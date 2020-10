Plošné testování Slováků: procento nakažených, Rakousko zpřísní opatření

Bratislava/Berlín/Moskva/Varšava/Vídeň/New York - Celostátního testování na koronavirus se na pětimilionovém Slovensku do poledne zúčastnilo přes 828.500 lidí, z nich 7947 mělo pozitivní test. Rakousko zavádí zákaz nočního vycházení. Zrušeny budou společenské akce a zavřou se i restaurace. Německo má za den znovu víc nově nakažených koroanavirem - 19.059. Británie registruje přes milion nakažených od začátku pandemie. Polsko má rekordních 21.897 nových případů za den, Itálie zaznamenala za poslední den bezmála 32.000 infikovaných. Rusko má druhý den přes 18.000 nových případů, Ukrajina přes 8000. USA za den zaznamenaly bezmála 100.000 nákaz koronavirem, uvedl deník The New York Times.

Plošné testování Slováků ukázalo zatím asi procento nakažených

Celostátního testování na koronavirus se na pětimilionovém Slovensku do dnešního poledne zúčastnilo přes 828.518 lidí. Z nich 7947 osob, tedy necelé procento, mělo pozitivní výsledek testu. Novinářům to řekl ministr obrany Jaroslav Naď na společné tiskové konferenci s premiérem Igorem Matovičem. Navzdory počátečním problémům při spuštění největší logistické akce v novodobých dějinách země se podle Nadě postupně podařilo zajistit provoz 99,2 procenta plánovaného počtu testovacích míst. Dvoudenní testování skončí v neděli večer.

Vláda podle Matoviče nevyhoví výzvě prezidentky Zuzany Čaputové, aby výjimka ze zákazu vycházení nebyla podmíněna negativním výsledkem testu na koronavirus. Čaputová k tomu vybídla v pátek v době, kdy úřady hlásily nedostatek personálu k plošnému otestování obyvatel. Hrozilo tak, že se na všechny zájemce nedostane. "Návrh paní prezidentky nebyl na místě. Popřeli bychom jakýkoli smysl tohoto projektu," řekl Matovič.

Ve zmíněným počtu otestovaných nejsou podle Nadě započteni lidé, kteří už od čtvrtka mohli absolvovat test například ve velkých firmách, v nemocnicích či v domovech seniorů. Těmto institucím úřady poskytly 600.000 testovacích sad.

Zahájení plošného testování provázely dnes ráno dlouhé fronty zájemců a organizační potíže. Armádě, která celý projekt zajišťuje, se ráno nepodařilo otevřít všechna odběrová místa včas. Situace se ale postupně začala zlepšovat, přičemž armáda do poslední chvíle hledala zdravotníky, kterým pomáhá také 33 vojenských mediků z Rakouska a 200 zdravotníků z Maďarska. Celkově bylo do akce nasazeno přes 40.000 lidí, a to hlavně zdravotníci, dobrovolníci, vojáci a policisté.

"Prosím každého, kdo má pozitivní výsledek, aby zůstal v karanténě i s rodinou. Kdo má negativní výsledek, buďme opatrní, abychom si to nepokazili," řekl Matovič.

Slovensko při plošném testování používá antigenní testy, které umožňují poměrně rychle zjistit výsledek. Na rozdíl od laboratorních PCR testů ale nedokážou odhalit všechny nakažené.

Testování obyvatel starších deseti let není povinné. Vláda ale dříve v tomto týdnu rozhodla, že na lidi s negativním výsledkem testu na koronavirus se příští týden nebude vztahovat zákaz vycházení. Ti, kteří se nedají otestovat, nebudou moci kromě jiného nastoupit do práce nebo navštívit úřady či obchody kromě prodejen s nabídkou základních životních potřeb včetně potravin.

Úvodní fáze otestování obyvatel na koronavirus se na Slovensku konala minulý týden ve čtyř epidemií nejpostiženějších okresech. U bezmála čtyř procent zúčastněných testy ukázaly pozitivní výsledek. Od testování si vláda slibuje odhalení ohnisek nákazy a zpomalení jejího šíření.

Rakousko zavádí noční zákaz vycházení, zavře restaurace i muzea

Kvůli rychlému nárůstu počtu nakažených koronavirem v posledních dnech zavede Rakousko od úterý 3. listopadu zákaz nočního vycházení. Zrušena bude velká většina společenských akcí, restaurace budou smět fungovat pouze přes výdejová okénka či prostřednictvím roznáškové služby. Zavřít budou muset muzea, divadla či plavecké bazény a hotely nebudou moci ubytovávat turisty. Zpřísnění opatření dnes podle agentury APA oznámil kancléř Sebastian Kurz.

