že jsme udělali chyby, ale donekonečna to nejde. Každý hráč chce hrát, ale jestliže se opakovaně objevují chyby, pak musí dostat šanci někdo jiný. Musíme být psychicky odolnější. Na nás teď je připravit mužstvo tak, abychom zapomněli na to, co se nám nepodařilo. Musíme se připravit na utkání s Libercem tak, abychom z něj vytěžili maximum a pokud možno bodovali. Jsme v postavení, ve kterém je každý získaný bod potřebný."

FK Pardubice (6.) - Fastav Zlín (11.)

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Čeká nás další domácí utkání, ve kterém bychom rádi udrželi dobrou domácí bilanci. Zlín je ale nebezpečný soupeř, který si na rozdíl od nás mohl v týdnu odpočinout, protože má odložené utkání. Máme nějaké absence. Pro čtyři žluté karty nám chybí Cadu, nejistý je start Černého a do konce roku se musíme obejít také bez dvojice Hlavatý - Čihák. Ale hrajeme v Ďolíčku, kde bychom rádi dotáhli kalendářní rok bez porážky. Ideálně bychom si chtěli sáhnout na tři body."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Odložený zápas se Slavií nám trochu rozházel skladbu týdne, ale už jsme se s tím vypořádali. Teď nás čeká velmi silný tým v podobě Pardubic. Viděl jsem je v posledních zápasech, zejména na Spartě předvedli výtečný výkon. Musíme hrát rychle, dobře je dostupovat, zpevnit obranu a zkusit to z brejků."

FK Teplice (14.) - Zbrojovka Brno (16.)

Radim Kučera (trenér Teplic): "Jestli se to (debakl 0:7 v Plzni) na nás podepíše, to ukáže až nedělní zápas. Všechno je možné. Je nahuštěný program, je tam také spousta otazníků jako zranění nebo testy na covid. Kdyby někdo další vypadl, tak z toho mám obavu. Každopádně ale budeme pracovat na tom, aby hráči zápas s Plzní pustili z hlavy a byli nachystaní na neděli. Něco si k tomu řekneme, ale nebudeme se v tom piplat, to si nemůžeme dovolit. Věřím, že z toho oklepeme a v neděli předvedeme úplně jiný výkon."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Pokud vycházíme z pozice v tabulce, tak se díváme na všechny soupeře před sebou. Naším cílem musí být jim sebrat body, abychom měli co nejlepší výchozí pozici pro jarní část. Teplice také řeší své problémy, ale my nechceme ani nemůžeme nic podcenit a respektujeme sílu soupeře. Jsme povzbuzeni výsledkem a závěrem zápasu se Slováckem, takže nálada v týmu je dobrá. Věříme si, že můžeme bodovat."

1. FC Slovácko (10.) - Viktoria Plzeň (5.)

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Po průšvihu v závěrečných minutách zápasu v Brně máme co napravovat, ale že bychom k tomu měli snadného soupeře, se tedy říct nedá. Na druhé straně je dobře, že se Plzeň rozstřílela a spadla z ní nervozita. Prokázala, že má stále svoji kvalitu. Výborně kombinuje, má skvělé útočníky, teď bude i v pohodě. My máme starosti se složením obrany, ale věříme, že hráči, kteří dostanou šanci, se s ní vypořádají."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Proti Teplicím bylo důležité vítězství i způsob hry, kterým se chlapci prezentovali. Proto je podstatné na to navázat. Víme, že nás čeká na Slovácku nová výzva, nový zápas. Je třeba neustále pracovat, pokorně a s dostatečným sebevědomím, protože to bude potřebné i v nejbližším střetnutí. Věřím, že na to dokážeme navázat nejen kvalitním výkonem, ale i příznivým výsledkem. Víme o způsobu hry i kvalitách Slovácka. Je to mužstvo, které má svou zkušenost a jasnou organizaci hry. Ví, jak se chtějí prezentovat. Je podstatné, abychom se tam pokusili najít citlivá místa."

Zápas SFC Opava - Sparta Praha byl kvůli koronaviru odložen, o osudu utkání Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 se teprve rozhodne podle výsledků testů na koronavirus u červenobílých.

