Česká tenistka Karolína Plíšková v osmifinále US Open v New Yorku, 6. září 2022.

Česká tenistka Karolína Plíšková v osmifinále US Open v New Yorku, 6. září 2022. ČTK/AP/Andres Kudacki

New York - Tenistka Karolína Plíšková se ve středu představí opět po roce ve čtvrtfinále grandslamového US Open. Třicetiletá rodačka z Loun vyzve v boji o postup mezi čtyři nejlepší hráčky turnaje světovou šestku Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Proti úřadující semifinalistce se poslední česká účastnice ve dvouhře pokusí získat třetí vítězství za sebou a přiblížit se životnímu cíli, kterým je zisk titulu z turnaje "velké čtyřky".

"Je mi celkem jedno, jestli potkám (Danielle) Collinsovou nebo Sabalenkovou. Collinsová do toho střílí, ale Sabalenková není o moc jiná. S takovou střelkyní jsem tady na turnaji ještě nehrála," řekla Plíšková českým novinářům poté, co v osmifinále vyřadila po výsledku 7:5, 6:7, 6:2 krajanku své budoucí soupeřky Viktorii Azarenkovou.

"Bude to něco jiného. Sabalenkovou jsem v posledních dvou zápasech porazila, ale byly to těžké duely. Má vachrlatý servis. Může zahrát dobře, ale také toho hodně zkazit. Určitě mám šanci," doplnila dvaadvacátá hráčka světa, jež má s Běloruskou bilanci 2:2.

Třicetiletá Plíšková zažívá v New Yorku nejlepší grandslam v sezoně. Ve Wimbledonu a Roland Garros skončila ve 2. kole, Australian Open se nezúčastnila kvůli zlomenému zápěstí. Dostala se do desátého grandslamového čtvrtfinále a pátého na US Open. Jejím maximem v New Yorku je finále z roku 2016.

"Všichni říkají, že si pamatují jen vítěze. To je možná pravda, ale teď mám za sebou čtyři těžce vydřené zápasy a ani tohle neberu jako neúspěch. Pokud prohraju, budu to brát tak, že to byly super dva týdny a dobře odehrané zápasy. Teď mám ale pořád šanci jít dál, takže uvidíme," uvedla Plíšková.

Nový impulz v nepříliš stabilní sezoně dodala dvaadvacáté hráčce světa červencová výměna trenéra. Němce Saschu Bajina vystřídal Leoš Friedl. Pod jeho vedením Plíšková vyhrála na betonových dvorcích deset ze 13 zápasů. Před US Open se probojovala do semifinále turnaje v Torontu.

"Se soupeřkou se vždy zvedne herní úroveň. Ona donutí k lepší hře vás, já zase donutím je. Podle toho, jak se turnajem posouváte hlouběji, úroveň stoupá a tenis musí být z vaší strany lepší," řekla Plíšková. "Cítím se lépe a jsem víc v klidu. Mám sebedůvěru dohrávat sety a nepanikařím. Ne vždy se to musí podařit, ale přijde mi že hraju správné věci a vybírám si správné míče, které v danou chvíli zahrát," uvedla bývalá světová jednička.

Přestože se Plíšková krátce před US Open potýkala se zraněním nohy, na US Open zvládla tři třísetové duely. Před zápasem s Azarenkovou absolvovala rozhodující sadu s Polkou Magdou Linetteovou i ve třetím kole proti olympijské vítězce Švýcarce Belindě Bencicové. Celkem letos uspěla ve 12 ze 17 zápasů, které dospěly do třetího setu.

O šest let mladší Sabalenková, která vloni vyřadila ve čtvrtfinále Barboru Krejčíkovou, se může dostat do semifinále grandslamu potřetí v kariéře a podruhé na US Open. V New Yorku zatím vyřadila Britku Catherine Harrisonou, ve druhém kole odvrátila dva mečboly proti Estonce Kaie Kanepiové a před Američankou Collinsovou porazila Francouzku Claru Burelovou.

"Tím, že ty holky znám, to tak nevnímám. Beru je jako normální zápasy a jdu do toho s cílem vyhrát. Vím, že mám největší problém se sebou, a ostatní neřeším, Když budu v pohodě, mohu také prohrát, ale pořád stylem jako třeba mohl být v osmifinále. Potom jsou ale zápasy, kdy nehraju ani svůj tenis, který v sobě mám," dodala Plíšková.