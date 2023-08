Plyn v Evropě kvůli obavám o dodávky silně zdražuje, cena přesáhla 40 eur za MWh

Amsterodam/Praha - Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dnes výrazně zvyšuje a odpoledne překročila 40 eur (zhruba 970 Kč) za megawatthodinu (MWh). Panují obavy, že dodávku zkapalněného zemního plynu (LNG) by mohly narušit stávky v některých terminálech na LNG v Austrálii, uvedla agentura DPA.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v příštím měsíci si ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku krátce po 15:00 SELČ připisovala zhruba 32 procent na 40,90 eura za MWh. Podle analytika společnosti Purple Trading Petra Lajska se cena dostala na nejvyšší úroveň od poloviny června.

"Trh výrazně ovlivnily zprávy o tom, že pracovníci Chevron Corporation a Woodside Energy v Austrálii plánují masivní stávky. Ty by tak mohly ohrozit plynulost exportu LNG do zahraničí," sdělil ČTK Lajsek. "LNG je klíčovým zdrojem pro Evropu po vypadnutí dodávek z Ruska. Kvůli neobvykle chladnému počasí se také mohou protáhnout údržby zařízení v Norsku, což je další klíčový zdroj zemního plynu pro Evropu," dodal.

Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska vyšplhala až do blízkosti 350 eur za MWh, zatímco před rokem 2021 se pohybovala výrazně pod 20 eury za MWh. Od konce loňského roku má cena sestupný trend, který nicméně provázejí občasné vzestupy, někdy i velmi výrazné.

Cena plynu na burze se už delší dobu nachází hluboko pod úrovní administrativně stanoveného stropu v České republice, který činí 2500 Kč za MWh.

Evropě se zatím daří výpadky v dodávkách ruského plynu kompenzovat dovozem LNG a snižováním spotřeby. Zásobníky plynu v Evropské unii byly podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) v úterý plné téměř z 88 procent. V Německu, které je největším spotřebitelem plynu v Evropě, dosahovala naplněnost zásobníků téměř 90 procent a v České republice činila téměř 92 procent.

Výhled na zimní měsíce je podle Lajska stále relativně příznivý. "Ceny zemního plynu na trhu by měly být v případě mírné zimy výrazně pod úrovní z minulého roku. Plynu by měl být na trhu dostatek," uvedl analytik. Dodal, že vysoká úroveň zásob by měla zabránit výraznějším cenovým skokům.