Rakušané nebudou smět vycházet z domovů od osmé hodiny večerní do šesté hodiny ranní. Výjimkou budou cesty do práce, venčení psa, zdravotní procházky či péče o příbuzné. "Většina nákaz se odehrává mezi lidmi, kteří se znají a mají se rádi," uvedl Kurz s tím, že opatření bude "de facto zákazem návštěv".

Gastronomické podniky, tedy restaurace, bary či kavárny, nebudou smět od úterý přijímat hosty, přičemž výdejová okénka budou povolena pouze do 20:00. V hotelech se budou moci ubytovávat jen ti, kteří cestují za prací. Veškeré veřejné akce kromě profesionálního sportu budou od úterý zakázány. Setkávat se soukromě budou moci pouze dvě rodiny najednou.

Oproti jarní vlně koronaviru se nicméně tentokrát nejedná o úplnou uzávěru života v zemi. Otevřené zůstanou obchody, průmyslové podniky, školky a základní školy. Střední školy a univerzity přejdou na distanční výuku.

"Rozhodnutí se nám nedělalo snadno, ale bylo nezbytné," prohlásil Kurz. Podle kancléře vládu ke kroku vedlo hrozící vyčerpání kapacit rakouských nemocnic, zejména lůžek na jednotkách intenzivní péče.

Kurz dále uvedl, že stát hodlá podnikatelům nahradit ušlý zisk ve výši 80 procent v porovnání s listopadem loňského roku. Celkové náklady na toto opatření vyčíslil ministr financí Gernot Blümel na jednu miliardu eur (27,25 miliard korun).

V neděli bude zpřísnění restrikcí schvalovat parlament, platné mají být do 30. listopadu. Zákaz nočního vycházení bude muset legislativní orgán schvalovat každých deset dnů. Vláda očekává, že opatření se projeví na snížení počtu nově nakažených nejdříve za týden až 14 dní. "Zůstávám optimistou a stojím si za tím, že nejpozději do příštího léta se budeme moci vrátit k normalitě, na kterou jsme zvyklí," řekl Kurz.

V devítimilionovém Rakousku v posledních dnech počty nově nakažených opakovaně překonávaly rekordy a vláda se začala obávat nedostatku nemocničních kapacit. Dnes oznámily úřady 5349 nakažených za posledních 24 hodin, čímž země zůstala jen lehce za dosavadním maximem 5627 infikovaných ohlášených v pátek. Pacientů vyžadujících hospitalizaci přibylo za poslední den 64, celkově jich je už 1803.

Německo má za den znovu víc nově nakažených - 19.059

Německo ohlásilo za minulých 24 hodin 19.059 nových případů nákazy koronavirem, což je znovu více než předchozí nejvyšší denní údaj. Podle statistiky Institutu Roberta Kocha (RKI) se zvýšil rovněž počet úmrtí - za den zemřelo s covidem-19 v Německu 103 lidí, zatímco v předchozím dni to bylo 77 nemocných.

Počet potvrzených případů koronaviru v Německu, které má asi 83 milionů obyvatel, tak stoupl na 518.753 a počet mrtvých na 10.452.

Dosud nejvyšší denní údaj nových nákaz RKI ohlásil v pátek, kdy přibylo přes 18.600 infikovaných.

Česko, které má osmkrát méně obyvatel než Německo, se mu ale v počtech denních případů spíše blíží, za čtvrtek ohlásilo 13.051 nových případů. Údaj o rychlosti šíření nákazy, reprodukční číslo, je v obou zemích přibližně stejný - v ČR činí 1,13, v Německu je takzvané sedmidenní reprodukční číslo 1,17.

Ve snaze zpomalit epidemii od pondělka Německo zavádí rozsáhlou uzávěru, která bude platit dokonce měsíce. ČR prodloužila nouzový stav do 20. listopadu.

Británie registruje přes milion nakažených od začátku pandemie

Británie dnes překonala hranici milionu pozitivních testů na koronavirus od začátku pandemie. Podle agentury Reuters to uvedla vláda. Za poslední den se nákaza prokázala u dalších 21.915 osob, počet mrtvých se zvýšil o 326. Premiér Boris Johnson se podle médií chystá vzhledem k novému rozmachu pandemie znovu nařídit částečnou uzávěru ekonomiky.

