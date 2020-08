Plošina na střeše Helfštýna nabízí nevšední výhledy

Na hradě Helfštýně na Přerovsku slavnostně zpřístupnili 21. srpna 2020 rekonstruovaný renesanční palác na čtvrtém nádvoří. Plošina na střeše paláce nabídne unikátní výhledy do údolí Moravské brány i na areál hradu.

Na hradě Helfštýně na Přerovsku slavnostně zpřístupnili 21. srpna 2020 rekonstruovaný renesanční palác na čtvrtém nádvoří. Plošina na střeše paláce nabídne unikátní výhledy do údolí Moravské brány i na areál hradu. ČTK/Peřina Luděk

Týn nad Bečvou (Přerovsko) - Nevšední výhledy do údolí Moravské brány i na areál hradu nabídne návštěvníkům plošina na střeše opraveného renesanční paláce hradu Helfštýna u Týna nad Bečvou na Přerovsku. Po rozsáhlé rekonstrukci se v sobotu znovu otevře návštěvníkům. Palác patří k největším renesančním stavbám v České republice. Jeho rekonstrukce začala na podzim 2017 a stála dohromady více než 90 milionů korun. Správa Helfštýna si od ní slibuje zvýšení návštěvnosti hradu.

Fotogalerie

Torzo zchátralého renesančního paláce bylo kvůli špatnému stavu několik let uzavřeno, v sobotu si jej tak budou moci návštěvníci poprvé prohlédnout. "Pro mě je nejdůležitější to, že se podařilo památku zachránit," řekl dnes novinářům kastelán hradu Jan Lauro. Rekonstrukce paláce zahrnovala statické zajištění objektu, opravu fasády, zastřešení objektu pískovým sklem i vybudování nových průvodcovských tras. "Autentická hmota zůstala zachována. Nám šlo o to, aby ten stav, v jakém nám palác přenechali naši předci, zůstal bez změny. Aby se nijak nezměnila jeho silueta, aby ta hmotná podstata zůstala zachována, ale aby nedocházelo k další zrychlené degradaci," řekl Lauro.

S očekávaným otevřením paláce počítá správa hradu i se zvýšenou návštěvností. Jen za červenec na hrad zamířilo 19.000 lidí, dá se předpokládat, že od konce srpna bude znovuotevřený palác hlavním tahákem v druhé polovině sezony. Hrad kvůli tomu již před prázdninami hledal posily pro provoz a průvodcovské služby.

Návštěvníci podle kastelána bez problémů dokážou v paláci odhalit, která vrstva je renesanční a která současná. Skleněné výplně a kovové schodiště podle kastelána vhodně doplňují původní zdivo. "Vrstvy by si neměly konkurovat, naopak by se měly vzájemně podporovat," uvedl Lauro.

Dokončení rekonstrukce paláce je tématem pro celou letošní sezonu. Správa hradu například přichystala monografii o Helfštýně, v níž je paláci věnován značný prostor. Zaměřuje se na něj i letošní sezonní výstava Příběh torza, která se ohlíží za dějinami kdysi honosného šlechtického sídla. Osudy paláce na výstavě zájemcům přibližují originální obrazy, historické veduty, pohlednice, archeologické nálezy či projektová dokumentace. U příležitosti otevření paláce připravila správa hradu pro návštěvníky od 23. do 29. srpna také noční prohlídky.

Zchátralý renesanční palác středověkého hradu Helfštýn, jehož rekonstrukce se plánovala řadu let, začali stavbaři opravovat v září 2017. Kvůli rozsáhlé opravě a stavebním činnostem v nejvzdálenějším cípu hradního areálu se návštěvníci nedostali na čtvrté nádvoří a provoz hradu i kulturní akce byly dva roky omezeny. Kraj získal na rozsáhlou opravu 56 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie.