Plíšková zůstává i přes poslední nezdary v klidu a věří, že sezonu zlomí

Řím - Tenistka Karolína Plíšková bere poslední nezdary s rezervou a doufá, že jí pozitivní myšlení pomůže k úspěchu na dalších turnajích. V rozhovoru pro Eurosport šestá hráčka světa uvedla, že je po zlomenině ruky v pořádku a ani na sobě necítí, že v březnu oslavila 30. narozeniny.

"Myslím, že už jsem dost stará na to, abych si výsledky nenechala ovlivnit náladu. Daří se mi tyhle věci od sebe oddělit," řekla Plíšková. "Dělám maximum a život není jen o tenise a výsledcích. Jsem šťastná, že mám tuto chvíli v pořádku zápěstí a cítím se dobře. Věřím, že by mi to pozitivní rozpoložení mohlo ve druhé části sezony pomoci,“ doplnila aktuální česká dvojka.

Plíšková sehrála po zranění v tomto roce osm zápasů, šest z nich prohrála. Naposledy vypadla ve druhém kole antukového turnaje v Římě se Švýcarkou Jil Teichmannovou. V italském hlavním městě přitom Plíšková obhajovala tři finálové účasti z minulých let. Na okruhu WTA nevyhrála již tři duely za sebou.

Příští týden se pokusí bilanci vylepšit na turnaji ve Štrasburku, který je poslední generálkou před grandslamovým Roland Garros. "I teď se mi občas stává, že mi nepovedený trénink zkazí na chvíli náladu. Už mi ale nezkazí celý den jako dřív. Myslím, že lidé někdy až moc soudí podle výsledku, ale zapomínají na to, co pro to lidé dělají," uvedla Plíšková.

Bývalá světová jednička bere s nadhledem fakt, že v březnu oslavila třicáté narozeniny. "Dokud se cítíte fyzicky dobře, můžete hrát, co to jde. Nechci říkat, že budu hrát tenis ještě dalších pět let, protože nevím, co se za tu dobu stane, ale teď se cítím dobře. Díky tomu nemusím myslet na konec," řekla Plíšková.

Poukázala na svou vrstevnici Simonu Halepovou z Rumunska. "I u ní můžete vidět, jak stále poráží mladé hráčky, takže si nemyslím, že by byl věk důležitý. Spíše je to o tom, jak se cítíte. Pokud věříte, že můžete hrát dobře, pak na věku nezáleží," doplnila dvojnásobná grandslamová finalistka.

I přes náročný program je v úzkém kontaktu se svou sestrou Kristýnou, která čeká narození syna. "Viděla jsem ji minulý týden. Vrátila jsem se do Prahy speciálně kvůli ní, abychom se viděli," uvedla Plíšková.

Na narození synovce se už těší. "Můj manžel má dceru a já mám také ještě malou sestru, takže jsem na děti zvyklá. Tím, že hodně cestuji a ráda nakupuji, vozím spoustu věcí. Jinak jsme ale s Kristýnou spíše přísné. Jsem zvědavá, jestli se s narozením dítěte změní," dodala Plíšková.