Statistické údaje před víkendovými zápasy 13. kola: -------- FK Jablonec (3.) - Dynamo České Budějovice (12.) Výkop: sobota 19. prosince, 14:00. Rozhodčí: Cieslar - Kotík, Lakomý - Adam (video). Bilance: 36 16-8-12 51:35. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Podaný - Hübschman - Ladra, Považanec, R. Hrubý, Pilař - Schranz. Č. Budějovice: Drobný - Novák, Králik, Havel, Skovajsa - Čavoš, Havelka - Van Buren, Javorek, Mršič - Brandner. Absence: Kratochvíl (zranění), Kubista (nejistý start) - Talověrov (trest za ČK), Ledecký, Šulc, Mészáros (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Martinec, Schranz - Javorek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Schranz - Brandner (oba 5). Zajímavosti: - Jablonec vyhrál jediný z posledních 5 ligových zápasů s Č. Budějovicemi - Č. Budějovice neprohrály 3 z posledních 4 ligových zápasů v Jablonci - Jablonec 5 kol po sobě neprohrál (z toho 4 výhry) - Jablonec prohrál jediný z posledních 9 domácích ligových duelů - Č. Budějovice 6 kol za sebou neprohrály a v posledních 2 zápasech remizovaly 1:1 - Č. Budějovice venku v 6 zápasech ligové sezony neprohrály a získaly tam 10 z celkových 15 bodů - Č. Budějovice jsou spolu s Olomoucí s 6 nerozhodnými výsledky "remízovým králem" ligy - Matějka (Č. Budějovice) slaví den po utkání 23. narozeniny - Jablonci bude kvůli 4 žlutým kartám chybět trenér Rada 1. FK Příbram (17.) - MFK Karviná (9.) Výkop: sobota 19. prosince, 14:00. Rozhodčí: Pechanec - Blažej, Šimáček - Hocek (video). Bilance: 7-3-0-4 8:13. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Příbram: Kočí - Nový, Tregler, Vilotič, Cmiljanovič - Pilík, Zorvan, Rezek, Folprecht, Vávra - Voltr. Karviná: Bolek - Santos, Dramé, Šindelář, Ndefe - Mangabeira - Mikuš, Ostrák, Qose, Bartošák - Papadopulos. Absence: Cortez, Kingue, Soldát (všichni zranění), Kleščík - Dramé (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kingue, Pilík, Rezek - Bartošák (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Antwi, Pilík, Vávra (všichni 2) - Qose, Papadopulos (oba 3). Zajímavosti: - Karviná vyhrála poslední 2 vzájemné ligové zápasy 2:0, předtím zase Příbram 2x po sobě zvítězila nad Slezany - Příbram doma porazila Karvinou ve 3 z dosavadních 4 ligových utkání - týmy v 7 vzájemných ligových zápasech neremizovaly - Příbram v úterý prohrála na Bohemians 1:2 a nebodovala poprvé po 4 kolech - Příbram vyhrála poslední 2 domácí ligové zápasy a na svém stadionu získala 7 z celkových 9 bodů v sezoně - Příbram má spolu s Opavou s 10 vstřelenými góly nejhorší ligový útok a s 27 inkasovanými brankami i nejhorší obranu - Karviná neprohrála 3 kola po sobě - Karviná venku neprohrála 5 ze 6 zápasů ligové sezony a získala tam 11 z celkových 17 bodů - Pilík (Příbram) den po utkání oslaví 32. narozeniny Slovan Liberec (8.) - FK Mladá Boleslav (15.) Výkop: sobota 19. prosince, 16:00. Rozhodčí: Adámková - Hock, Vlček - Orel (video). Bilance: 33 18-7-8 66:48. