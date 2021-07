Plíškovou čeká v semifinále Wimbledonu rozjetá Sabalenková

Londýn - Duel plný tvrdých servisů a ostrých ran čeká tenistku Karolínu Plíškovou v semifinále Wimbledonu. Ve čtvrtek se na londýnské trávě střetne s druhou nasazenou Arynou Sabalenkovou z Běloruska, hráčkou s nejvíce vyhranými zápasy v sezoně.

Turnajová osmička Plíšková je v All England Clubu poprvé v semifinále, Sabalenková se mezi čtyři nejlepší ve dvouhře dostala premiérově na grandslamu vůbec.

Obě hráčky mají za sebou rozdílný průběh sezony. Plíšková na své poměry neměla výsledky jako dřív. Sabalenková už vyhrála dva tituly, hrála jedno finále a s 34 výhrami je letos nejlepší. Díky tomu se vyhoupla na čtvrté místo žebříčku, což je její nové maximum.

"Dává ohromné rány ze servisu i při výměnách. Nebude čas na velké přemýšlení nad taktikou. Musím dělat rychlá rozhodnutí," uvědomuje si Plíšková. "Taky mám zbraně, které jí můžou škodit. Třeba podání. Potřebuju hrát rychle a dostat ji pod tlak. Tak uvidíme, co se stane."

"Je skvělá hráčka, dobře se teď pohybuje a míče trefuje solidně. Výborně podává," řekla Sabalenková o hře české tenistky. "Bude to těžký zápas, už se na něj těším a soustředím se jen na svůj výkon, na každý míč. Tohle je příležitost, kterou chci využít, a chci vyhrát," dodala.

Plíšková nastřílela v turnaji 40 es, Sabalenková o sedm méně. Češka přišla v pěti zápasech o servis jen třikrát, ale Běloruska má s rychlostí 196,3 km/h druhé nejtvrdší podání z žen ve Wimbledonu. Plíškové naměřili největší rychlost podání 186,6 km/h.

S Běloruskou se Plíšková utkala dvakrát a oba zápasy v roce 2018 na trávě v Eastbourne i na tvrdém povrchu v Cincinnati po boji ve třech setech prohrála. "Základem bude držet si servis a čekat na chybu při jejím servisu. Tím, že hraje na riziko, pár chyb udělá," věří Plíšková.

Sabalenková patří k hráčkám, které každý úder doprovázejí hlasitým výkřikem. Ve čtvrtfinále pod zataženou střechou byla jejich hlasitost ještě umocněna. "Nevadí mi, když někdo křičí. Vadí mi to, když se na tenis dívám, ale jak sama hraju, tak mě to neruší. A ani to nevnímám, protože se soustředím na balónek a na to, co mám dělat," pronesla Plíšková.

Třiadvacetiletá Sabalenková je po Nataše Zverevové (1998) a Victorii Azarenkové (2011 a 2012) třetí Běloruskou v semifinále Wimbledonu. Přitom se čekalo, že na grandslamech prorazí dříve, ale až dosud nepřešla čtvrté kolo. "A pak jsem se tím trápila. Nedokázala jsem zvládat vlastní očekávání a říkala si, že to snad nikdy nedokážu. Ale hodně jsem pracovala na psychice," řekla.

Plíšková má postupem do semifinále jistotu, že se v novém vydání žebříčku dvouhry vrátí do světové desítky. Pokud se Sabalenkovou prohraje, posune se na osmé místo, účast ve finále jí zajistí sedmou příčku a případný grandslamový titul čtvrtou pozici.