"Mezi 31. lednem a 31. říjnem se objevilo 1,011.660 lidí, kteří měli potvrzený pozitivní výsledek testu na koronavirus," uvedla dnes vláda v prohlášení. Británie s více než 66 miliony obyvatel se tak stala třetí evropskou zemí po Francii a Španělsku, která překročila milionovou hranici infekcí. S covidem-19 tam dosud podle úřadů zemřelo 46.319 osob.

Počty nově nakažených jsou v zemi v posledních týdnech podobně jako v jiných státech na strmém vzestupu i navzdory restriktivním opatřením, které vláda zavedla v některých nejhůře postižených oblastech. Premiér Boris Johnson má dnes vystoupit s projevem, v němž podle informací některých médií oznámí plošná omezení ekonomického a společenského života v Anglii, která by měla trvat měsíc. Skotsko, Wales a Severní Irsko rozhodují o protiepidemických opatřeních samostatně.

Podle reportéra televize ITV Roberta Prestona by se měly uzavřít všechny restaurace, bary a obchody kromě těch, jež nabízí nezbytné zboží. Platit by měl rovněž zákaz domácích návštěv. Omezení by se však neměla týkat škol a univerzit, v provozu by měla zůstat rovněž výroba a stavebnictví.

Itálie hlásí dosud nejvíc infekcí za den, téměř 32.000

Itálie zaznamenala za poslední den 31.758 pozitivních nálezů na koronavirus. Jedná se o dosud nejvyšší denní počet, který jihoevropská země ohlásila od začátku pandemie, píše agentura Reuters s odkazem na údaje úřadů. Zároveň zemřelo 297 infikovaných.

Itálie byla prvním evropským státem zasaženým koronavirem a na jaře zavedla velmi přísná celospolečenská omezení, čímž se jí podařilo dostat šíření nákazy pod kontrolu. Podzimní vlna pandemie se zemi nejprve vyhýbala, údaje tam však v posledních dnech rychle rostou. V pátek překonala dosud nejvyšší denní údaj infikovaných o asi 4000 případů, dnešní zvýšení již tak markantní nebylo.

Nejvíce nových případů se objevilo v severním regionu Lombardie, po něm největší přírůstky hlásí jihoitalská Kampánie a Piemont na severovýchodě země.

Itálie s 60 miliony obyvatel dosud zaregistrovala přes 647.000 lidí nakažených koronavirem, více než 38.000 infikovaných zemřelo.

Polsko má 21.897 nových případů koronaviru, opět nejvíc za den

Polsko pátý den v řadě zaznamenalo rekordní přírůstky nových případů koronaviru, dnes oznámilo 21.897 potvrzených infekcí, píše agentura Reuters. I přes zhoršující se zdravotní situaci v zemi neustávají hromadné protesty proti zákazu potratů. V pátek se na demonstraci ve Varšavě shromáždily desítky tisíc lidí.

Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) varovala, že protesty povedou k nárůstu počtu případů. Někteří imunologové ale tvrdí, že protestující nosí roušky, udržují rozestupy a venkovní shromáždění představují menší riziko než ta vnitřní.

"Vláda by se možná měla soustředit na zvýšení testovacích kapacit a přestat házet vinu na nás, čímž zakrývá svoji neschopnost" uvedla Klementyna Suchanowová, spisovatelka a jedna z aktivistek z hnutí Strajk Kobiet (Ženská stávka), které protestní akce organizuje.

Polský ústavní soud, složený převážně ze soudců nominovaných PiS, chce změnit tu část zákona o potratech, která dovoluje přerušení těhotenství v případě vážných vývojových vad plodu. Povoleny mají zůstat interrupce v případě ohrožení života či zdraví matky, anebo pokud je těhotenství důsledkem znásilnění či incestu.

Polská vláda je pod palbou kritiky za to, že země neprovádí dostatek testů a nepřipravila se na druhou vlnu šíření viru. Nemocnice musejí v některých případech odmítat pacienty a místní média informují o tom, že také docházejí respirátory.

Podle polského ministerstva zdravotnictví je k dnešnímu dni v nemocnicích přes 16.000 pacientů s covidem-19, asi 1300 z nich potřebuje ventilátor. Polsko, které má přibližně 38 milionů obyvatel, zatím zaznamenalo přes 362.700 infekcí a 5631 úmrtí v souvislosti s covidem-19.

