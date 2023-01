Plíšková zabojuje o semifinále Australian Open s Linetteovou

Melbourne - Tenistka Karolína Plíšková zabojuje v noci na středu (od 1:00 SEČ) o postup do semifinále Australian Open. Poslední česká zástupkyně ve dvouhře a nasazená třicítka vyzve v Areně Roda Lavera Magdu Linetteovou z Polska. Bývalá světová jednička může v případě úspěchu vyrovnat v Melbourne osobní maximum z roku 2019.

"Nechci říkat, že to je dobrý los, i když podle žebříčku to tak je. Viděla jsem ji (Linetteovou) tento týden hrát a předvádí dobrý tenis. Nesmím jít na kurt s tím, že vše bude fajn a vyhraju. Hodně se zlepšila a věří si. Je to bojovnice, která hraje skvěle od základní čáry. Nesmím jí dát čas na její hru," řekla Plíšková na tiskové konferenci.

Prvním grandslamovým turnajem sezony zatím prochází bez ztráty setu. Naposledy třicetiletá rodačka z Loun smetla v osmifinále Číňanku Čang Šuaj za necelou hodinu 6:0, 6:4. "Pokud předvedu stejnou hru, bude to se mnou mít každá soupeřka těžké," uvedla Plíšková.

S 45. tenistkou světa Linetteovou se utká potřetí za posledních pět měsíců. Na konci srpna uspěla ve 2. kole US Open po dramatickém boji Plíšková (6:2, 4:6. 7:6), na listopadovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové zvítězila Polka (6:4, 6:1). Z devíti vzájemných zápasů Plíšková sedmkrát vyhrála.

Linetteová si zahraje čtvrtfinále grandslamu poprvé. Naposledy vyřadila světovou čtyřku Francouzku Caroline Garciaovou, předtím uspěla proti Rusce Jekatěrině Alexandrovové (18.) či Estonce Anett Kontaveitové (19.)

Vítězka duelu mezi Plíškovou a Linetteovou narazí v semifinále na Bělorusku Arynu Sabalenkovou (5.), nebo Chorvatku Donnu Vekičovou (64.).

Středeční program:

Arena Roda Lavera (1:00): Karolína Plíšková (30-ČR) - Linetteová (Pol.), Sabalenková (5-Běl.) - Vekičová (Chorv.), Shelton - Paul (oba USA), 9:30 Rubljov (5-Rus.) - Djokovič (4-Srb.).