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Ngyuen - Koscelník, Jugas, Kačaraba, Mikula - Sadílek, Mara - Pešek, Beran, Mosquera - Hilál. M. Boleslav: Mikulec - Jakub Klíma, Tatajev, Křapka - Zahustel, Túlio, Budínský, Janošek, Mazáň - Jiří Klíma, Fulnek. Absence: nikdo - D. Mašek, Mazuch (oba zranění), Matějovský (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Hromada, Pešek, Sadílek (všichni 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Rabušic (6) - Jiří Klíma (3). Zajímavosti: - Liberec neprohrál v lize od července 2016 posledních 8 vzájemných zápasů (z toho 7 výher) - Liberec doma v lize od dubna 2008 neprohrál s M. Boleslaví 13x po sobě - týmy se naposledy utkaly v minulé sezoně v kvalifikačním utkání o Evropu, které vyhrál Liberec 2:0 - Liberec ve středu porazil Opavu a zvítězil poprvé po 3 kolech - Liberec prohrál jediný z posledních 7 domácích ligových duelů - Liberec má k dobru odložené utkání v Ostravě - M. Boleslav nevyhrála 4 kola po sobě a zvítězila v jediném z posledních 8 ligových zápasů - M. Boleslav po příchodu trenéra Jarolíma získala ve 2 zápasech jediný bod - M. Boleslav od června nezvítězila venku v lize 8x za sebou a v této sezoně tam získala pouze 2 z celkových 9 bodů - Hilál může odehrát 50. zápas v české lize, trenér Hoftych (oba Liberec) odkoučuje 150. duel v nejvyšší soutěži - dlouhodobě zraněný Matějovský (M. Boleslav) oslaví v den utkání 39. narozeniny FK Pardubice (6.) - Fastav Zlín (11.) Výkop: neděle 20. prosince, 14:00. Rozhodčí: Lerch - Mokrusch, Leška - Petřík (video). Bilance: - . Poslední zápas: - . Předpokládané sestavy: Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Pfeifer, Solil, Tischler, Ewerton - Huf. Zlín: Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Matejov, Hlinka, Conde, Jiráček - Dramé, Janetzký, Čanturišvili. Absence: Cadu (4 ŽK), Černý, Sychra (oba zranění), Hlavatý (nejistý start) - Poznar (disc. trest), Vraštil, Vyhnal (oba rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Jeřábek, Tischler - Conde, Procházka (3 ŽK). Nejlepší střelci: Huf, Tischler (oba 4) - Poznar (5). Zajímavosti: - týmy se v lize ještě neutkaly - Pardubice vyhrály jediné z posledních 5 kol - Pardubice v domácím azylu v Ďolíčku v 6 ligových zápasech neprohrály (4 výhry, 2 remízy) a získaly tam 14 z celkových 18 bodů v této sezoně - Zlín prohrál poslední 2 kola - Zlín v týdnu nehrál domácí zápas se Slavií kvůli koronaviru v týmu Pražanů - Zlín vyhrál 2 z posledních 3 venkovních zápasů v lize a na hřištích soupeře získal 9 z celkových 15 bodů - Zlín v lize 17x za sebou neremizoval FK Teplice (14.) - Zbrojovka Brno (16.) Výkop: neděle 20. prosince, 14:00. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Váňa - Berka (video). Bilance: 42 14-13-15 54:50. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Teplice: Němeček - Vondrášek, Ljevakovič, T. Kučera, Černý - Jukl, Fortelný - Radosta, Trubač, Moulis - Mareš. Brno: Šustr - Bariš, Dreksa, Šural, Kotula - Vaněk, Sedlák - Štepanovský, Pachlopník, Fousek - Růsek. Absence: Hošek (trest za ČK), Grigar, Heidenreich, Hyčka, Knapík, Mareček, Plachý, Shejbal (všichni zranění), Žitný (nejistý start) - Kryštůfek, Moravec, Čermák (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Řezníček, Žitný - Sedlák (3 ŽK). Nejlepší střelci: Mareš (3) - Hladík, Přichystal, Štepanovský, Růsek (všichni 2). Zajímavosti: - Teplice v lize neporazily Brno 5x za sebou a poslední duel prohrály doma 1:4 - Teplice nevyhrály doma nad Brnem posledních 5 zápasů a 4 z nich prohrály - Teplice minule ve třetím zápase pod trenérem R. Kučerou poprvé prohrály, v Plzni utrpěly debakl 0:7 - Teplice vyhrály jediný z posledních 7 ligových zápasů - Teplice vyhrály jediný z 5 domácích zápasů v ligové sezoně a se 4 body jsou na svém stadionu nejhorším týmem - Brno minule poprvé pod vedením hlavního trenéra Dostálka porazilo Slovácko a zvítězilo po 4 kolech - Brno prohrálo jediný z posledních 3 venkovních ligových zápasů - Grigar (Teplice) čeká na 300. start v lize 1. FC Slovácko (10.) - Viktoria Plzeň (5.) Výkop: neděle 20. prosince, 16:00. Rozhodčí: Ginzel - Caletka, Kříž - Dorušák (video). Bilance: 30 6-8-16 31:48. