Plíšková zkouší v Americe najít formu s trenéry Fraňkem a Martínezem

Cincinnati (USA) - Bývalá světová jednička a grandslamová finalistka Karolína Plíšková angažovala po Němci Saschovi Bajinovi novou trenérskou dvojici, kterou tvoří Michal Franěk a Kolumbijec Carlos Martínez. Během turné v Americe, které vyvrcholí jejím oblíbeným grandslamem US Open, o tom jednatřicetiletá tenistka informovala na sociální síti X, dříve twitteru.

Plíšková na US Open hrála v roce 2016 o titul, poté ještě čtyřikrát čtvrtfinále. V poslední době se jí však nedaří, z jedenácti zápasů zvládla pouhé dva. Ani v Cincinnati výsledkovou krizi nezastavila, prohrála v úterý v prvním kole. Před grandslamem v New Yorku, jenž začne 28. srpna, ještě možná absolvuje turnaj WTA v Clevelandu.

"V této fázi sezony je pro mě každé vítězství nesmírně důležité a do konce roku je ještě spousta velkých turnajů," uvedla Plíšková. V Cincinnati začala proti Lotyšce Jeleně Ostapenkové nadějně, první set vyhrála 6:1, ale poté prohrála 3:6 a 4:6.

Spolupráci s Bajinem ukončila podruhé na konci července. "Klíčové jsou výsledky, které po povedeném úvodu sezony nebyly dobré. Ale u Saschi jsme navíc postrádali aktivnější profesionální přístup, zvlášť v poslední době," řekl pro iDNES Premium manžel a manažer tenistky Michal Hrdlička.

Čtyřiatřicetiletý Franěk se osvědčil v jejím klubu Oáza Říčany, rodáka z Bogoty Martíneze zná z okruhu coby kouče a manžela elitní americké deblistky českého původu Nicole Melicharové. Kondičním koučem Plíškové je Španěl Alberto Lledo, jenž zároveň dbá o fyzičku světové jedničky Carlose Alcaraze.

"Zase do balonů řeže, razí filozofii hrát agresivně a diktovat dění na kurtu," popsal Hrdlička. "New York má ráda, jeho energie jí vyhovuje. Ale hlavní je, aby Kája zase měla radost z tenisu. Žádná kariéra netrvá věčně a člověk by si měl užít i tu cestu," doplnil. Ve světovém žebříčku je nyní vítězka 16 turnajů Plíšková na 25. místě.