Rusko má druhý den přes 18.000 nových případů, Ukrajina přes 8000

Rusko dnes oznámilo přírůstek 18.140 nových případů nákazy koronavirem a 334 úmrtí za uplynulých 24 hodin, uvádí agentura Interfax. Počet nových případů tak druhý den po sobě přesáhl 18.000. O den dříve ruské úřady hlásily 18.283 nově nakažených a 355 úmrtí. Ukrajina dnes oznámila 8752 prokázaných infekcí, což je zatím její denní maximum, informuje list Ukrajinska pravda. Dalších 155 nemocných s covidem-19 zemřelo.

V Rusku, které má přibližně 146 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo přes 1,6 milionu lidí, z nichž 27.990 nákaze podlehlo.

Rusko je z hlediska počtu potvrzených případů nákazy čtvrtou nejpostiženější zemí na světě po USA, Indii a Brazílii. Z hlediska počtu obětí je podle americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně, ale Rusko až v druhé desítce.

Lékaři, pacienti i oficiální představitelé z různých ruských regionů zveřejňují důkazy o tom, že zdravotní systém je kvůli přibývajícím případům covidu-19 mnohdy na hranici svých možností, píše agentura Reuters. Jekatěrina Sarajčenková ze Saratova na sociálních sítích popsala, jak nemohla sehnat léky pro svoji nemocnou matku, která nakonec zemřela dříve, než pro ni přijela sanitka.

Podobný případ se udál tento týden v sibiřském Omsku, kde dva pacienti ve vážném stavu čekali deset hodin v sanitce na příjem do nemocnice. Ministerstvo vnitra vyslalo do Kurganské oblasti na Urale armádní zdravotníky poté, co se místní lékaři obrátili s žádostí na prezidenta Vladimira Putina.

Na Ukrajině, která má přibližně 42 milionů obyvatel, se od počátku pandemie nakazilo 387.481 lidí, z nichž 7196 nákaze podlehlo.

NYT: USA za den zaznamenaly bezmála 100.000 nákaz

Ve Spojených státech se dál zvyšují přírůstky u statistiky nákaz koronavirem SARS-CoV-2. Podle deníku The New York Times (NYT) bylo v pátek v zemi nahlášeno 98.859 pozitivních testů a denní bilance tak byla podruhé za sebou nejvyšší od začátku pandemie covidu-19. Za celou dobu šíření nemoci se nákaza koronavirem v USA potvrdila u více než devíti milionů lidí.

Nový rekordní přírůstek hlásila v noci i Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), jejíchž 91.774 nových infekcí ovšem ještě nepředstavovalo konečný páteční součet. Agentura Reuters dokonce psala o 100.233 potvrzených nákazách z uplynulého dne, USA podle ní stanovily nový globální rekord v počtu pozitivních testů za 24hodinový úsek v jediné zemi.

Spojené státy zažívají těsně před vyvrcholením letošních voleb znepokojivý vývoj epidemické situace. Denní počty nákaz poslední dva týdny prudce rostou a týdenní průměr už šplhal k hranici 80.000 případů denně. Nárůst lze částečně připisovat neustálému navyšování počtu prováděných testů, nepříznivý trend ale potvrzuje vývoj statistiky hospitalizací. Podle Iniciativy The COVID Tracking Project počet nemocničních lůžek obsazených pacienty s covidem-19 za měsíc narostl asi o 15.000.

Za poslední dva týdny narostly také počty úmrtí připisovaných nemoci z koronaviru. Na přelomu září a října přibývalo zhruba 700 obětí epidemie denně, nyní je podle NYT průměrný přírůstek těsně nad 800. Celkově evidují USA v souvislosti s koronavirem bezmála 230.000 mrtvých, v zemi s přibližně 330 miliony obyvatel se nákaza potvrdila v 9.044.255 případech, uvádí JHU.

Ve Spojených státech se aktuálně mluví už o třetí vlně koronavirové epidemie. Agentura AP si všímá, že i přes závažnost situace v mnoha státech nepřichází tak tvrdá opatření, jaká byla k vidění na jaře nebo v létě. Apely ze strany zdravotnických expertů podle páteční analýzy naráží na "únavu veřejnosti, skepticismus a politické kalkulace".