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Bajza - Reinberk, Šimko, Srubek, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Sadílek, Navrátil - Kliment. Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Beauguel, Ba Loua. Absence: Kadlec (trest za ČK), Divíšek, Cicilia (oba zranění), Hofmann (nemoc) - Kopic (zranění), Hybš (rekonvalescence), Mihálik, Řezník (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Navrátil, Kalabiška - Čermák, Káčer (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Daníček (3) - Čermák, Beauguel (oba 6). Zajímavosti: - Slovácko v lize vyhrálo poslední 2 vzájemné zápasy, ale předtím Plzeň neporazilo 22x po sobě - Slovácko 2 kola po sobě prohrálo a v posledních 3 ligových zápasech nezvítězilo - Slovácko prohrálo jediný z posledních 4 domácích ligových duelů - Slovácko má k dobru odložený zápas v Ostravě - Plzeň v úterý doma deklasovala Teplice 7:0, čímž vyrovnala svou nejvyšší výhru v samostatné lize, a naplno bodovala po 4 kolech - Plzeň venku v lize nevyhrála 4x za sebou a získala tam jen 5 z celkových 20 bodů v sezoně - Hruška (Plzeň) může nastoupit k 300. ligovému utkání Slavia Praha (1.) - Bohemians Praha 1905 (13.) Výkop: neděle 20. prosince, 18:30. Rozhodčí: Franěk - Horák, Podaný - Machálek (video). Bilance: 36 20-10-6 56:29. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Slavia: není známa. Bohemians: Le Giang - Schumacher, Köstl, Hůlka, Vondra - Vaníček, Květ, Jindřišek, Hronek - Necid, Pulkrab. Absence: nejsou známy - Bačkovský, Bartek, Pokorný, Valeš, Vodháněl (všichni zranění), Puškáč (nejistý start) Disciplinární ohrožení: Kúdela, Oscar (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Sima (6) - Hronek, Hůlka, Novák (všichni 2). Zajímavosti: - Slavia ve středu kvůli koronaviru v týmu nehrála ve Zlíně, zápas s Bohemians je v ohrožení - Slavia v posledním ligovém zápase Bohemians podlehla, předtím s nimi ale neprohrála 10x za sebou - Slavia v samostatné lize prohrála doma s Bohemians pouze v září 1993, od té doby jim 17x za sebou nepodlehla a poslední 3 vyhrála bez inkasované branky - Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála a v nejvyšší soutěži bodovala 23x za sebou - Slavia doma v lize neprohrála posledních 39 zápasů od předloňského srpna a na svém stadionu je nejlepším týmem v sezoně - Slavia má s 33 góly nejlepší útok ligy a s 3 inkasovanými brankami nejlepší obranu, z posledních 7 kol dostala jediný gól - Bohemians minule po 4 kolech vyhráli - Bohemians nevyhráli venku v lize 7x po sobě, posledních 5 zápasů tam prohráli a v této sezoně tam získali jediný z celkových 14 bodů - trenér Slavie Trpišovský v začátcích kariéry působil u mládeže Bohemians - Keita (Bohemians) může nastoupit k 50. duelu v lize Tabulka: 1. Slavia 11 9 2 0 33:3 29 2. Sparta 12 9 0 3 28:17 27 3. Jablonec 12 7 2 3 21:13 23 4. Olomouc 12 5 6 1 18:11 21 5. Plzeň 12 6 2 4 28:16 20 6. Pardubice 12 5 3 4 13:15 18 7. Ostrava 10 5 2 3 16:9 17 8. Liberec 11 5 2 4 16:14 17 9. Karviná 12 4 5 3 13:16 17 10. Slovácko 11 4 3 4 16:13 15 11. Zlín 11 5 0 6 13:14 15 12. České Budějovice 12 3 6 3 16:20 15 13. Bohemians 1905 12 4 2 6 15:16 14 14. Teplice 12 3 1 8 12:26 10 15. Mladá Boleslav 12 2 3 7 14:22 9 16. Brno 12 2 3 7 12:25 9 17. Příbram 12 2 3 7 10:27 9 18. Opava 12 1 3 8 10:27 6