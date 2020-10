Plošné testování nevezme další kapacity nemocnicím

Praha - Plošné testování na covid-19 nevezme podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) další personální kapacity nemocnicím. Chce využít současná odběrová centra nebo vytvořit nová, zapojit praktické i jiné lékaře. Získat dost testů problém nebude, výrobců je několik, řekl na dotaz ČTK. V úterý uvedl, že s testování by se mělo začít za dva týdny.

"Není velký problém sehnat testy, těch začíná být poměrně hodně, je celá řada nabídek od různých společností. Složitější je logisticky celý ten systém zabezpečit, proto ho chceme připravit velmi detailně, než s tím půjdeme do praxe," uvedl Prymula.

"Nechceme tím testováním zatěžovat nemocnice, které jsou v akutní fázi," doplnil dřívější informaci o tom, že pilotní projekt začne na Uherskohradišťsku. Tento region má nejvyšší nárůsty na počet obyvatel a v tamní nemocnici je více než stovka nakažených.

Podle Prymuly se počítá se stávajícími odběrovými centry, novými obsazenými mediky a dalšími studenty vysokých škol. "Přihlásili se i zubní lékaři a nabízejí svoji kapacitu," uvedl. Počítá také s praktickými lékaři. Naopak v nemocnicích by podle něj mohli vypomáhat ambulantní specialisté některých oborů, jakých ale neupřesnil.

V úterním projevu k národu ministr uvedl, že testování bude pomocí antigenních testů s výsledkem do 15 minut. "Tyto testy jsou rychlé, levné a snadné. Pokud by se nám je povedlo zajistit, tak testování by pro všechny občany bylo zdarma," uvedl tehdy. Pokud by se celoplošné testování povedlo, získá Česko podle něj cenná data o šíření viru a podaří se nastavit výrazně cílenější systém karantény. Podobně už se celoplošně testuje například v Jižní Koreji, Dánsku nebo Lichtenštejnsku.

Na nové testy se podle ředitele Ladislava Duška připravuje i Ústav zdravotnických informací a statistiky, upravuje například elektronickou žádanku.