Plíškovou bude trénovat Friedl, krátce ji vedl už minulý rok

Praha - Bývalou světovou tenisovou jedničku Karolínu Plíškovou bude trénovat Leoš Friedl. Wimbledonský vítěz ve smíšené čtyřhře z roku 2001 nahradí Němce Saschu Bajina, s kterým česká hráčka ukončila spolupráci minulý týden po dvaceti měsících.

Friedl už s Plíškovou krátce spolupracoval před rokem. "Samozřejmě se na spolupráci s Kájou moc těším. Máme už spolu výbornou zkušenost z loňské tour v USA, kde jsme se stihli poznat," uvedl pětačtyřicetiletý trenér v tiskové zprávě.

S novým týmem odletí Plíšková na turné po amerických betonech 27. července. Třicetiletá hráčka, která se v Marbelle připravuje s novým britským kondičním trenérem Jezem Greenem, má v plánu starty v San Jose, Torontu, Cincinnati a na US Open.

Právě tuto část sezony s Friedlem absolvovala i vloni poté, co Bajin nedostal víza pro pobyt v USA. Pod jeho vedením odehrála devět zápasů, z nichž sedm vyhrála a byla v semifinále v Cincinnati a ve čtvrtfinále US Open.

"Je to pro mě výzva a zároveň velká zodpovědnost. Naším primárním cílem bude získat zpátky ztracenou herní i psychickou pohodu. Určitě nebudu chtít zasahovat do Karolínina tenisu, její styl je úspěšný, byla díky němu i světovou jedničkou. Zaměříme se ale na pár konkrétních prvků a máme samozřejmě stále ty nejvyšší cíle," plánuje Friedl. Naposledy trénoval slovenského deblistu Filipa Poláška a vloni ho dovedl k titulu ve čtyřhře na Australian Open.

Bajin byl sedmým koučem Plíškové od roku 2014. Posledním turnajem, který pod jeho vedením odehrála, byl Wimbledon. Na londýnské trávě vypadla ve 2. kole a neobhájila loňskou finálovou účast. Ta byla jejím nejvýraznějším počinem během její spolupráce s Bajinem. Pod jeho vedením nevyhrála ani jeden turnaj a letos se po zlomenině ruky ze zimní přípravy spíše trápí.

Kvůli zranění vstoupila Plíšková do sezony až v březnu. Od té doby na okruhu WTA zvítězila jen v devíti z dvaceti zápasů. Pouze na dvou turnajích vyhrála více než jedno utkání, jejím největším úspěchem je semifinále ze Štrasburku. Ve světovém žebříčku jí patří 15. místo.

Po US Open plánuje Plíšková hrát dva turnaje v Japonsku. Poté by se chtěla v říjnu představit v Ostravě a ráda by reprezentovala Česko na listopadovém finále Poháru Billie Jean King v Glasgow.